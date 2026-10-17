/इम्रान खानच्या अडचणी वाढल्या! मुंबई FRRO कारणे दाखवा बजावली नोटीस

कॉकरोच जनता पार्टीने नुकतेच एक आंदोलन केले होते, त्यानंतर दिल्ली आणि मुंबईमध्ये मोठा गोंधळ पाहायला मिळाला होता. या आंदोलनामध्ये अनेक कलाकार सामील झाले होते, यामध्ये आमिर खानचा भाचा आणि अभिनेता इम्रान खान देखील सहभागी झाला होता. त्यानंतर सोशल मिडियावर अभिनेत्याची मोठ्या प्रमाणात चर्चा पाहायला मिळाली होती. बॉलिवूड अभिनेता इम्रान खानला भारत सोडण्याचा निर्देश दिल्यानंतर, परदेशी प्रादेशिक नोंदणी कार्यालयाने (Foreigners Regional Registration Office) 'कारण दाखवा' नोटीस बजावली आहे. त्याचे ओसीआय कार्ड का रद्द करू नये, याचे स्पष्टीकरण देण्यास अभिनेत्याला सांगण्यात आले आहे.
सूत्रांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे आणि सांगितले की अभिनेत्याचे ओसीआय कार्ड का रद्द करू नये, असा प्रश्न या नोटीसमध्ये विचारण्यात आला आहे. एफआरआरओने इम्रान खानला 15 दिवसांच्या आत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. उत्तर मिळाल्यानंतर, एफआरआरओ त्याचे ओसीआय कार्ड रद्द करायचे की नाही याचा निर्णय घेईल. या प्रकरणावर आता अभिनेता इम्रान खान यांनीही परदेशी प्रादेशिक नोंदणी कार्यालयाच्या (FRRO) नोटीसला आव्हान केले आहे आणि मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली आहे ज्यामध्ये त्याने 28 ऑक्टोबरपर्यत भारत सोडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.
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10 ऑक्टोबर रोजी मुंबईमध्ये झालेल्या आंदोलनामध्ये अभिनेता इम्रान खान देखील या आंदोलनाच्या वेळी ताब्यात त्याला घेण्यात आले होते. ताब्यात घेतल्यानंतर, या अभिनेत्याने इन्स्टाग्रामवर पोलिसांच्या व्हॅनमधला स्वतःचा एक फोटो शेअर केला आणि लिहिले, "मला असं वाटतंय की मी गाडी चालवायला निघालो आहे." इम्रान खानची गर्लफ्रेंड, लेखा वॉशिंग्टन हिनेही एक स्टोरी शेअर केली आणि लिहिले, "रोमान्स असाच असायला हवा." अभिनेत्याने या प्रकरणावर स्पष्टीकरण दिले आहे.
अभिनेता इम्रान खान याने स्पष्टीकरण देताना म्हणाल की, सोमवारी तातडीच्या सुनावणीसाठी न्यायालयात सादर केली जाईल. इम्रान खान यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, ते वयाच्या दुसऱ्या वर्षापासून भारतात राहत आहेत. जर अंतरिम दिलासा दिला नाही, तर त्यांना देश, घर, कुटुंब आणि उपजीविका सोडून जावे लागेल. याचिकेत म्हटले आहे की, "अशा नुकसानीची भरपाई पैशाने किंवा इतर कोणत्याही मार्गाने होऊ शकत नाही."