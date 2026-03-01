पुन्हा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार का गीत आणि आदित्य? ‘Jab We Met’ सिक्वेलवर इम्तियाज अलींचं वक्तव्य चर्चेत!

'जब वी मेट' हा चित्रपट आजही प्रेक्षकांच्या मनात ताजा आहे. दिग्दर्शक Imtiaz Ali यांनी साकारलेली ही रोमँटिक कथा करीना कपूर आणि शाहिद कपूरच्या अभिनयामुळे गाजली होती. ‘गीत’ आणि ‘आदित्य’ या पात्रांच्या रोमहर्षक आणि प्रेक्षकांच्या मनात घर करून राहिलेल्या भूमिकांमुळे हा चित्रपट आजही चाहत्यांच्या आठवणीत ताजा आहे. चित्रपटातील गाणी, संवाद आणि संगीत अजूनही चाहत्यांच्या ओठांवर आहेत, ज्यामुळे सिक्वेलची चर्चा स्वाभाविक आहे.
नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत इम्तियाज अली यांना विचारण्यात आले की, जर ‘जब वी मेट’च्या आधुनिक आवृत्तीत गीत आणि आदित्य कोण असतील, तर कोणत्या कलाकारांना त्यांनी निवडले असते? त्यावर त्यांनी सांगितले की, “आजच्या पिढीत मला वाटते की Sharvari Wagh आणि Vedang Raina हे दोघे या भूमिकांसाठी योग्य आहेत. ते तरुण, प्रतिभावान आणि भूमिकेसाठी योग्य आहेत.” विशेष म्हणजे शरवरी आणि वेदांग हे दोघेही त्यांच्या आगामी प्रोजेक्टचा भाग आहेत, पण सिक्वेलसाठी कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही.
इम्तियाज अली यांनी याआधीही ‘जब वी मेट’च्या सिक्वेलबाबत विनोदी टिप्पणी केली होती. एका कार्यक्रमात त्यांनी मिश्कीलपणे सांगितले होते, “दोघे कदाचित घटस्फोटासाठी वकिलांच्या ऑफिसमध्ये असतील,” ज्यामुळे चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आणि मजेदार चर्चा सुरु झाली होती.
दरम्यान, इम्तियाज अली यांनी त्यांच्या नव्या चित्रपटाची अधिकृत घोषणा केली आहे. या चित्रपटाला संगीताचा जादूगार A. R. Rahman यांचे संगीत लाभणार असून, मुख्य भूमिकेत Diljit Dosanjh दिसणार आहेत. तसेच Naseeruddin Shah, वेदांग रैना आणि शरवरी वाघ या कलाकारांनाही या प्रोजेक्टमध्ये स्थान मिळाले आहे. चित्रपटाचे शीर्षक अद्याप जाहीर केलेले नाही, पण चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला पोहचली आहे.
‘जब वी मेट’ हा चित्रपट 2007 मधील सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या चित्रपटांपैकी एक ठरला होता. प्रेक्षकांच्या प्रचंड प्रतिसादामुळे या चित्रपटाचे तमिळ आणि तेलुगू भाषांमध्ये रूपांतर करण्यात आले. आजही गीत आणि आदित्यची प्रेमकहाणी प्रेक्षकांच्या मनात जिवंत आहे. चित्रपटादरम्यान करीना कपूर आणि शाहिद कपूरच्या नात्याबाबतही चर्चेची वातावरण निर्माण झाले होते. दोघांनी 2004 मध्ये डेटिंग सुरु केली होती, पण 2007 मध्ये अचानक ब्रेकअप झाला. तरीही आज दोघेही व्यावसायिक आयुष्यात व्यस्त असून स्वतःच्या कामात लक्ष देत आहेत.
सिक्वेलची अपेक्षा पाहता, चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. इम्तियाज अली यांच्या या घोषणांनंतर चाहत्यांना आशा आहे की, लवकरच ‘जब वी मेट’चा आधुनिक आवृत्ती पाहायला मिळेल. नवीन स्टारकास्ट, ए. आर. रहमानचे संगीत आणि शाही रोमँटिक कथा यामुळे हा सिक्वेलही मूळ चित्रपटाप्रमाणेच हिट ठरण्याची शक्यता आहे.