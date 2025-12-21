सेटवर काम करायला खूप आवडतं पण 'या' गोष्टीचा खूप त्रास होतो, अक्षय खन्नाचा मोठा खुलासा

Dhurandhar : बॉलिवूडमधील 2025 चा सर्वात मोठा ब्लॉकबस्टर ठरलेला चित्रपट ‘धुरंधर’ सध्या बॉक्स ऑफिसवर विक्रमी यश मिळवत आहे. भारतात या चित्रपटाने 500 कोटी रुपयांहून अधिक कमाई केली असून लवकरच तो 1000 कोटींच्या क्लबमध्ये प्रवेश करणार असल्याचं बोललं जात आहे. रणवीर सिंग मुख्य भूमिकेत असला तरी रहमान डकैत या भूमिकेत झळकलेला अभिनेता अक्षय खन्नाला प्रेक्षकांसह समीक्षकांचीही विशेष दाद मिळत आहे.
या यशाच्या पार्श्वभूमीवर अक्षय खन्नाचा जुन्या मुलाखतीमधील एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून तो पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. या मुलाखतीत त्याने अभिनय क्षेत्रातील चांगल्या-वाईट मुद्द्यांवर अत्यंत प्रामाणिकपणे भाष्य केलं होतं.
‘वाइल्ड फिल्म्स इंडिया’ला दिलेल्या या जुन्या मुलाखतीत अक्षय खन्ना म्हणाला होता की, त्याच्यासाठी अभिनयातील सर्वात आवडता भाग म्हणजे प्रत्यक्ष सेटवर जाऊन काम करणं. सेटवर किंवा लोकेशनवर जाऊन जे प्रत्यक्ष काम करायचं असतं तोच माझ्यासाठी अभिनयाचा सगळ्यात चांगला भाग आहे असं त्याने सांगितलं होतं.
मात्र, अभिनयातील सर्वात त्रासदायक बाब कोणती असं विचारलं असता अक्षय खन्नाने स्पष्टपणे सांगितलं की, 'कधीकधी रात्री शूट करावं लागतं. पहाटे 5-6 वाजेपर्यंत. ते मला अजिबात आवडत नाही. खरं सांगायचं तर ते मला सहनही होत नाही. तोच अभिनयाचा सर्वात वाईट भाग आहे असं तो म्हणाला.
या मुलाखतीत अक्षय खन्नाने त्याच्या करिअरबाबतही मोठा खुलासा केला होता. अभिनय हा त्याच्यासाठी एखादा प्लॅन्ड पर्याय नव्हता तर लहानपणापासूनच तोच एकमेव मार्ग वाटत होता असं सांगितलं होतं.
'मी अभिनेता झालो कारण मला अभिनेता व्हायचं होतं पण त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे मला असं वाटायचं की मी याशिवाय काहीच करू शकत नाही. अभिनयाशिवाय दुसरं काही केलं असतं तर मला आनंद किंवा समाधान मिळालं नसतं असं तो म्हणाला.
‘धुरंधर’ हा चित्रपट RAW च्या कोव्हर्ट ऑपरेशन्स आणि काही वास्तविक घटनांवर आधारित आहे. 5 डिसेंबर 2025 रोजी प्रदर्शित झाल्यानंतर चित्रपटाने सातत्याने बॉक्स ऑफिसवर नवे विक्रम प्रस्थापित केले आहेत. रणवीर सिंगसोबतच अक्षय खन्नाचा रहमान डकैत हा ग्रे शेड्समधील दमदार अभिनय प्रेक्षकांच्या मनात घर करून गेला आहे. विशेषतः त्याचा रॅप ट्रॅक ‘FA9LA’ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे.