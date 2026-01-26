English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
अवघ्या 3 दिवसांत ‘बॉर्डर 2’ने रचला इतिहास; पाच दमदार रेकॉर्ड्सची नोंद

Border 2 Say 3 Box office collection : 'बॉर्डर 2'ने फक्त तीन दिवसांतच प्रेक्षकांचा भरभरून प्रतिसाद मिळवत बॉक्स ऑफिसवर नवे रेकॉर्ड स्थापित केले.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 26, 2026, 01:32 PM IST
सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ आणि अहान शेट्टी यांसारख्या बॉलिवूड स्टार्सच्या मुख्य भूमिकेत साकारलेला ‘बॉर्डर 2’ प्रदर्शित होताच प्रेक्षकांच्या उत्साहाचा उफाळा निर्माण झाला आहे. अनुराग सिंह दिग्दर्शित हा चित्रपट जे. पी. दत्तांच्या 1997 मधील ‘बॉर्डर’चा अधिक रोमहर्षक सीक्वेल ठरला असून, बॉक्स ऑफिसवर कमाईच्या बाबतीत अनेक नवे विक्रम तयार करत आहे.

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ट्रॅकिंग पोर्टल ‘सॅकनिल्क’च्या अहवालानुसार, तिसऱ्या दिवशी ‘बॉर्डर 2’ने 54.5 कोटी रुपये कमावले. पहिल्या दिवसाची कमाई 30 कोटी तर दुसऱ्या दिवशी 36.5 कोटी रुपये होती. या आकड्यांमुळे ओपनिंग वीकेंडमध्ये चित्रपटाने एकूण 121 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कमाई केली आहे.

सनी देओलच्या करिअरच्या दृष्टिकोनातून पाहता, ‘बॉर्डर 2’ हा दुसरा सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट ठरला आहे. याने ‘जाट’ (90.34 कोटी) आणि ‘गदर: एक प्रेम कथा’ (76.88 कोटी) यांसारख्या मोठ्या चित्रपटांना मागे टाकले आहे. सनी देओलच्या चाहत्यांसाठी हा चित्रपट उत्साहवर्धक ठरला आहे.

वरुण धवनच्या करिअरमध्येही हा चित्रपट ऐतिहासिक आहे. ‘बॉर्डर 2’ने वरुणच्या सहा चित्रपटांना तीन दिवसांत मागे टाकले, ज्यात हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, सुई धागा, जुगजुग जियो, कलंक, एबीसीडी 2 आणि बद्रीनाथ की दुल्हनियाँ यांचा समावेश आहे. त्यामुळे हा चित्रपट वरुणच्या करिअरमधील तिसरा सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट बनला आहे.

2025 मधील आठ मोठ्या चित्रपटांच्या ओपनिंग वीकेंड कलेक्शनसुद्धा ‘बॉर्डर 2’ने पार केल्या आहेत. त्यात धुरंधर (106.5 कोटी), थामा (103.5 कोटी), हाऊसफुल 5 (91.83 कोटी), सिकंदर (86.44 कोटी) आणि सैयारा (84.45 कोटी) यांचा समावेश आहे. त्यामुळे बॉक्स ऑफिसवर ‘बॉर्डर 2’ला उत्तम प्रतिसाद मिळाला आहे.

‘बॉर्डर 2’ हा ओपनिंग वीकेंडमध्ये बॉलिवूडमधील 18 वा सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट ठरला आहे. यासोबतच, चित्रपटाने ‘दंगल’ (42.41 कोटी), ‘बाहुबली 2’ (46.5 कोटी), ‘धुरंधर’ (43 कोटी), RRR (31.5 कोटी), ‘केजीएफ 2’ (42.9 कोटी) आणि ‘गदर 2’ (51.7 कोटी) या ब्लॉकबस्टर चित्रपटांच्या तिसऱ्या दिवसाच्या रेकॉर्डसुद्धा मोडल्या आहेत.

प्रजासत्ताक दिनाच्या सुट्ट्यांमुळे चित्रपटाला आणखी फायदा होणार असून, आगामी आठवड्यांमध्ये ‘बॉर्डर 2’च्या कमाईच्या आकड्यांमध्ये आणखी वाढ होईल, असा अंदाज आहे. बॉक्स ऑफिसवर सध्या हा चित्रपट खऱ्या अर्थाने ‘धुरंधर’ ठरल्याचे स्पष्ट होत आहे.

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

