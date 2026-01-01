सौंदर्याची क्रेझ की वेड? 90 दशकात पाकिस्तानी क्रिकेटपटूच्या धक्कादायक वक्तव्याने सोनाली बेंद्रे अस्वस्थ

Sonali Bandre Birthday: बॉलिवूडमधील सर्वात सुंदर अभिनेत्रींपैकी एक असलेल्या सोनाली बेंद्रेचा जन्म 1 जानेवारी 1975 ला मुंबईत झाला. तिने अनेक ब्लॉकबस्टर चित्रपटांमध्ये काम केले असून अभिनेत्रीने 1994 च्या 'आग' चित्रपटातून सिने कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिचा पहिला चित्रपट कदाचित मोठा यशस्वी झाला नसला तरी त्या सिनेमासाठी तिला फिल्मफेअर न्यू फेस ऑफ द इयर पुरस्कार मिळाला. कित्येक चाहते सांगतात की, 90 च्या दशकातील सौंदर्य, अभिनय आणि निरागसतेचं परिपूर्ण मिश्रण म्हणजे अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे. तिच्या सौंदर्याने केवळ भारतातच नाही, तर परदेशातही प्रचंड लोकप्रियता मिळवली होती. तिच्या चाहत्यांची यादी मोठी होती आणि त्यात काही वादग्रस्त प्रसंगही घडले. आज सोनाली बेंद्रेच्या वाढदिवसानिमित्त, तिच्याशी संबंधित एक गाजलेला आणि वाद निर्माण करणारा किस्सा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
सोनाली बेंद्रेच्या सौंदर्याचा प्रभाव इतका मोठा होता की पाकिस्तानमधील प्रसिद्ध क्रिकेटपटू शोएब अख्तर तिच्या प्रेमात अक्षरशः वेडा झाला होता. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, शोएब अख्तरने एका मुलाखतीदरम्यान सोनालीबद्दल आपलं प्रेम उघडपणे व्यक्त केलं होतं. मात्र, याच मुलाखतीत त्याने केलेलं वक्तव्य प्रचंड वादग्रस्त ठरलं.
तुम्हाला विश्वास बसणार नाही पण, शोएब अख्तरने असं म्हटलं होतं की, “जर सोनालीने माझा प्रस्ताव नाकारला, तर मी तिला किडनॅप करेन.” हे वक्तव्य ऐकल्यानंतर भारतासह पाकिस्तानातही संताप व्यक्त करण्यात आला. या वक्तव्यामुळे सोनाली बेंद्रे अस्वस्थ झाली होती, असंही काही रिपोर्ट्समध्ये नमूद करण्यात आलं होतं. त्या काळात सोशल मीडियाचा एवढा प्रभाव नव्हता, तरीसुद्धा हा मुद्दा वर्तमानपत्रे आणि टीव्ही माध्यमांमधून जोरदार गाजला होता. एवढेच नाही तर सर्वत्र चर्चेचा विषठ ठरला.
सोनाली बेंद्रेने या संपूर्ण प्रकरणावर कधीही थेट प्रतिक्रिया दिली नाही, पण हा किस्सा तिच्या आयुष्यातील सर्वात वादग्रस्त प्रसंगांपैकी एक मानला जातो. तिने 2002 मध्ये दिग्दर्शक गोल्डी बहल यांच्याशी लग्न केलं. आज सोनाली आपल्या कुटुंबासोबतआनंदी आयुष्य जगत असली, तरी तिच्या सौंदर्यामुळे निर्माण झालेले असे काही टोकाचे प्रसंग आजही लोकांच्या आठवणीत आहेत. हा प्रकार प्रसिद्धीच्या झगमगाटामागील धोकादायक बाजूही दाखवून देतो.