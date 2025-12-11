'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' मालिकेला एकाच आठवड्यात दुसरा मोठा धक्का

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah : टीव्ही प्रेमींना दर आठवड्याला सर्वाधिक प्रतीक्षा असते ती टीआरपी लिस्टची. आता 48व्या आठवड्याची टीआरपी रेटिंग जाहीर झाली असून टॉप 10 मालिकांमध्ये काही बदल पाहायला मिळत आहेत. काही मालिकांची टीआरपी घसरली आहे तर काहींनी टॉप 5 मध्ये दमदार एन्ट्री घेतली आहे. चला तर जाणून घेऊया कोणती मालिका कोणत्या नंबरवर आहे.
जसा प्रत्येक आठवड्यात असतो तसाच या आठवड्यातही रुपाली गांगुलीच्या ‘अनुपमा’ ने टीआरपी लिस्टमध्ये नंबर 1 वर आपलं स्थान कायम ठेवलं आहे. बऱ्याच काळापासून ही मालिका नंबर वन वर स्थिरावली आहे. प्रेक्षकांना मालिकांमधील नवनवीन ट्विस्ट आणि इमोशनल ड्रामा खूप आवडत असून याला 2.1 मिलियन इम्प्रेशन मिळाले आहेत.
नंबर 2 वर ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’
या आठवड्यातही ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ ने दुसऱ्या क्रमांकावर आपली जागा कायम राखली आहे. लवकरच या मालिकेमध्ये 6 वर्षांचा लीप दाखवला जाणार आहे. तुलसीला मिहिरने दिलेल्या धोख्याचा खुलासा होणार असल्याने मोठा ड्रामा रंगणार आहे. या मालिकेला 1.9 मिलियन इम्प्रेशन मिळाले आहेत.
नवीन एन्ट्री – ‘गंगा माई की बेटियां’ नंबर 3 वर
या आठवड्यात ‘गंगा माई की बेटियां’ ने दमदार कामगिरी करत नंबर 3 वर स्थान मिळवलं आहे. या मालिकेला 1.8 मिलियन इम्प्रेशन मिळालं आहे.
नंबर 4 : उड़ने की आशा – सपनों का सफर मालिकेला 1.8 मिलियन इम्प्रेशन मिळाले आहेत.
नंबर 5 : तुम से तुम तक (शरद केलकरची मालिका) या मालिकेलाही 1.8 मिलियन इम्प्रेशन मिळालं आहे.
नंबर 6 वर ‘वसुंधा’- या मालिकेलाही 1.8 मिलियन इम्प्रेशन मिळत थोडक्यात टॉप 5 च्या बाहेर राहावं लागलं.
‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ची घसरण – सातवा क्रमांक. लोकप्रिय कॉमेडी मालिका ‘तारक मेहता…’ यावेळी टॉप 5 मधून बाहेर पडली आहे. मालिकेला 1.7 मिलियन इम्प्रेशन मिळत सातवा क्रमांक मिळाला आहे.
8व्या नंबरवर उड़ने की आशा ही मालिका आहे. या मालिकेला 1.7 मिलियन इम्प्रेशन मिळाले आहेत.
9वा नंबर- लाफ्टर शेफ्स – 1.7 मिलियन इम्प्रेशन
10वा नंबर- ये रिश्ता क्या कहलाता है – 1.6 मिलियन इम्प्रेशन. ‘ये रिश्ता…’ची स्थिती या आठवड्यात खूपच खराब राहिली असून तो टॉप 10 च्या शेवटच्या स्थानावर पोहोचला आहे.