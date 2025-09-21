English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मराठमोळ्या अभिनेत्रीच्या प्रेमात आकंठ बुडाला, 3 महिन्याच्या गर्भवती पत्नीला दिला घटस्फोट, पण नंतर या अभिनेत्यासोबत झालं ते धक्कादायक

अनेक कलाकारांनी आपला जोडीदार सिनेसृष्टीतच शोधला आहे. पण त्या सगळ्याचा शेवट कधी चांगला तर कधी...

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 21, 2025, 03:49 PM IST
मराठमोळ्या अभिनेत्रीच्या प्रेमात आकंठ बुडाला, 3 महिन्याच्या गर्भवती पत्नीला दिला घटस्फोट, पण नंतर या अभिनेत्यासोबत झालं ते धक्कादायक
इंदर कुमारच्या अफेअरची खूप चर्चा झाली होती आणि लग्नानंतरही ते चालू राहिले. फार कमी लोकांना माहिती आहे की घटस्फोट झाला तेव्हा त्याची पत्नी गर्भवती होती. ईशा कोप्पीकर तिच्या काळातील सर्वात लोकप्रिय अभिनेत्रींपैकी एक होती. ईशाने बॉलिवूड, दक्षिण भारतीय चित्रपट आणि मराठी चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. ती आता तिचा पती टिमी नारंग आणि त्यांच्या मुलीसोबत जीवन जगत आहे. 

एक काळ असा होता जेव्हा दिवंगत अभिनेता इंदर कुमारसोबतच्या तिच्या अफेअरची खूप चर्चा झाली होती. त्यांच्या प्रेमसंबंधाच्या अनेक कथा समोर आल्या होत्या, पण तुम्हाला माहिती आहे का की इशा कोप्पीकरच्या प्रेमात बुडालेल्या इंदर कुमारने कधीही आपल्या पत्नीवर खरोखर प्रेम केले नाही. एकदा, त्याची अवस्था पाहून, त्याच्या पत्नीने ईशाला घरी आणण्याचा सल्लाही दिला.

लग्नानंतरही, इंदर कुमार ईशा कोप्पीकरचे प्रेम विसरू शकला नाही. इंदर कुमारची पत्नी सोनल कारियाने एकदा स्पॉटबॉयईला दिलेल्या मुलाखतीत खुलासा केला होता की त्यांच्या विभक्त झाल्यानंतरही, इंदर कुमार ईशावर प्रेम करत राहिला. त्यांनी एकत्र घालवलेला वेळ तो कधीही विसरला नाही.

इंदर कुमार विभक्त झाल्यानंतरही ईशाला भेटत राहिला. इंदर कुमारच्या पतीच्या ईशा कोप्पीकरशी असलेल्या नात्याबद्दल, इंदर कुमारची पत्नी सोनल म्हणाली, "तो ईशा कोप्पीकरला विसरू शकला नाही. मला वाटतं की ते 'पहिल्या प्रेमाला विसरता येत नाही' असं प्रकरण होतं. कधीकधी तो मला सांगायचा की तो ईशाला भेटणार आहे. मी त्याला कधीकधी तिला घरी आणायला सांगितलं, पण तो आला नाही."

सोनल म्हणाली की, तिला वाटलं की इंदर घटस्फोटानंतरही ईशाच्या संपर्कात होता. ती म्हणाली, "मी गरोदर असताना आम्ही घटस्फोट घेतला. मी त्याला सांगितले की तो एका मुलीचा बाप झाला आहे, पण त्याला रस नव्हता आणि तो प्रतिसाद देत नव्हता.

इंदर पत्नीसोबत वाद करायचा 

ती पुढे म्हणाली, "हो, ते सर्व प्रकार चालूच राहिला, आणि मग, तुम्हाला माहिती आहे, असा एक क्षण आला जेव्हा मी ते सहन करू शकलो नाही. तो ड्रग्ज आणि दारूचे व्यसन करू लागला आणि माझ्याशी खूप असभ्य वागला." मी पुस्तकात त्याला दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याला नवीन चित्रपट मिळत नसल्याने तो खूप अस्वस्थ होता. त्यावेळी तो खूप लोकप्रिय होता, त्यामुळे चित्रपटांचा अभाव त्याच्यासाठी निराशेचे कारण होता." इंदर कुमारने तीन वेळा लग्न केले होते, परंतु प्रत्येक वेळी त्याने आपल्या पत्नीला घटस्फोट दिला. 28 जुलै 2017 रोजी इंदर कुमारचे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

