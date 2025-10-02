चित्रपटांपासून दूर असलेली 'ही' अभिनेत्री ठरली भारताची सर्वात श्रीमंत अभिनेत्री, एका वर्षात संपत्तीत 3190 कोटींची वाढ

Indias Richest Actress: बॉलिवूडची गोड आणि मोहक अभिनेत्री जूही चावला ही 90 च्या दशकात प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणारी अभिनेत्री होती. तिच्या हसऱ्या चेहऱ्याने आणि निरागस अभिनयाने ती लाखो चाहत्यांची लाडकी बनली होती. 'डर', 'यस बॉस', 'इश्क' अशा हिट चित्रपटांनी तिला बॉक्स ऑफिसची क्वीन बनवलं. बॉलिवूड अभिनेता शाहरुख खान, ऋषी कपूर यांसारख्या दिग्गज कलाकारांसोबत तिने पडद्यावर जबरदस्त केमिस्ट्री दाखवली.
1990 ते 2000 या दशकात जूही चावलाचं करिअर टॉपवर होतं. मात्र, 2000 नंतर तिने हळूहळू सहाय्यकाची भूमिका स्वीकारायला सुरुवात केली. त्यानंतर 2010 च्या सुमारास तिने फार निवडक चित्रपटच केले. 'गुलाब गैंग', 'चॉक अँड डस्टर', 'एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा', 'शरमाजी नमकीन' आणि 'फ्रायडे नाईट प्लॅन' हे तिचे अलीकडचे चित्रपट ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित झाले.
विशेष म्हणजे जूही चावलाचा 2012 मधील 'सन ऑफ सरदार' शेवटचा बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित झालेला चित्रपट होता आणि हाच तिचा शेवटचा हिट चित्रपट ठरला. त्यानंतर तब्बल 13 वर्षांपासून जूही चावलाचा एकही चित्रपट थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला नाही.
पण आश्चर्य म्हणजे चित्रपटांपासून दूर असूनही जूही चावलाची संपत्ती मोठ्या प्रमाणात वाढत राहिली. अभिनेत्री म्हणून कमी काम करत असताना देखील तिने बिझनेसच्या दुनियेत आपलं साम्राज्य उभारलं. शाहरुख खानसोबत तिने ड्रीम्स अनलिमिटेड ही प्रोडक्शन कंपनी सुरू केली. त्याशिवाय आयपीएलमधील कोलकाता नाईट रायडर्स टीममध्ये आणि पती जय मेहता यांच्या बिझनेसमध्ये मोठ्या प्रमाणात इन्व्हेस्टमेंट केली आहे.
हुरून इंडियाच्या 2024 च्या लिस्टनुसार जूही चावलाची नेटवर्थ 4600 कोटी रुपये होती. फक्त एका वर्षात म्हणजेच 2025 मध्ये तिच्या संपत्तीत तब्बल 3190 कोटींची वाढ झाली आहे. सध्या तिची नेटवर्थ 7790 कोटींवर पोहोचली आहे. भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीतील कलाकारांमध्ये शाहरुख खान सर्वात वर असून त्याची नेटवर्थ 12490 कोटी रुपये आहे. मात्र किंग खाननंतर इतर बहुतांश कलाकारांपेक्षा जूही चावला श्रीमंतीत कितीतरी पावलं पुढे गेली आहे.
