Marathi News
चित्रपटांपासून दूर असलेली 'ही' अभिनेत्री ठरली भारताची सर्वात श्रीमंत अभिनेत्री, एका वर्षात संपत्तीत 3190 कोटींची वाढ

Indias Richest Actress: बॉलिवूडमध्ये सर्वात श्रीमंत अभिनेता म्हटलं की शाहरुख खान, आमिर खान आणि अमिताभ बच्चन यांचे नाव समोर येतं. पण आज आम्ही तुम्हाला सर्वात श्रीमंत अभिनेत्रीबद्दल सांगणार आहोत.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 2, 2025, 03:03 PM IST
Indias Richest Actress: बॉलिवूडची गोड आणि मोहक अभिनेत्री जूही चावला ही 90 च्या दशकात प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणारी अभिनेत्री होती. तिच्या हसऱ्या चेहऱ्याने आणि निरागस अभिनयाने ती लाखो चाहत्यांची लाडकी बनली होती. 'डर', 'यस बॉस', 'इश्क' अशा हिट चित्रपटांनी तिला बॉक्स ऑफिसची क्वीन बनवलं. बॉलिवूड अभिनेता शाहरुख खान, ऋषी कपूर यांसारख्या दिग्गज कलाकारांसोबत तिने पडद्यावर जबरदस्त केमिस्ट्री दाखवली.

1990 ते 2000 या दशकात जूही चावलाचं करिअर टॉपवर होतं. मात्र, 2000 नंतर तिने हळूहळू सहाय्यकाची भूमिका स्वीकारायला सुरुवात केली. त्यानंतर 2010 च्या सुमारास तिने फार निवडक चित्रपटच केले. 'गुलाब गैंग', 'चॉक अँड डस्टर', 'एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा', 'शरमाजी नमकीन' आणि 'फ्रायडे नाईट प्लॅन' हे तिचे अलीकडचे चित्रपट ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित झाले.

जूही चावलाचा शेवटचा चित्रपट

विशेष म्हणजे जूही चावलाचा 2012 मधील 'सन ऑफ सरदार' शेवटचा बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित झालेला चित्रपट होता आणि हाच तिचा शेवटचा हिट चित्रपट ठरला. त्यानंतर तब्बल 13 वर्षांपासून जूही चावलाचा एकही चित्रपट थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला नाही.

पण आश्चर्य म्हणजे चित्रपटांपासून दूर असूनही जूही चावलाची संपत्ती मोठ्या प्रमाणात वाढत राहिली. अभिनेत्री म्हणून कमी काम करत असताना देखील तिने बिझनेसच्या दुनियेत आपलं साम्राज्य उभारलं. शाहरुख खानसोबत तिने ड्रीम्स अनलिमिटेड ही प्रोडक्शन कंपनी सुरू केली. त्याशिवाय आयपीएलमधील कोलकाता नाईट रायडर्स टीममध्ये आणि पती जय मेहता यांच्या बिझनेसमध्ये मोठ्या प्रमाणात इन्व्हेस्टमेंट केली आहे.

भारतातील सर्वात श्रीमंत अभिनेत्री

हुरून इंडियाच्या 2024 च्या लिस्टनुसार जूही चावलाची नेटवर्थ 4600 कोटी रुपये होती. फक्त एका वर्षात म्हणजेच 2025 मध्ये तिच्या संपत्तीत तब्बल 3190 कोटींची वाढ झाली आहे. सध्या तिची नेटवर्थ 7790 कोटींवर पोहोचली आहे. भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीतील कलाकारांमध्ये शाहरुख खान सर्वात वर असून त्याची नेटवर्थ 12490 कोटी रुपये आहे. मात्र किंग खाननंतर इतर बहुतांश कलाकारांपेक्षा जूही चावला श्रीमंतीत कितीतरी पावलं पुढे गेली आहे.

FAQ

जूही चावला यांचे ९० च्या दशकातील यश कसे?

१९९० ते २००० या दशकात जूही चावला टॉप अभिनेत्री होती. ‘डर’, ‘यस बॉस’, ‘इश्क’ सारख्या हिट चित्रपटांनी तिला बॉक्स ऑफिस क्वीन बनवले. शाहरुख खान, ऋषी कपूर यांसारख्या दिग्गजांसोबत तिची केमिस्ट्री प्रेक्षकांना भावली.

जूही चावलाचा शेवटचा थिएट्रिकल चित्रपट कोणता?

जूही चावलाचा शेवटचा थिएट्रिकल रिलीज ‘सन ऑफ सरदार’ (२०१२) हा होता, जो हिट ठरला. त्यानंतर १३ वर्षांत एकही थिएट्रिकल चित्रपट नाही, पण OTT वर ‘गुलाब गैंग’, ‘चॉक अँड डस्टर’, ‘एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा’, ‘शरमाजी नमकीन’ आणि ‘फ्रायडे नाईट प्लॅन’ (२०२३) सारखे प्रकल्प केले.

२००० नंतर जूही चावलाचे करिअर कसे बदलले?

२००० नंतर जूहीने सहाय्यक भूमिका स्वीकारल्या आणि २०१० नंतर निवडक चित्रपट केले. ती मुख्य भूमिकांपासून दूर राहिली, पण OTT वर सक्रिय राहिली. तिचा फोकस व्यवसाय आणि कुटुंबावर हलला.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

