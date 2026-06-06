'झी शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट'च्या ग्रँड फिनालेमध्ये दिग्गज चित्रपट निर्माते एकत्र, नव्या कलाकरांमुळे दिग्गजही थक्क

Zee Short Film Contest : भारतातील प्रसिद्ध कंटेंट आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी 'झी' (Zee) ने 'झी शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट'च्या पहिल्या पर्वाचा मुंबईतील 'ग्रँड हयात'मोठ्या उत्साहात सांगता झाली. हा सोहळा भारतातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी बहुभाषिक चित्रपट निर्मिती प्रतिभा शोध उपक्रमांपैकी एक उपक्रम होता. त्यामुळे या सोहळ्याला देशातील अत्यंत प्रतिष्ठित चित्रपट निर्माते, उदयोन्मुख निर्माते, उद्योग क्षेत्रातील दिग्गज आणि कथाकथनाची आवड असणारे लोक एका छताखाली एकत्र आले होते. यावेळी त्यांनी चित्रपटसृष्टीतील नवीन पिढीच्या कलाकारांना प्रोत्साहन दिलं. ही एक केवळ स्पर्धा नव्हती, तर तरुण चित्रपट निर्मात्यांना आपली प्रतिभा दाखवण्यासाठी 'झी' (Zee) ने 'झी शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट'च्या माध्यमातून दिलेली उत्तम संधी होती. यावेळी भारतातील कानाकोपऱ्यातून कलाकार आले होते.
या सोहळ्याची रंगत आणि कलाकारांना अधिक प्रोत्साहन तेव्हा मिळालं जेव्हा 'झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेड'चे संस्थापक आणि चेअरमन एमेरिटस डॉ. सुभाष चंद्रा आलेत. त्यांच्या उपस्थितीने आणि मार्गदर्शक शब्दांनी तरुण चित्रपट निर्मात्यांना प्रेरणा तर मिळालीच. त्यासोबतच त्यांना सर्जनशीलतेच्या कक्षा रुंदावण्यास आणि कथाकथनाचे भविष्य घडवण्यास डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी प्रोत्साहित केलं. याच समृद्ध वारशाचा आणि दूरदृष्टीचा आधार घेत, कंपनीचे सीईओ श्री. पुनीत गोयंका यांनी 'झी'च्या 33 वर्षांच्या कथाकथन प्रवासावर प्रकाशझोत टाकला. तसंच, त्यांनी नामांकित स्पर्धकांचे 'झी' विश्वाचे भविष्य घडवणारे कथाकारांची पुढील पिढी म्हणून या सोहळ्याच्या निमित्ताने स्वागत केलं.
झी' (Zee) च्या 'झी शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट'च्या सोहळ्यासाठी दिग्गजांनी हजेरी लावली होती. 'झी शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट' या स्पर्धेसाठी ज्युरीही प्रतिष्ठित होती. अनुराग कश्यप (हिंदी), रवी जाधव (मराठी), श्रीजित मुखर्जी (बंगाली), पी. समुथिराकनी (तमिळ), हेमंत राव (कन्नड) आणि लिजो जोस पेलीसरी (मल्याळम) हे होते. या प्रतिष्ठित ज्युरीने (परीक्षक मंडळ) आठ भाषांमधील विजेत्यांची घोषणा करण्यापूर्वी रेड कार्पेटवर आपली खास शैली आणि व्यक्तिमत्त्व सादर केलं.
या पुरस्कारांद्वारे प्रत्येक भाषेतील 'सर्वोत्कृष्ट लघुपट' (Best Short Film) आणि 'उपविजेता लघुपट' (Runner-Up Short Film) यांना सन्मानित करण्यात आलंय. यासोबतच सर्वोत्कृष्ट अभिनेता, लेखक, सिनेमॅटोग्राफर, संपादक, संगीतकार, विनोदी कलाकार आणि विशेष ज्युरी पुरस्कार यांसारख्या विशेष श्रेणींमधील पुरस्कारही देण्यात आले.
सोहळ्याचा आनंद द्विगुणीत करण्यासाठी प्रसिद्ध चित्रपट समीक्षक राजीव मसंद यांच्या मार्गदर्शनाखाली ज्युरींची एक विशेष चर्चा (roundtable) घडवून आणली. यात मान्यवर चित्रपट निर्मात्यांनी कथाकथन, प्रादेशिक चित्रपटसृष्टी, तंत्रज्ञान आणि भारतातील चित्रपट निर्मितीचे भविष्य यांवर आपले विचार मांडले.
डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी महत्त्वाकांक्षी चित्रपट निर्मात्यांसाठी उदयोन्मुख प्रतिभेला वाव देण्यासाठी या व्यासपीठाच्या वचनबद्धतेला अधिक बळकट करण्याची ही उत्तम संधी दिली. या उपक्रमांतर्गत, प्रत्येक भाषेतील श्रेणीमध्ये 'सर्वोत्कृष्ट लघुपट' (Best Short Film) पुरस्काराच्या विजेत्यांना 5,00,000 रुपयांचे रोख पारितोषिक बहाल करण्यात आलं. तर उपविजेत्या लघुपटांना प्रत्येकी 2,50,000 रुपये पुरस्कार म्हणून देण्यात आले. अभिनय, लेखन, छायाचित्रण, संपादन, संगीत, विनोदी सादरीकरण आणि ज्युरी सन्मान यांसारख्या विशेष पुरस्कार श्रेणींमधील विजेत्यांना त्यांच्या प्रतिभेची आणि चित्रपट निर्मिती क्षेत्रातील योगदानाची दखल घेत प्रत्येकी 1,00,000 रुपयांचे रोख पारितोषिकही देण्यात आलं.
त्याशिवाय, प्रत्येक भाषेतील श्रेणीतील अंतिम फेरीतील दोन स्पर्धकांना 'झी स्टुडिओज' (Zee Studios) समोर त्यांच्या मूळ 'फीचर फिल्म'च्या पटकथेचे सादरीकरण करण्याची संधी देण्यात आले. यातील एका निवडक प्रकल्पाची निर्मिती स्टुडिओद्वारे करण्यात येणार आहे. यामुळे उदयोन्मुख निर्मात्यांना लघुपटांच्या माध्यमातून कथा सांगण्याच्या टप्प्यावरून मुख्य प्रवाहातील चित्रपट निर्मितीकडे वाटचाल करण्याचा थेट मार्ग झीच्या 'झी शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट' यांना करुन दिला.