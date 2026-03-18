असा डेंजर सस्पेन्स थ्रीलर कधी पाहिला नसेल! तब्बल 9 महिन्यांनी OTT वर आला; पाहताना फुटेल घाम

OTT Recommendations This Week: काहीतरी थरार आणि वेगळं कथानक असलेलं पाहण्याची इच्छा असेल तर अंगावर रोमांच आणणारा हा थ्रीलर चित्रपट तुम्ही मिस करु नये असाच आहे हे नक्की, हा चित्रपट कोणता, कोणत्या ओटीटीवर पाहता येईल जाणून घ्या...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 18, 2026, 04:19 PM IST
तब्बल 9 महिन्यांनंतर ओटीटीवर आलाय हा पिक्चर (फोटो प्रातिनिधिक)

OTT Recommendations This Week: चित्रपट पाहायला सुरुवात केल्यानंतर अगदी शेवटपर्यंत तुम्हाला एकाच जागी बसवून ठेवणाऱ्या कथा आणि सस्पेन्स तुम्हाला आवडत असेल तर आज आम्ही तुम्हाला अशाच एका रोमांचक चित्रपटाबद्दल सांगणार आहोत. विशेष म्हणजे दाक्षिणात्या चित्रपटसृष्टीमधील आगळ्यावेगळ्या कथानकांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या तामिळ इंडस्ट्रीमधील हा चित्रपट असून हिंदीत उपलब्ध आहे. या चित्रपटाचं नाव काय आहे? हा कुठे पाहता येईल यासंदर्भात जाणून घेऊयात...

कॅमेरा आणि फ्रेमिंग स्क्रीनवरुन नजरच हटू देत नाही

एका पाठोपाठ एक 11 मिस कॉल फोनवर येतात. ज्या क्रमांकावरुन फोन आला आहे त्यावर कॉल बॅक केल्यानंतर केवळ समोरची व्यक्ती जोरजोरात श्वास घेत असल्याचा आवाज येतो. अन् गूढ वाढत जातं. क्षणोक्षणाला चित्रपटाच्या कथानकातील उत्सुकता वाढत जाते आणि कॅमेराचं काम तर एवढं उत्तमरित्या केलं आहे की तुम्ही प्रत्येक भूमिकेचा अगदी जवळून अनुभव घेता. कॅमेरा आणि फ्रेमिंग तुमचं लक्ष स्टोरीवरुन हटू देत नाही.

नक्की वाचा >> सून लपून कंडोम विकते, सासरी कळतं अन्..; YouTube वर Free पाहता येईल असा हटके पिक्चर

क्लायमेक्स अंगावर आल्याशिवाय राहत नाही

सिरिअल किलर आणि त्याने लोकांची हत्या करण्याचा गूढ पॅटर्न या भोवतीच हे कथानक फिरतं. या 11 नंबरचं साऱ्या हत्यांशी काय कनेक्शन आहे हे शेवटी उघड होतं. मात्र क्लायमेक्स हा चित्रपटापेक्षाही अधिक रंजक आहे. चित्रपटाच्या मध्यंतरापर्यंत पुढील चित्रपटाच्या कथेचा अंदाज बांधता येईल असं वाटत असतानाच चित्रपटाचा क्लायमेक्स अंगावर आल्याशिवाय राहत नाही.  चित्रपटाच्या कथानकात दाखवण्यात आलेला प्रत्येक पुरावा कसा या प्रकरणाशी जोडलेला आहे हे अगदी शेवटच्या काही मिनिटांमध्ये समोर येतं. त्यामुळेच चित्रपट पाहताना तुम्हाला थोडं अधिक लक्ष देऊन पहावं लागेल. तुम्हाला असे सस्पेन्स थ्रीलर चित्रपट पाहण्याची आवड असेल तर हा चित्रपट तुम्हाला नक्कीच आवडेल यात शंका नाही. हा चित्रपट पाहताना घाम फुटेल असं अनेकांनी याच्या रिव्ह्यूमध्ये म्हटलंय.

नक्की वाचा >> अल्पवयीन अभिनेत्रीचे Bold Scenes, सेतुपतीने साकारलेला व्हिलन, डेंजर क्लायमेक्स; चुकूनही चुकवू नये असा OTT वरचा पिक्चर

चित्रपटाचं नाव काय? कोणत्या ओटीटीवर आहे?

या तमिळ चित्रपटाचं नाव आहे इलेव्हन! हा चित्रपट 2 तास 15 मिनिटांचा असून तब्बल 9 महिन्यानंतर जानेवारीमध्ये ओटीटीवर रिलिज झाला आहे. हा चित्रपट 16 मे 2025 मध्ये चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झालेला.  या चित्रपटाला आयएमडीबीवर 10 पैकी 7.4 इतकं रेटींग आहे. या चित्रपटामध्ये नवीन चंद्रा यांच्यासह रेया हरी, अभिरामी, रवी वर्मा, दिलीपन, ऋत्विका, शशांक, आदुकलम नरेन आणि अर्जाई यांनी प्रमुख भूमिका साकारल्या आहेत. हा चित्रपट तुम्हाला ओटीटीवर पाहायचा असेल तर तो जिओ हॉटस्टार हिंदीमध्ये उपलब्ध आहे.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

इतर बातम्या

अरे व्वा! विमान प्रवासातील नव्या नियमामुळं अनेकांचीच चांदी;...

भारत