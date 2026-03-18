असा डेंजर सस्पेन्स थ्रीलर कधी पाहिला नसेल! तब्बल 9 महिन्यांनी OTT वर आला; पाहताना फुटेल घाम

OTT Recommendations This Week: चित्रपट पाहायला सुरुवात केल्यानंतर अगदी शेवटपर्यंत तुम्हाला एकाच जागी बसवून ठेवणाऱ्या कथा आणि सस्पेन्स तुम्हाला आवडत असेल तर आज आम्ही तुम्हाला अशाच एका रोमांचक चित्रपटाबद्दल सांगणार आहोत. विशेष म्हणजे दाक्षिणात्या चित्रपटसृष्टीमधील आगळ्यावेगळ्या कथानकांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या तामिळ इंडस्ट्रीमधील हा चित्रपट असून हिंदीत उपलब्ध आहे. या चित्रपटाचं नाव काय आहे? हा कुठे पाहता येईल यासंदर्भात जाणून घेऊयात...
एका पाठोपाठ एक 11 मिस कॉल फोनवर येतात. ज्या क्रमांकावरुन फोन आला आहे त्यावर कॉल बॅक केल्यानंतर केवळ समोरची व्यक्ती जोरजोरात श्वास घेत असल्याचा आवाज येतो. अन् गूढ वाढत जातं. क्षणोक्षणाला चित्रपटाच्या कथानकातील उत्सुकता वाढत जाते आणि कॅमेराचं काम तर एवढं उत्तमरित्या केलं आहे की तुम्ही प्रत्येक भूमिकेचा अगदी जवळून अनुभव घेता. कॅमेरा आणि फ्रेमिंग तुमचं लक्ष स्टोरीवरुन हटू देत नाही.
सिरिअल किलर आणि त्याने लोकांची हत्या करण्याचा गूढ पॅटर्न या भोवतीच हे कथानक फिरतं. या 11 नंबरचं साऱ्या हत्यांशी काय कनेक्शन आहे हे शेवटी उघड होतं. मात्र क्लायमेक्स हा चित्रपटापेक्षाही अधिक रंजक आहे. चित्रपटाच्या मध्यंतरापर्यंत पुढील चित्रपटाच्या कथेचा अंदाज बांधता येईल असं वाटत असतानाच चित्रपटाचा क्लायमेक्स अंगावर आल्याशिवाय राहत नाही. चित्रपटाच्या कथानकात दाखवण्यात आलेला प्रत्येक पुरावा कसा या प्रकरणाशी जोडलेला आहे हे अगदी शेवटच्या काही मिनिटांमध्ये समोर येतं. त्यामुळेच चित्रपट पाहताना तुम्हाला थोडं अधिक लक्ष देऊन पहावं लागेल. तुम्हाला असे सस्पेन्स थ्रीलर चित्रपट पाहण्याची आवड असेल तर हा चित्रपट तुम्हाला नक्कीच आवडेल यात शंका नाही. हा चित्रपट पाहताना घाम फुटेल असं अनेकांनी याच्या रिव्ह्यूमध्ये म्हटलंय.
या तमिळ चित्रपटाचं नाव आहे इलेव्हन! हा चित्रपट 2 तास 15 मिनिटांचा असून तब्बल 9 महिन्यानंतर जानेवारीमध्ये ओटीटीवर रिलिज झाला आहे. हा चित्रपट 16 मे 2025 मध्ये चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झालेला. या चित्रपटाला आयएमडीबीवर 10 पैकी 7.4 इतकं रेटींग आहे. या चित्रपटामध्ये नवीन चंद्रा यांच्यासह रेया हरी, अभिरामी, रवी वर्मा, दिलीपन, ऋत्विका, शशांक, आदुकलम नरेन आणि अर्जाई यांनी प्रमुख भूमिका साकारल्या आहेत. हा चित्रपट तुम्हाला ओटीटीवर पाहायचा असेल तर तो जिओ हॉटस्टार हिंदीमध्ये उपलब्ध आहे.