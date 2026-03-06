भारत जिंकला तरी वरुण धवन भडकलेला! स्टेडियमबाहेरील नक्की काय घडलं? Video व्हायरल

काल भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील T20 विश्वचषकाच्या सेमीफायनल सामना रंगला. सामना अत्यंत उत्कंठावर्धक आणि रोमांचक होता. सुरुवातीपासूनच दोन्ही संघांनी जबरदस्त खेळी केली आणि शेवटच्या चेंडूपर्यंत जिंकण्याची ताणतणावाची झुंबड सुरू होती. अखेर भारताने इंग्लंडचा विजयाचा घास हिरावून घेतला आणि सामना जिंकला, ज्यामुळे संपूर्ण स्टेडियममध्ये उत्साहाची लाट पसरली.
या रोमांचक सामन्याचे आकर्षण इतके होते की क्रिकेट क्षेत्रातील दिग्गज खेळाडू आणि बॉलिवूडचे अनेक सेलिब्रिटी उपस्थित होते. सामन्याचे थरार अनुभवण्यासाठी वरुण धवन, आलिया भट, रणबीर कपूर आणि इतर कलाकार वानखेडे स्टेडियमवर आले होते. प्रेक्षक, चाहत्यांचा उत्साह आणि जल्लोष स्टेडियमच्या वातावरणात प्रचंड उत्साह निर्माण करत होता.
सामना संपल्यानंतर मात्र अभिनेता वरुण धवन चांगलाच चिडलेला दिसला. भारताच्या विजयाचा आनंद घेण्याऐवजी, स्टेडियमबाहेर चाहत्यांनी त्याला अचानक घेरल्यामुळे आणि जवळून फोटो काढण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे वरुण रागावला. चाहत्यांची धक्काबुक्की आणि गराड्यामुळे त्याला नीट चालता येत नव्हते. रागाच्या भरात त्यांनी एका चाहत्याच्या मोबाईलवर फटका मारला, ज्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर लगेच व्हायरल झाला. अखेर स्टेडियमच्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी सर्वांना बाजूला करून वरुणला सुरक्षितपणे पुढे नेले.
वरुणच्या या रागाचे कारण मुख्यत्वे चाहत्यांचा अचानक घेराव आणि सुरक्षित अंतर न राखल्यामुळे झाल्याचे सांगितले जाते. भारताने सामना जिंकला तरी वरुणचा पारा चढला होता, मात्र त्यांनी त्यानंतर जल्लोष देखील केला. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तात्काळ व्हायरल झाला आणि चाहत्यांमध्ये चर्चेचा विषय बनला.
सामना पाहायला आलेल्या सेलिब्रिटींमध्ये आलिया भट, रणबीर कपूर, आणि काही बॉलिवूड आणि क्रिकेट जगतातील प्रसिद्ध व्यक्तींना देखील पाहायला मिळाले. सर्वजण रोमांचक सामन्याचा आनंद घेत होते आणि भारताच्या विजयावर जोरदार उत्सव साजरा करत होते.
एकूणच, भारत विरुद्ध इंग्लंड T20 सेमीफायनल हा सामना थरारक आणि ऐतिहासिक ठरला. सामन्याच्या शेवटच्या टप्प्यावर विजय मिळाल्याने चाहत्यांमध्ये आनंदाची लाट पसरली, पण वरुण धवनच्या स्टेडियमबाहेर घडलेल्या घटनांनी सोशल मीडियावर चर्चा वाढवली.