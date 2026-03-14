भावुक पोस्ट, बाळाचा पहिला फोटो अन् नावाचा अर्थ, Indian Idol फेम सायली कांबळेने मुलाला दिलं दोन अक्षरी नाव

India Idol Singer Reveals Baby Name and Picture : Indian Idol या हिंदी रिऍलिटी शोमध्ये मराठमोळी गायिका सायली कांबळेने हिने स्वतःची अशी वेगळी ओळख निर्माण गेली. या शोमध्ये गायिकेने आपल्या वागणुकीतून आणि गाण्यातून प्रेक्षकांचं मन जिंकलं. सायली सोशल मीडियावर प्रचंड ऍक्टिव आहे. सायली आपल्या खासगी गोष्टी शेअर करत असतात. यावेळी सायलीने तिच्या जीवनातील अतिशय गोड भावना शेअर केली आहे.
सायली कांबळेबद्दल जाणून घेण्यासाठी प्रेक्षक कायमच उत्सुक असतात. सायलीने तीन महिन्यापूर्वी गोंडस मुलाला जन्म दिला. 12 डिसेंबर 2025 रोजी सायलीच्या घरी गोंडस मुलाचा जन्म झाला. त्यानंतर तब्बल तीन महिन्यांनी सायलीने बाळाचे नाव आणि पहिला फोटो शेअर केला आहे.
सायली कांबळेने आपल्या मुलाला वेद असे नाव दिले आहे. सायलीने पोस्ट शेअर करताना वेद धवल सायली पाटील असं संपूर्ण नाव लिहिलं आहे. वेद धवल सायली पाटील. तीन महिन्यांपूर्वी, एक चिमुकली हृदयाची स्पंदने आमच्या आयुष्यात अवतरली. आणि त्याने आमची संपूर्ण कहाणीच नव्याने लिहिली. ज्ञानापासून प्रेरणा घेतलेले एक नाव. प्रेमाचा आशीर्वाद लाभलेले एक जीवन. आणि नुकतीच सुरू झालेली एक वाटचाल. आज, आम्ही त्या नावाचा उलगडा करत आहोत— ज्या नावाने आमची हृदये इतके दिवस साद घालत होती. वेद. असं म्हणत सायलीने नाव शेअर केलं आहे.
सायलीने आपल्या बाळाला वेद असे नाव दिले आहे. वेद या नावाचा मुख्य अर्थ 'ज्ञान' किंवा 'बुद्धी' असा होतो. या नावाचे सविस्तर अर्थ आणि वैशिष्ट्ये जाणून घेऊया. हे नाव संस्कृत भाषेतील 'विद्' या धातूपासून बनले आहे, ज्याचा अर्थ 'जाणणे' असा होतो. हिंदू धर्मातील सर्वात प्राचीन आणि पवित्र ग्रंथांना 'वेद' म्हटले जाते. हे ग्रंथ ज्ञानाचा अथांग साठा मानले जातात. सांकेतिक अर्थ असा आहे की, हे नाव ज्ञान, पवित्रता, आध्यात्मिक शक्ती आणि सत्याचा शोध घेणारी वृत्ती दर्शवते. ज्ञानी, बुद्धिवान, विद्वान किंवा ज्याला सर्व माहिती आहे असा त्याचा अर्थ होतो. हे नाव मुलांसाठी वापरले जाते, तर मुलींसाठी 'वेदा' हे नाव लोकप्रिय आहे, ज्याचा अर्थही 'पवित्र ज्ञान' असाच होतो.
सायलीने 24 एप्रिल 2022 रोजी धवल पाटीलसोबत लग्न केलं. धवल आणि सायली एकमेकांचे मित्र होते. धवल पाटील हा मुंबईतील एका प्रतिष्ठित कंपनीत प्रोजेक्ट मॅनेजर (Project Manager) म्हणून कार्यरत आहेत. सायलीने अनेक मुलाखतींमध्ये सांगितले आहे की, तिच्या यशात धवलचा मोठा वाटा आहे. 'इंडियन आयडल'च्या ऑडिशनसाठी तिला तिच्या वडिलांसोबत धवलनेच प्रोत्साहित केले होते. तो तिचा केवळ नवराच नाही, तर तिचा मोठा चाहता आणि मार्गदर्शकही आहे.