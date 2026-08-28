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‘आता मला निरोप द्या’ म्हणत फिल्मी म्युझिकमधून वर्षभराचा ब्रेक! अमाल मलिकला नेमकं झालंय तरी काय?

Amaal Mallik Film Music Break Reason: अरिजीत सिंगनंतर आता अमाल मलिकनेही चित्रपट संगीतातून एक वर्षाचा ब्रेक घेतला आहे. अमालने मे महिन्यातच याबद्दल संकेत दिले होते; त्यावेळी त्याने दावा केला होता की, चित्रपटसृष्टीतील काही प्रभावशाली व्यक्ती त्याच्या विरोधात काम करत आहेत.

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Aug 28, 2026, 02:14 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 02:14 PM IST
‘आता मला निरोप द्या’ म्हणत फिल्मी म्युझिकमधून वर्षभराचा ब्रेक! अमाल मलिकला नेमकं झालंय तरी काय?
Image Credit: Instagram

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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