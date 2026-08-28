/‘आता मला निरोप द्या’ म्हणत फिल्मी म्युझिकमधून वर्षभराचा ब्रेक! अमाल मलिकला नेमकं झालंय तरी काय?

संगीतकार आणि ‘बिग बॉस 19’ फेम अमाल मलिकने चाहत्यांना मोठा धक्का दिला आहे. अमालने फिल्मी संगीतापासून तब्बल एक वर्ष दूर राहण्याचा निर्णय घेतला असून, सोशल मीडियावर एक भावनिक पोस्ट शेअर करत याची माहिती दिली. त्याच्या या पोस्टनंतर चाहत्यांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात असून, अमालने अचानक असा निर्णय का घेतला, याची चर्चा सुरू झाली आहे. अमाल मलिकने X वर एक सविस्तर पोस्ट लिहित आपल्या मनःस्थितीबद्दल सांगितलं. सध्या त्याला स्वतःच्या मन, शरीर आणि आरोग्यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी थोडा वेळ हवा असल्याचं त्याने स्पष्ट केलं. पोस्टच्या शेवटी त्याने लिहिलेल्या ‘आता मला निरोप द्या, मी पुन्हा परत येईन’ या शब्दांनी चाहत्यांचं विशेष लक्ष वेधून घेतलं.
अमालने आपल्या पोस्टमध्ये सांगितलं की, तो सध्या ठीक आहे. मात्र, यावेळी स्वतःसाठी आणि आपल्या आरोग्यासाठी योग्य निर्णय घेण्याची त्याची इच्छा आहे. त्याने लिहिलं की, स्वतःला पुन्हा उभं करण्यासाठी, सावरण्यासाठी आणि पूर्णपणे ठीक होण्यासाठी त्याला ब्रेकची गरज आहे. लवकरच आपल्या चाहत्यांसाठी पुन्हा मनापासून तयार केलेली गाणी घेऊन परतण्याचं आश्वासनही त्याने दिलं. अमालने पुढे स्पष्ट केलं की, पुढच्या वर्षापर्यंत तो कोणत्याही नव्या फिल्म प्रोजेक्टसाठी संगीत करणार नाही. मात्र, आधीच तयार झालेली आणि अद्याप रिलीज न झालेली काही गाणी आगामी काळात प्रेक्षकांच्या भेटीला येऊ शकतात. त्याच्या म्हणण्यानुसार, यातील काही छोट्या बजेटच्या आणि चांगल्या हेतूने बनवलेल्या सिनेमांचे प्रोजेक्ट्स आहेत. अशा चित्रपटांना थिएटरमध्ये किंवा मोठ्या प्रमाणावर स्क्रीन मिळणं अनेकदा कठीण जातं, त्यामुळे त्यांचं भवितव्य काय असेल हे सांगता येत नाही.
अमालने चाहत्यांना आणि माध्यमांना आपल्याला सध्या थोडी स्पेस देण्याची विनंती केली आहे. परिस्थितीबद्दल काही स्पष्ट झालं तर तो स्वतः अपडेट देईल, असं त्याने सांगितलं. सिनेमा आणि संगीताच्या प्रवासाने आपल्याला खूप काही दिलं, पण आता काही काळ पुन्हा स्वतःच्या संगीताकडे वळण्याची वेळ आली आहे, असं अमालने म्हटलं. ‘आता मला निरोप द्या, मी परत येईन’ असं म्हणत त्याने आपली पोस्ट संपवली.
I am all good & I will go all the way in, this time, to do what is best for me & only do what is important to my heart & for my health.— Amaal Mallik (@AmaalMallik) August 27, 2026
Need a break for my mind, body, soul and overall physical healing.
Need to rise, recuperate and bounce back soon with a heart full of melodies… pic.twitter.com/nSk0QioC05
अमालचा हा निर्णय अचानक घेतलेला नसल्याचं त्याच्या मागील काही सोशल मीडिया पोस्टवरून दिसून येतं. काही महिन्यांपासून तो म्युझिक आणि फिल्म इंडस्ट्रीतील परिस्थितीबाबत उघडपणे नाराजी व्यक्त करत आहे. मे महिन्यात अमालने इंडस्ट्रीतील काही प्रभावशाली लोकांवर आपल्याला कामापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला होता. गेल्या काही वर्षांत जवळपास 50 प्रोजेक्ट्समधून आपल्याला बाजूला करण्यात आल्याचा दावाही त्याने केला होता. आपल्या कामात प्रामाणिकपणा ठेवण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे काही लोक नाराज असल्याचं त्याने म्हटलं होतं. त्याचबरोबर आपल्याला आणि आपल्या कुटुंबाला विनाकारण धमक्याही मिळत असल्याचा गंभीर दावा त्याने केला होता. अमालने कोणाचंही थेट नाव घेतलं नव्हतं. मात्र, काही शक्तिशाली लोकांना आपण त्यांच्या चित्रपटांचा किंवा इतर कोणत्याही चित्रपटाचा भाग होऊ नये, असं वाटत असल्याचा आरोप त्याने केला होता.
अमालने इंडस्ट्रीमधील गटबाजी आणि अवॉर्ड पॉलिटिक्सवरही यापूर्वी नाराजी व्यक्त केली होती. गेल्या आठ वर्षांपासून आपण अनेक गोष्टींना सामोरं जात असल्याचं त्याने म्हटलं होतं. कोणत्याही प्रभावशाली गटाचा किंवा पॉवर सेटअपचा भाग होण्याची आपली तयारी नाही, असंही त्याने स्पष्ट केलं होतं. त्यामुळे सध्या चित्रपटांमध्ये आपलं संगीत कमी ऐकायला मिळत असल्याचं त्याचं म्हणणं होतं. त्याने चाहत्यांना आपलं इंडी म्युझिक ऐकण्याचं आवाहन केलं होतं. एखादं फिल्मी गाणं आलं तर आनंद आहे; मात्र ते न आल्यास त्याबद्दल चिंता करू नका, असंही त्याने सांगितलं होतं.
अमालने अवघ्या दोन दिवसांपूर्वी केलेल्या एका पोस्टमधूनही आपली नाराजी व्यक्त केली होती. ‘आवारापन 2’मधील त्याच्या ‘ये आवारापन’ या गाण्याबाबत पेड निगेटिव्ह PR कॅम्पेन चालवल्याचा दावा त्याने केला होता. या प्रकरणात त्याने कोणाचंही नाव घेतलं नाही. मात्र, हा आपल्या करिअरमधील सर्वात कठीण काळ असल्याचं त्याने म्हटलं होतं.
अमाल मलिक हा प्रसिद्ध संगीतकार डब्बू मलिकचा मुलगा आणि संगीतकार अनु मलिकचा पुतण्या आहे. 2014 मध्ये सलमान खान याने ‘जय हो’ या चित्रपटातून अमालला बॉलिवूडमध्ये संधी दिली. यानंतर ‘रॉय’मधील ‘सूरज डूबा है’ या गाण्यामुळे त्याला मोठी ओळख मिळाली. पुढे ‘हीरो’, ‘एअरलिफ्ट’, ‘कपूर अँड सन्स’, ‘एम.एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी’, ‘कबीर सिंह’ आणि ‘वेदा’ यांसारख्या चित्रपटांसाठी त्याने संगीत दिलं.
त्यानंतर अमाल ‘बिग बॉस 19’मध्ये सहभागी झाला आणि या शोमुळे त्याची लोकप्रियता आणखी वाढली. आता फिल्मी संगीतापासून वर्षभराचा ब्रेक घेण्याच्या त्याच्या निर्णयामुळे त्याचे चाहते मात्र चिंतेत आहेत. अमालने स्वतःच सांगितल्याप्रमाणे, हा कायमचा निरोप नसून स्वतःला सावरण्यासाठी घेतलेला ब्रेक आहे.