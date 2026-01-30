परदेशात जर्मन भाषेतील सबटायटलसह भारतीय कार्यक्रम; झी एंटरटेन्मेंटचं महत्वाचं पाऊल!

Zee Entertainment UK: झी एंटरटेन्मेंट यूके आणि सॅमसंग टीव्ही प्लस यांनी एक नवी संयुक्त योजना सुरू केलीय. यामुळे युरोपातील काही देशांतील दर्शकांना भारतीय टीव्ही कार्यक्रमांचा आस्वाद घेता येईल. मुख्य हेतू आहे की, दक्षिण आशियाई संस्कृती आणि मनोरंजन जगभरात पसरवणे. या योजनेद्वारे भाषेच्या अडथळ्यांना पार करून, स्थानिक लोकांना भारतीय कथा, नाटके आणि रिअॅलिटी शो सहज उपलब्ध होतील. ही भागीदारी FAST नावाच्या तंत्रज्ञानावर आधारित आहे, ज्यामुळे मोफत आणि जाहिरातींसह स्ट्रीमिंग शक्य होते. यामुळे दर्शकांना सदस्यता घेण्याची गरज नाही, फक्त सॅमसंग उपकरणांवर हे चॅनेल पाहता येईल. ही योजना सांस्कृतिक देवाणघेवाण वाढवण्यासाठी महत्त्वाची आहे, ज्यामुळे वेगवेगळ्या देशांतील लोक एकमेकांच्या संस्कृतीशी जोडले जाणार आहेत.
ही सेवा मुख्यतः जर्मनी, ऑस्ट्रिया आणि स्वित्झर्लंड या तीन देशांमध्ये सुरू होतेय. या भागाला DACH प्रदेश म्हणून ओळखले जाते. याशिवाय, BeNeLux क्षेत्रातील काही भागांमध्येही याचा विस्तार होऊ शकतो. या देशांतील दर्शक आता घरबसल्या भारतीय कार्यक्रम पाहू शकतील. विशेषतः जर्मन भाषिक लोकांसाठी ही सुविधा आहे, ज्यामुळे ते आपल्या मातृभाषेत उपशीर्षके वाचून समजू शकतील. यामुळे दक्षिण आशियाई वंशाच्या लोकांसह स्थानिक जर्मन नागरिकांनाही हे मनोरंजन आवडेल. ही योजना या प्रदेशातील भारतीय व्यावसायिक आणि कुटुंबांसाठी विशेष फायदेशीर आहे, जे उच्च दर्जाचे कार्यक्रम शोधतात.
कार्यक्रमांसाठी जर्मन भाषेतील सबटायल उपलब्ध असतील. ज्यामुळे दर्शकांना भारतीय भाषेतील संवाद समजणे सोपे होईल. ही उपशीर्षके 24 तास आणि सातही दिवस चालू असतील. यामुळे तरुण पिढीला आई-वडिलांच्या मदतीची गरज भासणार नाही. उपशीर्षकांमुळे भाषेच्या अडचणी दूर होतात आणि मनोरंजन अधिक सर्वसमावेशक बनते. हे वैशिष्ट्य प्रथमच FAST स्वरूपात आणले गेले आहे, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नवीन मानक तयार होत आहेत. दर्शकांना अस्सल भारतीय कंटेंटचा अनुभव मिळणार आहे.
मुख्य चॅनेल झी टीव्ही FAST स्वरूपात लॉन्च होतंय. यात भारतीय नाटके, रिअॅलिटी शो, कुटुंबीय मनोरंजन आणि इतर कार्यक्रम असतील. झी वन आणि झी5 सारखे इतर चॅनेल्सही या ग्रुपचा भाग आहेत, पण हे लॉन्च विशेषतः झी टीव्हीसाठी आहे. दर्शकांना चॅनेल क्रमांक 4210 वर हे मिळेल. कंटेंट उच्च दर्जाचा आहे, ज्यामुळे दक्षिण आशियाई समुदायात ते लोकप्रिय आहे. यामुळे दर्शकांना विविध प्रकारचे कार्यक्रम, जसे की रोमँटिक कथा किंवा स्पर्धात्मक शो, पाहता येतील.
सॅमसंग टीव्ही प्लस ही एक मोफत स्ट्रीमिंग सेवा आहे, जी जाहिरातींवर चालते. यात सदस्यता नाही, फक्त सॅमसंग टीव्ही, गॅलेक्सी फोन किंवा स्मार्ट मॉनिटर्सवर उपलब्ध आहे. ही सेवा 30 देशांमध्ये कार्यरत आहे आणि 4300 पेक्षा जास्त चॅनेल्स देते. मासिक वापरकर्ते 100 मिलियनपेक्षा जास्त आहेत. या भागीदारीमुळे सॅमसंगच्या कंटेंटमध्ये दक्षिण आशियाई कार्यक्रमांची भर पडेल, ज्यामुळे सेवा अधिक वैविध्यपूर्ण होणार आहे.
झी एंटरटेनमेंट यूके ही युरोपातील सर्वात मोठी दक्षिण आशियाई प्रसारण कंपनी आहे. ती नऊ चॅनेल्स आणि झी5 डिजिटल प्लॅटफॉर्म देते. हे लॉन्च युरोपातील नववे चॅनेल आहे, ज्यामुळे कंपनीचा विस्तार वाढतो. झी जागतिक स्तरावर मनोरंजन पोहोचवण्यासाठी ओळखली जाते. या योजनेद्वारे, ती नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून सांस्कृतिक जोडणी वाढवणार आहे.
ही योजना जागतिक मनोरंजनासाठी मोठा टप्पा आहे. सबटायटलमुळे भाषेच्या अडचणी दूर होतात आणि FAST क्रांतीला चालना मिळतेय असे झी एंटरटेनमेंटचे अध्यक्ष अमित गोयंका म्हणाले. तसेच या भागीदारीमुळे मजबूत कंटेट मिळेल आणि दर्शकांना नवीन अनुभव मिळेल, असे सॅमसंगचे देश प्रमुख बेनेडिक्ट फ्रे म्हणाले. दोघेही या योजनेच्या यशाबद्दल आशावादी आहेत.
ही भागीदारी सांस्कृतिक पूल बांधून मनोरंजनाला सीमाहीन बनवते. यामुळे दक्षिण आशियाई कंटेंट जगभरात पोहोचेल. भविष्यात अधिक देशांमध्ये विस्तार होऊ शकतो. यामुळे दर्शकांना मोफत आणि दर्जेदार मनोरंजन मिळणार आहे. ज्यामुळे टीव्ही आणि डिजिटल क्षेत्रात नवकल्पना येणार आहेत.