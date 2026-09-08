/ताप आला म्हणून रुग्णालयात गेला अन् झाला मृत्यू, दुबईत कॉन्सर्टआधी 44 वर्षीय भारतीय गायकासोबत नेमकं काय घडलं?

Nisar Wayanad death in Dubai: उदित नारायण यांच्यासारख्या आवाजासाठी प्रसिद्ध असलेले मलयाळी गायक निसार वायनाड याचे दुबईत वयाच्या ४४व्या वर्षी निधन झाले. अचानक प्रकृती बिघडल्यानंतर त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्याच्या मृत्यूची नोंद अॅसिडोसिस या गंभीर स्थितीमुळे झाल्याचे समोर आले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी निसार याला अचानक तीव्र ताप आला. तब्येत अधिक बिघडल्यानंतर त्याला उपचारासाठी रुग्णालयात नेण्यात आले; मात्र उपचारादरम्यान त्याची प्राणज्योत मालवली. त्याच्या मृत्यूच्या अधिकृत नोंदीत अॅसिडोसिसचा उल्लेख करण्यात आला आहे. निसार याच्या निधनाची बातमी त्यांच्या कुटुंबीय, मित्र आणि चाहत्यांसाठी मोठा धक्का ठरली. विशेष म्हणजे, ज्या दिवशी त्याचे निधन झाले त्याच दिवशी अजमान येथे त्याचा संगीत कार्यक्रम होणार होता. मात्र कार्यक्रमाच्या काही तास आधीच त्याच्या निधनाची दुःखद बातमी समोर आली. त्याच्या पश्चात पत्नी आणि दोन मुली असा परिवार आहे.
निसार वायनाड हे उदित नारायण याचे मोठे चाहते होते. त्याच्या जुन्या सोशल मीडिया पोस्टमधूनही उदित नारायण याच्या गाण्यांचा त्याच्या संगीतप्रवासावर किती प्रभाव होता, हे दिसून येते. उदित नारायण यांना प्रत्यक्ष भेटण्याचे निसार याचे स्वप्न जवळपास दोन दशकांनंतर पूर्ण झाले होते. ही भेट त्याच्यासाठी केवळ एका प्रसिद्ध गायकासोबतची भेट नव्हती, तर बालपणापासून ज्याच्या आवाजाने प्रेरणा घेतली त्या कलाकाराला भेटण्याचा भावनिक क्षण होता.
निसारला अनेकदा मप्पिलापट्टू या केरळच्या पारंपरिक संगीतशैलीतील गायक म्हणून ओळखले जात असे. मात्र त्याची गायकी एका शैलीपुरती मर्यादित नव्हती. विविध प्रकारची गाणी ते आपल्या खास आवाजात सादर करत आणि हिंदी चित्रपटांच्या गाण्यांनाही त्याच्या कार्यक्रमांमध्ये विशेष लोकप्रियता मिळत असे. उदित नारायण याच्या आवाजाशी साधर्म्य असल्यामुळे लाइव्ह कार्यक्रमांमध्ये निसार याची स्वतंत्र ओळख निर्माण झाली होती. दुबईसह यूएईमधील विविध सांस्कृतिक आणि सामुदायिक कार्यक्रमांमध्ये तो नियमितपणे गाणी सादर करायचा.
लाइव्ह परफॉर्मन्ससोबतच निसार याने चित्रपटसृष्टीतही आपले नशीब आजमावले होते. उपलब्ध माहितीनुसार, त्याने एका कन्नड चित्रपटासाठी पार्श्वगायन केले होते. याशिवाय तो मल्याळम चित्रपट ‘प्रोफेसर दिनकन’शीही संबंधित असल्याचे समोर आले आहे. मात्र त्याची खरी ओळख यूएईमधील लोकप्रिय लाइव्ह परफॉर्मर म्हणूनच निर्माण झाली. त्याच्या आवाजातील खासियत आणि उदित नारायण याच्याशी जाणवणारे साम्य हे त्याच्या लोकप्रियतेचे मोठे कारण ठरले.
निसार याच्या निधनाची बातमी समोर आल्यानंतर मल्याळम संगीतविश्वातूनही शोक व्यक्त करण्यात आला. मल्याळम पार्श्वगायक अफसल याने सोशल मीडियावर निसारला श्रद्धांजली वाहत त्याला आपला जवळचा मित्र असल्याचे म्हटले.
वयाच्या अवघ्या ४४व्या वर्षी निसार याचे अचानक जाणे यूएईमधील मलयाळी संगीत समुदायासाठी मोठी पोकळी निर्माण करणारे आहे. आपल्या आवाजातून प्रवासी भारतीयांच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांना रंगत देणाऱ्या निसार याच्या आठवणी त्याच्या चाहत्यांच्या मनात कायम राहतील.