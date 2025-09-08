English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
वयाच्या 16 व्या वर्षी आपल्या आवाजाने प्रसिद्ध झालेली गायिका, गायली 11000 हून अधिक गाणी, गिनीज बुकमध्ये नोंद

Indian Top Singer :  भारतीय संगीतविश्वातील एक अशा गायिका ज्यांच्या आवाजाने अनेक संगीत प्रेमींना मंत्रमुग्ध केलं. त्यांनी 11 हजार पेक्षा जास्त गाणी गायली. त्यांच्या नावाची गिनीज बुकमध्ये आहे नोंद.    

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 8, 2025, 12:56 PM IST
Indian Top Singer : भारतीय संगीतविश्वात आशा भोसले हे नाव घेतल्यावर त्यांच्या मधुर आवाजाची जादू प्रत्येकाच्या मनात दरवळते. दशकानुदशके संगीत प्रेमींना मंत्रमुग्ध करणाऱ्या या गायिकेने केवळ हिंदी चित्रपटसृष्टीतच नव्हे तर 20 हून अधिक भाषांमध्ये गाणी गाऊन एक अद्वितीय विश्वविक्रम प्रस्थापित केला आहे. त्यांच्या आवाजाने भारतीय संगीताला नवी उंची मिळाली आणि त्यांनी संपूर्ण देशाला भारावून टाकले.

आशा भोसले यांचा आवाज इतका प्रभावी ठरला की त्यांचे नाव गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्येही नोंदवले गेले. त्यांनी एकूण सुमारे 11000 गाणी रेकॉर्ड केली. ही कोणत्याही भारतीय कलाकारासाठी अभूतपूर्व उपलब्धी मानली जाते. त्यांच्या या कामगिरीमुळे भारतीय संगीताला जागतिक स्तरावर मान्यता मिळाली.

संघर्षातून यशाकडे

आशा भोसले यांचा प्रवास सुरुवातीला सोपा नव्हता. त्या त्यांची मोठी बहिण लता मंगेशकर यांच्या छायेखाली सुरुवात करत होत्या. सुरुवातीला त्यांना स्वतःची ओळख निर्माण करण्यासाठी संघर्ष करावा लागला. परंतु आशा यांनी आपल्या आवाजात विविधता आणली आणि नवे प्रयोग करण्यास सुरुवात केली. गझल, कव्वाली, पाश्चात्य संगीत, पारंपरिक हिंदी गीत अशा विविध शैलीत त्यांनी स्वतःला सिद्ध केले आणि संगीतात स्वतंत्र ओळख निर्माण केली.

हिंदीशिवाय त्यांनी मराठी, बंगाली, पंजाबी, कन्नड, तमिळ, तेलुगू, मलयाळम, उर्दू, गुजराती यांसह अनेक भाषांमध्ये गाणी गायली. यामधूनच त्यांनी आपल्या प्रतिभेचा परिचय दिला. त्यामुळे त्या संपूर्ण भारतात लोकप्रिय झाल्या आणि प्रत्येक प्रदेशातील संगीतप्रेमींना त्यांना आपल्या सुरांनी भुरळ घातली.

संगीताची अमर परंपरा

आशा भोसले यांच्या सुरांनी अनेक पिढ्यांमधील संगीतप्रेमींना प्रेरणा दिली. त्यांच्या आवाजाची जादू प्रत्येक गाण्यात वेगळी जाणवते. त्या केवळ एक गायिका नाहीत तर भारतीय संगीताचा अभिमान आहेत. त्यांच्या संघर्षातून आणि यशातून पुढील पिढ्यांसाठी एक आदर्श निर्माण झाला आहे. संगीताची खरी जादू काय असते याचा अनुभव त्यांच्या सुरांमध्ये मिळतो.

आज आशा भोसले यांचा वाढदिवस आहे. त्या आज त्यांचा 93 वा वाढदिवस साजरा करत आहेत. चाहत्यांनी देखील त्यांना वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा दिल्या आहेत. 

1. आशा भोसले कोण आहेत आणि त्या कशामुळे प्रसिद्ध आहेत?

आशा भोसले (जन्म: 8 सप्टेंबर 1933) या भारतीय संगीत विश्वातील दिग्गज पार्श्वगायिका आहेत, ज्यांनी 20 हून अधिक भाषांमध्ये 11,000 हून अधिक गाणी गाऊन गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड प्रस्थापित केला आहे. हिंदी, मराठी, तमिळ, तेलुगू, बंगाली, पंजाबी, उर्दू, गुजराती, मलयाळम, आणि पाश्चात्य शैलीतील गाण्यांमुळे त्या संपूर्ण भारतात आणि जागतिक स्तरावर लोकप्रिय आहेत. त्यांच्या मधुर आणि बहुमुखी आवाजाने संगीतप्रेमींना मंत्रमुग्ध केले.

2. आशा भोसले यांचा जन्म आणि पार्श्वभूमी काय आहे?

आशा भोसले यांचा जन्म 8 सप्टेंबर 1933 रोजी सांगली, महाराष्ट्र येथे पंडित दीनानाथ मंगेशकर यांच्या मराठी कुटुंबात झाला. त्या लता मंगेशकर यांच्या धाकट्या बहिण आहेत. त्यांचे वडील रंगमंच कलाकार आणि गायक होते, ज्यामुळे त्यांना संगीताची प्रेरणा लहानपणापासून मिळाली. आशा यांनी वयाच्या 10व्या वर्षी ‘चुनरिया’ (1948) या मराठी चित्रपटातून पार्श्वगायनाची सुरुवात केली.

3. आशा भोसले यांना गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड कशासाठी मिळाले?

आशा भोसले यांना गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमधील “सर्वाधिक गाणी रेकॉर्ड करणारी गायिका” म्हणून मान्यता मिळाली. त्यांनी सुमारे 11,000 गाणी 20 हून अधिक भाषांमध्ये गायली, ज्यामध्ये हिंदी, मराठी, तमिळ, तेलुगू, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, मलयाळम, उर्दू, आणि इंग्रजी गाण्यांचा समावेश आहे. ही अभूतपूर्व कामगिरी भारतीय संगीताला जागतिक स्तरावर मान्यता मिळवून देणारी आहे

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

