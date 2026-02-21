भारतील पहिली First Fair and Lovely girl, जी नाना पाटेकरांना पहिल्या भेटीत आवडली नाही, आता आहे कुठे?

ग्लॅमर विश्वात अनेक अशा अभिनेत्री आहेत, ज्यांनी करिअरच्या सर्वोच्च टप्प्यावर असतानाही अचानक अभिनय सोडला. त्याच अभिनेत्रींपैकी एक म्हणजे नीशा सिंह. फेअर अँड लव्हली गर्ल म्हणून ओळखली जाणारी नीशा 1980-90 च्या दशकात जाहिरातींमध्ये वस्तू विकणारा चेहरा होती. मात्र तिचा अभिनय प्रवास पूर्णपणे नियोजित नव्हता. सर्व काही नशिब आणि योगायोगाच्या आधारावर घडले.
कॉलेजच्या कॅन्टीनमध्ये कोणीतरी हिंदुस्तान लीवरच्या जाहिरात कॅम्पेनसाठी व्हिडिओ टेस्ट घेण्यासाठी नीशाशी संपर्क साधला. त्या जाहिरातीचे दिग्दर्शन अलेक्स पदमसी यांनी केले होते. Fair & Lovely लाँच होण्याच्या काळात ज्योत्सना मोहनच्या मुलाखतीत नीशा यांनी सांगितले की, 'मी कधीही गंभीरपणे मॉडलिंगची योजना करत नव्हते. माझ्या कुटुंबाकडून परवानगी मिळणार नाही, पण मित्र-मैत्रिणींसोबत शूटिंगसाठी मी येऊ शकते,' असे नीशा म्हणाल्या. शूटिंगच्या शेवटी पदमसींची नजर नीशावर पडली आणि त्यांनी विचारले, 'टेस्ट का दिली नाही?' नीशाने प्रामाणिकपणे उत्तर दिले, 'मॉडलिंगसाठी परवानगी नाही, पण कॅमेऱ्यासमोर विना मेकअप उभी राहण्याची तयारी आहे. मी तयार आहे का?'
काही दिवसांनी अजय आनंद यांनी सांगितले की नीशा सिलेक्ट झाली आहे. सुरुवातीला वडिलांनी मान्यता दिली नाही, पण अलेक्स पदमसी स्वतः नीशाच्या घरी जाऊन विश्वास दिला की तिची सुरक्षितता पूर्णपणे सुनिश्चित केली जाईल. जाहिरात खूप गाजली, पण वडिलांनी महिन्याला फक्त एक जाहिरात करण्याची अट घातली होती, ज्यामुळे नीशा पोस्ट-ग्रॅज्युएशन पूर्ण होऊ शकली. त्या काळात नीशा जास्त जाहिराती करू शकली नाही, जरी मोठे ब्रँड्स स्वतः तिच्याकडे येत होते. त्यात बॉम्बे डायंग, लॅक्मे, नेस्कॅफे यांचा समावेश होता.
नीशा त्या वेळी पारंपरिक अभिनेत्रीच्या साच्यात फिट बसत नव्हती. मात्र ‘अंकुश’ चित्रपटाने तिचे नशीब पालटले. कास्टिंगवेळी चित्रपटाचे नायक नाना पाटेकर यांनी तिच्या कामावर शंका व्यक्त केली. पहिल्या भेटीतच त्यांनी तिच्या कामावर द्वेष दाखवला आणि एन चंद्रा यांना मराठीत विचारले, “वेडा आहेस का? या मुलीला काम देणार?” पण तिसऱ्या दिवशी रिएक्शन शॉट्स पाहून त्यांनी कौतुक केले.
चित्रपटानंतर नीशा टीव्ही सीरियल्समध्ये दिसू लागली. ‘बुनियाद’ आणि भारताची पहिली इंग्रजी टीव्ही सीरीज ‘ए माउथफुल ऑफ स्काय’ या मालिकांमुळे ती घराघरात लोकप्रिय झाली. तिच्या अभिनयामुळे आणि जाहिरातीतील चमकदार कामगिरीमुळे ती प्रत्येक घरात ओळखली जाऊ लागली.
करिअरच्या सर्वोच्च टप्प्यावरही नीशाने तिच्या वैयक्तिक आयुष्याला प्राधान्य दिले. तिने लग्न केले आणि सिंगापूरमध्ये स्थायिक झाली. यामुळे तिने मराठी मनोरंजनविश्वातून काहीसा अंतर घेतले, पण तिची ओळख आणि फेअर अँड लव्हली गर्ल म्हणूनची लोकप्रियता कायम राहिली.
नीशा सिंहची कहाणी हे दाखवते की ग्लॅमर, योगायोग आणि नशिबाचा संगम किती शक्तिशाली ठरू शकतो. नियोजित नसलेल्या वाटचालीतूनही, ती आपल्या कामगिरीने घराघरात पोहोचली आणि तिचा चेहरा अनेक ब्रँड्ससाठी एक ओळख बनला.