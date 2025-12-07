English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
इंडिगोच्या उडाण गोंधळाचा फटका; इतर एअरलाईन्सच्या तिकीट दरात मोठी वाढ, सोनू सूद संतप्त!

Sonu Sood angry on IndiGo flight disruption : ग्राउंड स्टाफच्या बाजूने उभा राहून अभिनेतेने प्रवाशांना दिले एक महत्त्वाचे संदेश.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 7, 2025, 03:12 PM IST
Sonu Sood Angry On Indigo Crisis : देशभरातील हवाई प्रवासावर इंडिगो एअरलाईन्सच्या बिघडलेल्या वेळापत्रकाचा गंभीर परिणाम झाला आहे. काही उड्डाणांचे वेळापत्रक दिवसभरात अनेकदा बदलले जात असल्यामुळे प्रवासी गोंधळात आहेत. या परिस्थितीचा फायदा घेत इतर विमान कंपन्यांनी तिकीट दरात मोठी वाढ केली आहे, विशेषतः लोकप्रिय मार्गांवरील भाडे प्रचंड वाढले आहे. याच पार्श्वभूमीवर बॉलिवूड अभिनेता सोनू सूदने सोशल मीडियावर आपले मत व्यक्त केले आहे. त्यांनी केवळ वाढलेल्या तिकीट दरांवर संताप व्यक्त केला नाही तर ग्राउंड स्टाफच्या बाजूने उभे राहून प्रवाशांना शांत राहण्याचे महत्त्वाचे आवाहन केले आहे.

सोनू सूदचा व्हिडीओ आणि कॅप्शन

सोनू सूदने X वर एक व्हिडीओ शेअर केला असून त्याच्या कॅप्शनमध्ये त्यांनी लिहिले 'युद्ध असो किंवा संकट, आवश्यक गोष्टींच्या किंमती वाढवणे म्हणजे शोषणच आहे. हेच एअरलाईन्ससाठीही लागू होतं. ऑपरेशनल अडचणी असताना तिकीट दर पाच ते दहा पट वाढवणे अतिशय चुकीचे आहे. सामान्य प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी दरांवर कडक मर्यादा असायला हव्यात. तीही जास्तीत जास्त दीड ते दोन पटपर्यंत असायला हव्यात.' सोनू सूद म्हणाले की, प्रवाशांनी थोडं संयम ठेवणे गरजेचे आहे आणि या परिस्थितीत कर्मचार्‍यांच्या भूमिकेत स्वतःला ठेवून परिस्थिती पाहावी.

कुटुंबाला झालेला त्रास

व्हिडीओमध्ये त्यांनी स्वतःच्या कुटुंबाला झालेल्या त्रासाचे उदाहरण दिले 'इंडिगोच्या समस्या गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून सुरु आहेत. माझं कुटुंब प्रवास करत होतं, त्यांनाही सुमारे साडेचार ते पाच तास वाट पाहावी लागली. तासन्तास थांबावं लागलं. अनेक विमाने उड्डाण घेऊ शकली नाहीत, काही रद्द झाली. त्यामुळे लोक लग्नाला उपस्थित राहू शकले नाहीत. अनेकांचे कार्यक्रम रद्द झाले. लोक खूप त्रासलेत, हे खरं आहे. पण लोकांना विमानतळ कर्मचाऱ्यांवर ओरडताना पाहणे दुःखद आहे.' सोनू सूद म्हणाले की, ग्राउंड स्टाफ आणि इतर कर्मचाऱ्यांवर राग काढणे चुकीचे आहे, कारण ते परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

कर्मचार्‍यांच्या कठीण परिस्थितीवर लक्ष

सोनू सूद पुढे म्हणाले 'प्रवाशांमध्ये राग आहे, हे मी समजतो. पण थोडं त्यांच्या जागी स्वतःला ठेवून बघा. ते असहाय्य आहेत. पुढे काय शेड्यूल आहे, त्यांनाही माहित नसतं. उच्चपदस्थांकडून येणारा मेसेज ते फक्त प्रवाशांना सांगतात. हे तेच कर्मचारी आहेत, जे रोज आपली काळजी घेतात. त्यामुळे अशा संकटात त्यांच्या पाठिशी राहणं ही आपली जबाबदारी आहे.' त्यांनी स्पष्ट केले की, प्रवास करणारे नागरिक कर्मचाऱ्यांच्या मेहनतीचा सन्मान करावा, कारण अशा संकट काळातच कर्मचाऱ्यांची खरी क्षमता आणि कष्ट दिसतात.

इंडिगोच्या गोंधळाचा प्रभाव

काही उड्डाणे रद्द झाली किंवा विलंबित झाल्या. प्रवाशांना तासोंत विमानतळावर थांबावे लागले. विवाह समारंभ, व्यावसायिक कार्यक्रम आणि वैयक्तिक योजना प्रभावित झाल्या. इतर एअरलाईन्सने तिकीट दरात प्रचंड वाढ केली, ज्यामुळे प्रवाशांना अतिरिक्त आर्थिक ताण सहन करावा लागला. या परिस्थितीत सोनू सूदने समस्येचे निराकरण करणे आणि संयम राखणे आवश्यक आहे असे सांगितले आहे. सोनू सूदने आपल्या व्हिडीओत प्रवाशांना शांत राहण्याचे, कर्मचाऱ्यांच्या कठीण परिस्थितीला समजून घेण्याचे आणि अनावश्यक राग व्यक्त न करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांच्या या संदेशाने सोशल मीडियावर मोठा प्रतिसाद मिळत आहे.

FAQ

इंडिगोच्या उड्डाण गोंधळामुळे काय परिणाम झाला?
इंडिगोच्या वेळापत्रकातील सतत बदलांमुळे अनेक उड्डाणे विलंबित किंवा रद्द झाली, प्रवाशांना तासोंत विमानतळावर थांबावे लागले, आणि अनेक वैयक्तिक आणि व्यावसायिक कार्यक्रम प्रभावित झाले.

सोनू सूदने काय आवाहन केले आहे?
सोनू सूदने प्रवाशांना संयम राखण्याचे, ग्राउंड स्टाफच्या कठीण परिस्थितीला समजून घेण्याचे आणि अनावश्यक राग व्यक्त न करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी तिकीट दरात झालेल्या प्रचंड वाढीवरही संताप व्यक्त केला आहे.

इतर एअरलाईन्सने काय केले?
इंडिगोच्या गोंधळाचा फायदा घेत इतर विमान कंपन्यांनी तिकीट दरात मोठी वाढ केली, काही मार्गांवर भाडे पाच ते दहा पट वाढले. सोनू सूदने याला 'अत्यंत चुकीचे' असे म्हटले आहे आणि दरांवर मर्यादा असावी असे सुचवले आहे.6

