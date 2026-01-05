English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • पुण्यातील बसमधला VIDEO आणि ‘AI चा वापर करून माझ्या नावाने…’; PMPML नोटीसमुळे अथर्व सुदामेने दिली पहिली प्रतिक्रिया

पुण्यातील बसमधला VIDEO आणि ‘AI चा वापर करून माझ्या नावाने…’; PMPML नोटीसमुळे अथर्व सुदामेने दिली पहिली प्रतिक्रिया

Atharv Sudame PMPML Video Reel Controversy: PMPML बसमध्ये परवानगीशिवाय रील शूट करणाऱ्या अथर्व सुदामेवर वाद, नोटीस जारी; सोशल मीडियावर त्याच्यावर प्रचंड टीका. प्रकरणावर आता त्याने दिली पहिली प्रतिक्रिया.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 5, 2026, 04:29 PM IST
पुण्यातील बसमधला VIDEO आणि ‘AI चा वापर करून माझ्या नावाने…’; PMPML नोटीसमुळे अथर्व सुदामेने दिली पहिली प्रतिक्रिया

Atharv Sudame PMPML Controversy: पुण्याचा लोकप्रिय सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर अथर्व सुदामे पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. “स्थळ पुणे” या युट्यूब आणि इन्स्टाग्राम पेजच्या माध्यमातून तो पुण्यातील विविध मनोरंजक आणि मिश्किल व्हिडीओ शेअर करत असतो. त्याच्या व्हिडीओजमधील त्याचा विनोदी अंदाज आणि पुणेरी छटा चाहत्यांना प्रचंड आवडते. मात्र, नुकताच शेअर केलेल्या एका नवीन व्हिडीओमुळे तो पुन्हा चर्चेत आला आहे.

याच व्हिडीओमध्ये अथर्व PMPML बस कंटक्टरच्या वेशात दिसतो. त्याने PMPML चा ड्रेस आणि बॅच घातला आहे, हातात ई-तिकिट मशीनही आहे. या व्हिडीओतून त्याने बसच्या वातावरणाचा विनोदी अंदाज दाखवण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, PMPMLने नोटीस बजावली. नोटीसमध्ये म्हटले आहे की अथर्वने बसमध्ये परवानगीशिवाय रील शूट केला आणि काही भागांमध्ये महिला प्रवाशांविषयी आक्षेपार्ह आशय दाखवला. या प्रकरणामुळे सोशल मीडियावर अथर्ववर प्रचंड टीका झाली असून त्याला ट्रोलिंगचा सामना करावा लागला.

अथर्वची पहिली प्रतिक्रिया

या वादावर अथर्वने स्वतःची पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. त्याने आपल्या इन्स्टाग्राम स्टोरीमध्ये लिहिले:

'नमस्कार, बरेचसे न्यूज चॅनेल्स आणि मीडिया माझा रील न बघता वाटेल तसे लिहीत आहेत आणि पसरवत आहेत. मी ना कोणाला बाइट दिलाय ना कोणाशी चर्चा केली आहे, तरीही काही लोक माझा फोटो आणि नाव वापरून वाक्ये पसरवत आहेत. काही लोक AI चा वापर करून माझ्या नावाने विधान खपवत आहेत, त्यामुळे कृपया अशा फेक न्यूजवर विश्वास ठेवू नका. मला काही बोलायचं असेल, ते मी फक्त माझ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरच करीन.'

अथर्वने स्पष्ट केले की, त्याने कोणतीही चुकीची माहिती पसरवण्याचा हेतू नव्हता आणि त्याचे म्हणणे आहे की, प्रत्येक गोष्ट थेट त्याच्या सोशल मीडिया अकाउंटवरून पाहणेच योग्य आहे.

सोशल मीडिया आणि वाद

अथर्व सुदामे नेहमीच आपल्या मिश्किल अंदाजात पुणेरी विनोद आणि सामाजिक संदर्भ वापरून व्हिडीओ तयार करतो. त्याचे व्हिडीओ प्रेक्षकांना खूप आवडतात आणि अनेकदा सोशल मीडियावर चर्चा घडवतात. गणेशोत्सवाच्या वेळीही एका व्हिडीओमुळे त्याला वाद निर्माण करावा लागला होता आणि त्याला तो व्हिडीओ डिलीट करावा लागला.

तरीही अथर्व सतत सकारात्मक आणि मनोरंजक व्हिडीओ तयार करून चाहत्यांसाठी सादर करत राहतो. या वादामुळे त्याच्या चाहत्यांमध्ये त्याच्याविषयी सहानुभूती निर्माण झाली असून, त्याचे काही व्हिडीओज अजूनही प्रचंड व्हायरल होत आहेत.

या प्रकरणातून स्पष्ट होते की, सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर म्हणून सार्वजनिक ठिकाणी व्हिडीओ शूट करताना परवानगी घेणे आणि संवेदनशीलता ठेवणे महत्त्वाचे आहे. त्याचबरोबर, कोणतीही अफवा किंवा फेक न्यूजवर विश्वास न ठेवण्याची आवश्यकता आहे. अथर्वनेही स्वतःच्या माध्यमातून प्रतिक्रिया देत स्पष्टता राखण्याचा प्रयत्न केला आहे, तर PMPMLनेही योग्य ती कारवाई केली आहे.

पुणेरी विनोद, मिश्किल अंदाज आणि सोशल मीडियावर प्रचंड लोकप्रियता या सर्व गोष्टींमुळे अथर्व सुदामे सध्या पुन्हा चर्चेत आला आहे, आणि चाहत्यांची उत्सुकता त्याच्या पुढील व्हिडीओकडे लक्ष देत आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

Tags:
Atharv SudamePMPMLpuneartificial intelligencemarathi news

