'आम्ही बाळ गमावलं'; लोकप्रिय इन्फ्लुएन्सर जोडीची भावनिक पोस्ट, लग्नाच्या 9 वर्षांनंतर आलेले सुखाचे क्षण नियतीनं हिरावले

Social Media Influencer Couple wandering minds : सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर अशी ओळख असणाऱ्या आणि लोकप्रियतेच्या शिखरावर असणाऱ्या एका जोडीनं नुकतंच त्यांच्या जीवनात आलेलं एक आव्हानात्मक वळण सर्वांसमोर आणत सध्या आपण नेमके कोणत्या परिस्थितीतून पुढे जात आहोत याची कल्पना दिली.
लग्नानंतर जवळपास 9 वर्षांनी वैवाहिक जीवनात एका लहान पाहुण्याची चाहूल लागली, मात्र हा चिमुकला जन्माला येण्याआधीच आपल्या जीवनातून नियतीनं कायमचा हिरावला ही दु:खद बातमी या जोडीनं सोशल मीडियाच्याच माध्यमातून जाहीर केली. इन्स्टाग्रामवर (Instagram) wanderingminds_india अर्थात 'वंडरिंग माईंड्स इंडिया' नावानं अकाऊंट असणारी ही जोडी म्हणजे सुशील अहिरे आणि किंजल दमानी यांची. याच जोडीनं एका सोशल मीडिया पोस्टच्या माध्यमातून आपण आपलं बाळ गमावल्याची माहिती दिली.
'आम्ही आमचं बाळ गमावलंय... ही बातमी तुमच्यासमोर आणणं, हे लिहिणं सोपं नव्हतं. आम्ही आमच्या जीवनातील ही सर्वात आनंदाची बातमी तुम्हा सर्वांसमोर आणण्याच्या तयारीत असतानाच ही बातमी आमच्या जीवनातील कठीण आणि गडद काळ ठरली. आम्ही इथं हे सांगत आहोत कारण, आम्हाला अनेकांचेच मेसेज येत होते, की बाळाची काही बातमी आहे का... बाळाची बातमी होती... आता मात्र नाहीय.
आम्ही एका अतिशय दुर्धर अशा हृदयाशी संबंधित व्याधीमुळं आमचं बाळ गमावलंय. आमचं आयुष्य कधीच पूर्वीसारखं राहणार नाही कारण, त्याच्यासोबत आम्ही आमच्यातील एक भाग कायमचा गमावला आहे. आम्ही प्रचंद वेदनेत, संतापात आणि अविश्वासात आहोत. एक एक दिवस कठीण झाला आहे. जीवनातील कोणतीच गोष्ट अशा एखाद्या प्रसंगाला सामोरं जाण्यासाठी तयार करत नाही. मला माझ्या बाळाला गर्भात वाढवण्याचं भाग्य 5 महिन्यांसाठी मिळालं आणि तो कायमच आमचाच एक भाग असेल. कायम.... आमचा मुलगा असेल.... तुम्हीही त्याच्यासाठी प्रार्थना करा.'
सुशील आणि किंजल हे त्यांच्या व्हिडीओमुळं प्रचंड लोकप्रिय झाले. देशविदेशातील कमाल ठिकाणं त्यांनी सामान्यांच्या घराघरात पोहोचवली. अतिश सोप्या शब्दांत त्यांनी प्रवासाची परिभाषा सर्वांनाच समजावून सांगितली आणि प्रवासाची आवडही अनेकांमध्ये निर्माण केली.
प्रामुख्यानं भटकंती, रोड ट्रीप, लाईफस्टाईल अशा विषयांवरील माहितीप्र व्हिडीओ, रील आणि शॉर्ट्स तयार करत यासोबतच अनेकदा चित्रीकरणाशी संबंधित उपकरणांचा रिव्ह्यू करण्यापर्यंतचे व्हिडीओ बनवत या जोडीनं सोशल मीडियावरील प्रत्येक विभागात या जोडीनं आपला ठसा उमटवला. सध्या हीच जोडी जीवनातील आव्हानात्मक काळाला सामोरं जात असून या टप्प्यावर फॉलोअर्ससुद्धा त्यांच्या दु:खात सहभागी असल्याचं पाहायला मिळत आहे.