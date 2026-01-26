Influencer Prathamesh Kadam Death: प्रसिद्ध Reel स्टार प्रथमेश कदमचे निधन; जाणून घ्या नेमकं काय घडलं !

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Influencer Prathamesh Kadam Death : सोशल मीडियावर प्रसिद्ध असलेल्या मराठमोळ्या मायलेकाच्या जोडीतील मुलाचं  निधन, चाहत्यांना मोठा धक्का  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 26, 2026, 11:53 AM IST
सोशल मीडियावर आपली छाप सोडलेल्या मराठमोळ्या मायलेकाच्या जोडीतील एक स्टार, प्रथमेश कदम, याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. प्रथमेश कदम हा सोशल मीडियावर मोठा प्रचंड फेमस होता आणि त्याच्या व्हिडीओसाठी तो ओळखला जात होता. विशेषतः, त्याने आपल्या आईसोबत केलेले व्हिडीओ त्याच्या चाहत्यांमध्ये खूप लोकप्रिय झाले होते.

सोशल मीडिया स्टार तन्मय पाटेकरने प्रथमेश कदमच्या निधनाची धक्कादायक माहिती आपल्या इंस्टाग्राम पोस्टद्वारे दिली. तन्मयने भावनिक पोस्ट केली आणि म्हणाला, "तू सदैव आठवणीत राहशील प्रथमेश, देवाघरी स्वतःची काळजी घे रे! खूप आठवण येईल तुझी. Miss You Bhai." तन्मयच्या या पोस्टवर त्याच्या चाहत्यांकडून आणि मित्रांकडून शोक व्यक्त केला जात आहे.

प्रथमेश कदमने आपल्या जीवनातील अनेक अनुभव आणि संघर्ष सोशल मीडियावर प्रकट केले होते. डिसेंबर 2025 मध्ये, त्याने एक व्हिडीओ पोस्ट केला होता ज्यात त्याने सांगितलं की, त्याला फसवणूक झालं आहे. याशिवाय, तो काही काळ आजारी होता. त्याने हॉस्पिटलमधूनही व्हिडीओ पोस्ट करत आपल्या चाहत्यांचे मनोरंजन केले आणि त्याच्या अद्वितीय शैलीने लोकांचे लक्ष वेधून घेतले. त्याच्या व्हिडीओमध्ये त्याने आपल्या आयुष्यातील विविध प्रसंग, हास्य, आणि कधीकधी दुःख, याचं प्रकटणं करण्याचा प्रयत्न केला होता, ज्यामुळे तो त्याच्या चाहत्यांमध्ये अत्यंत प्रिय झाला.

प्रथमेश कदमचा सोशल मीडियावर मोठा फॉलोइंग होता, आणि त्याच्या व्हिडीओने अनेक चाहत्यांना आनंद दिला होता. त्याच्या व्हिडीओमध्ये अनेक वेळा त्याने आपल्या आईसोबतचे आनंददायक क्षण दाखवले होते. त्याच्या आणि आईच्या बीचचा गोड संबंध लोकांना खूप आवडायचा. त्यांच्या सजीव आणि आनंदी व्हिडीओंमध्ये एक प्रेमळ आणि प्रामाणिक व्यक्तिमत्त्व दिसायचं, ज्यामुळे त्याचे चाहते त्याच्याशी जणू नातं जोडून घेत होते.

त्याच्या अकाली मृत्यूने सोशल मीडिया किव्हा इन्फ्लुएन्सर जगतात कार्यरत असलेल्या अनेक लोकांना धक्का दिला आहे. प्रथमेशच्या निधनाने त्याच्या कुटुंबाला आणि मित्रमंडळींना खूप दुःख सहन करावे लागले आहे. त्याच्या निधनावर त्याच्या चाहत्यांकडून शोक व्यक्त केला जात आहे, आणि त्याचे मित्र व सोशल मीडिया साथीदार त्याला श्रध्दांजली अर्पण करत आहेत.

प्रथमेश कदमच्या निधनाने सोशल मीडियावर आणि इन्फ्लुएन्सर समुदायात एक शोककळा पसरली आहे. त्याने आपल्या कामाने लाखो लोकांच्या हृदयात स्थान मिळवले होते. त्याच्या निधनामुळे त्याच्या कुटुंबाच्या आणि मित्रांच्या जीवनात एक मोठा शोकाचा भर पडला आहे.

