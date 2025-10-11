English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
रामदास स्वामींचा अवमान? ‘मना’चे श्लोक’ टीमने दिले स्पष्टीकरण; कोर्टाच्या निर्णयामुळे चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांसमोर

Intern | Updated: Oct 11, 2025, 01:56 PM IST
गेल्या काही दिवसांपासून अभिनेत्री मृण्मयी देशपांडे यांच्या ‘मना’चे श्लोक’ चित्रपटाची प्रेक्षकांमध्ये चांगलीच चर्चा रंगलेली होती. अखेर, हा चित्रपट आज 10 ऑक्टोबरला प्रदर्शित झाला. प्रदर्शनाच्या अगदी आदल्या दिवशी, चित्रपट प्रदर्शन थांबवण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने संपूर्ण टीमला मोठा दिलासा मिळाला आहे. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, चित्रपटाचे शीर्षक ‘मना’चे श्लोक’ हे श्री समर्थ रामदास स्वामी यांच्या मनाच्या श्लोकाशी साधर्म्य असूनही, त्यांचा प्रत्यक्ष संबंध नाही. या निरीक्षणानंतर कोर्टाने निर्मात्यांच्या बाजूने निर्णय दिला आणि चित्रपट प्रदर्शनासाठी मार्ग मोकळा झाला. चित्रपट टीमने सोशल मीडियावर पोस्ट करून या निर्णयाचे स्वागत केले. टीमने लिहिले,

'माननीय उच्च न्यायालयाने 'मना'चे श्लोक' या चित्रपटाच्या प्रदर्शन थांबवण्यासाठी दिलेल्या याचिकेवर स्थगिती आदेश देण्यास नकार दिला. त्यामुळे चित्रपट प्रदर्शनाचा मार्ग मोकळा झाला. आम्ही संपूर्ण टीमकडून माननीय उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करतो. गेल्या पाच महिन्यांपासून आम्ही या चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी मेहनत करत होतो. प्रदर्शनाच्या आदल्या दिवशी सिनेमाचे प्रदर्शन थांबवण्याचा अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला गेला, ज्यामुळे संपूर्ण टीमला मानसिक त्रास झाला. पण आता आम्हाला न्यायालयाच्या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे.' टीमने पुढे स्पष्ट केले की, 'मना'चे श्लोक' हे शीर्षक चित्रपटातील नायक मनवा आणि नायिका श्लोक यांच्या मनाच्या प्रवासाशी संबंधित आहे. चित्रपटात रामदास स्वामींचा किंवा त्यांच्या कुठल्याही श्लोकाचा उल्लेख नाही. आम्ही रामदास स्वामींच्या सर्व रचनांचा सन्मान करतो आणि त्यांचा अवमान करण्याचा आमचा कुठलाही हेतू नाही.' चित्रपटात मृण्मयी देशपांडे फक्त अभिनय करताना दिसणार नाहीत, तर त्यांनी या चित्रपटाची पटकथा लिहिली असून दिग्दर्शन देखील केले आहे. चित्रपटात मृण्मयीसोबत राहुल पेठे, पुष्कराज चिरपूटकर, सुव्रत जोशी, सिद्धार्थ मेनन, हरीश दुधाडे, करण परब यांसह तरुण कलाकारांची तगडी फळी आहे. त्याचबरोबर लीना भागवत, मंगेश कदम, शुभांगी गोखले आणि उदय टिकेकर हे अनुभवी कलाकारही महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत. टीमने प्रेक्षकांना आवाहन केले आहे की, 'जसे तुम्ही याआधी आम्हाला प्रेम दिले, तसेच यावेळीही चित्रपटाला भरभरून प्रेम द्यावे. मनामध्ये कुठलेही किंतु-परंतु न आणता या सिनेमाला आशीर्वाद आणि भरघोस प्रतिसाद द्यावा.' हा निर्णय आणि चित्रपट प्रदर्शनामुळे मराठी सिनेसृष्टीत उत्साहाचे वातावरण आहे, आणि ‘मना’चे श्लोक’ प्रेक्षकांना विचारवंत कथानक आणि उमदा अभिनय अनुभवण्यासाठी सज्ज आहे.

FAQ

‘मना’चे श्लोक’ चित्रपटाचे प्रदर्शन थांबवण्याची याचिका का दाखल केली होती?

चित्रपटाच्या शीर्षकामुळे श्री समर्थ रामदास स्वामींचा अवमान झाल्याचा आरोप करून प्रदर्शन थांबवण्याची याचिका दाखल करण्यात आली होती.

न्यायालयाने या याचिकेवर काय निर्णय दिला?

मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली आणि चित्रपट प्रदर्शनासाठी मार्ग मोकळा केला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, चित्रपटाचे शीर्षक रामदास स्वामींच्या श्लोकाशी संबंधित आहे, पण त्यांचा प्रत्यक्ष संबंध नाही.

चित्रपटात मृण्मयी देशपांडेची भूमिका काय आहे?

मृण्मयी देशपांडे चित्रपटात मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे; तसेच त्यांनी चित्रपटाची पटकथा लिहिली आहे आणि दिग्दर्शनही केले आहे.

Actress Mrunmayee Deshpandetrending news#bollywoodstars #entertainment #bollywoodcelebrity #bollywoodmovies #trendingnews

