आमिर खानच्या मुलीला आठ वर्षांच्या संघर्षानंतर मोठं यश, मानसिक आरोग्याबाबत दिली मोठी अपडेट

Ira Khan: बॉलिवूडचा मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खानची मुलगी आयरा खान मानसिक आरोग्याबाबत नेहमीच खुलेपणाने बोलत आली आहे. तिने अनेक वेळा सांगितले आहे की ती डिप्रेशनशी झुंज देत होती आणि यासाठी थेरपी घेत होती. आता आयराने आपल्या चाहत्यांसाठी एक दिलासा देणारी बातमी शेअर केली आहे. ती आता थेरपीमधून पूर्णपणे मुक्त झाली आहे.
आयराने आपल्या इन्स्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर करत लिहिले की, '13 ऑक्टोबरला मी माझी शेवटची थेरपी घेतली. आठ वर्षे आणि आठवड्यातून तीन वेळा घेतलेल्या Psychoanalysis थेरपी नंतर आता माझी थेरपी संपली आहे. लोक विचारतात, म्हणजे तू आता पूर्णपणे ठीक झाली आहेस का? मी अजूनही औषधं घेत आहे आणि कदाचित काही काळ ती घ्यावी लागतील. पण आता थेरपी न घेण्यामागचं कारण म्हणजे मला आणि माझ्या थेरपिस्टला खात्री झाली आहे की मी स्वतःला चांगल्या प्रकारे हाताळायला शिकले आहे.'
आयरा पुढे म्हणाली की, 'मी आता माझ्या आयुष्याची जबाबदारी घेऊन जगायला शिकले आहे. स्वतःची काळजी घेत असतानाच आयुष्याचा आनंद घ्यायलाही विसरणार नाही. माझं डिप्रेशन मी आता नियंत्रणात आणलं आहे आणि पुढे काही अडचण आली तरी मी मदत मागायला मागेपुढे पाहणार नाही. मला असं म्हणायला आवडतं. मी थेरपीतून ग्रॅज्युएट झाले! मी पास झाले!'
या पोस्टसोबत आयराने काही सुंदर फोटोजही शेअर केले आहेत. तिच्या फोटोंमध्ये ती व्हाइट टी-शर्ट आणि ब्लॅक शॉर्ट्स परिधान करून निसर्गाच्या सान्निध्यात खूप आनंदी दिसत आहे. डोळ्यांवर काळा गॉगल्स आणि चेहऱ्यावर हसू तिच्या आताच्या मानसिक शांततेचं प्रतीक आहे.
आयराच्या या पोस्टवर अनन्या पांडे, फातिमा सना शेख, मिथिला पालकर आणि इतर अनेक सेलिब्रिटींनी लाईक आणि कमेंट करून तिचं कौतुक केलं आहे. आयरा ‘Agatsu Foundation’ नावाची एक संस्था चालवते. जी मानसिक आरोग्य आणि भावनिक संतुलनाबाबत जागरूकता निर्माण करण्याचं काम करते. ती तरुणांना मानसिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी नियमित उपक्रम राबवते.
आठ वर्षांच्या थेरपीनंतर आयराने केवळ स्वतःला नव्हे तर समाजालाही एक महत्त्वाचा संदेश दिला आहे. 'मानसिक आरोग्याबद्दल बोलायला लाजू नका, मदत मागणं ही कमजोरी नाही' असं तिने म्हटलं आहे.
