English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

आमिर खानच्या मुलीला आठ वर्षांच्या संघर्षानंतर मोठं यश, मानसिक आरोग्याबाबत दिली मोठी अपडेट

आयरा खानने तिच्या इन्स्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर करत ती थैरपीपासून मुक्त झाली असल्याची माहिती दिली आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 21, 2025, 03:19 PM IST
आमिर खानच्या मुलीला आठ वर्षांच्या संघर्षानंतर मोठं यश, मानसिक आरोग्याबाबत दिली मोठी अपडेट

Ira Khan:  बॉलिवूडचा मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खानची मुलगी आयरा खान मानसिक आरोग्याबाबत नेहमीच खुलेपणाने बोलत आली आहे. तिने अनेक वेळा सांगितले आहे की ती डिप्रेशनशी झुंज देत होती आणि यासाठी थेरपी घेत होती. आता आयराने आपल्या चाहत्यांसाठी एक दिलासा देणारी बातमी शेअर केली आहे. ती आता थेरपीमधून पूर्णपणे मुक्त झाली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

आयराने आपल्या इन्स्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर करत लिहिले की, '13 ऑक्टोबरला मी माझी शेवटची थेरपी घेतली. आठ वर्षे आणि आठवड्यातून तीन वेळा घेतलेल्या Psychoanalysis थेरपी नंतर आता माझी थेरपी संपली आहे. लोक विचारतात, म्हणजे तू आता पूर्णपणे ठीक झाली आहेस का? मी अजूनही औषधं घेत आहे आणि कदाचित काही काळ ती घ्यावी लागतील. पण आता थेरपी न घेण्यामागचं कारण म्हणजे मला आणि माझ्या थेरपिस्टला खात्री झाली आहे की मी स्वतःला चांगल्या प्रकारे हाताळायला शिकले आहे.'

'मी थेरपीमधून ग्रॅज्युएट झाले!'

आयरा पुढे म्हणाली की, 'मी आता माझ्या आयुष्याची जबाबदारी घेऊन जगायला शिकले आहे. स्वतःची काळजी घेत असतानाच आयुष्याचा आनंद घ्यायलाही विसरणार नाही. माझं डिप्रेशन मी आता नियंत्रणात आणलं आहे आणि पुढे काही अडचण आली तरी मी मदत मागायला मागेपुढे पाहणार नाही. मला असं म्हणायला आवडतं. मी थेरपीतून ग्रॅज्युएट झाले! मी पास झाले!'

पोस्टमधील फोटोज आणि आयराचा मूड

या पोस्टसोबत आयराने काही सुंदर फोटोजही शेअर केले आहेत. तिच्या फोटोंमध्ये ती व्हाइट टी-शर्ट आणि ब्लॅक शॉर्ट्स परिधान करून निसर्गाच्या सान्निध्यात खूप आनंदी दिसत आहे. डोळ्यांवर काळा गॉगल्स आणि चेहऱ्यावर हसू तिच्या आताच्या मानसिक शांततेचं प्रतीक आहे.

आयराच्या या पोस्टवर अनन्या पांडे, फातिमा सना शेख, मिथिला पालकर आणि इतर अनेक सेलिब्रिटींनी लाईक आणि कमेंट करून तिचं कौतुक केलं आहे. आयरा ‘Agatsu Foundation’ नावाची एक संस्था चालवते. जी मानसिक आरोग्य आणि भावनिक संतुलनाबाबत जागरूकता निर्माण करण्याचं काम करते. ती तरुणांना मानसिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी नियमित उपक्रम राबवते.

आठ वर्षांच्या थेरपीनंतर आयराने केवळ स्वतःला नव्हे तर समाजालाही एक महत्त्वाचा संदेश दिला आहे. 'मानसिक आरोग्याबद्दल बोलायला लाजू नका, मदत मागणं ही कमजोरी नाही' असं तिने म्हटलं आहे.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAQ

आयरा खानने थेरपी कधी संपवली आणि ती किती काळ चालली?

आयरा खानने १३ ऑक्टोबरला शेवटची थेरपी घेतली. ही Psychoanalysis थेरपी आठ वर्षे चालली, ज्यात आठवड्यातून तीन वेळा सेशन्स घेतले गेले. तिने इन्स्टाग्रामवर ही आनंदाची बातमी शेअर केली.

थेरपी संपल्यावर आयरा औषधं घेत आहे का आणि तिची स्थिती काय आहे?

होय, आयरा अजूनही औषधं घेत आहे आणि कदाचित काही काळ घ्यावी लागतील. पण थेरपी संपण्यामागचं कारण म्हणजे तिला आणि थेरपिस्टला खात्री झाली की ती स्वतःला चांगल्या प्रकारे हाताळायला शिकली आहे. तिचं डिप्रेशन आता नियंत्रणात आहे.

आयराने थेरपीबद्दल काय खास म्हटलं?

आयराने म्हटलं की, ती आता आयुष्याची जबाबदारी घेऊन जगायला शिकली आहे. स्वतःची काळजी घेत असतानाच आनंद घ्यायला विसरणार नाही. तिने मजेशीरपणे सांगितलं, 'मी थेरपीतून ग्रॅज्युएट झाले! मी पास झाले!' आणि पुढे अडचण आली तर मदत मागायला मागेपुढे पाहणार नाही.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
aamir khanaamir khan daughterIra khanAamir Khan Mental HealthAamir Khan daughter Therapy

इतर बातम्या

संपूर्ण जगाला श्रीमंतीचा कानमंत्र देणारा किमयागार; त्यांच्य...

विश्व