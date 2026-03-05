खामेनींच्या मृत्यूनंतरच्या शोकप्रदर्शनांवर टीका, भारताच्या लोकशाहीची स्तुती ; 'सेक्रेड गेम्स' फेम इराणी अभिनेत्रीची प्रतिक्रिया

इराण, इस्रायल आणि अमेरिकेमधील वाढत्या तणावामुळे जगभरात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनी यांचा मृत्यू झाल्याची बातमी समोर आल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी खळबळ उडाली. भारतातही काही ठिकाणी खामेनी यांच्या निधनानंतर शोकप्रदर्शन करण्यात आले. मात्र यावर इराणी वंशाची अभिनेत्री एलनाज नोरोझी हिने प्रतिक्रिया देत काही कठोर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
एएनआय वृत्तसंस्थेशी बोलताना एलनाज नोरोझी म्हणाली की, खामेनी यांच्या मृत्यूबद्दल शोक व्यक्त करणाऱ्या अनेकांना इराणमधील वास्तव परिस्थितीची पूर्ण माहिती नाही. तिच्या मते, खामेनी यांनी धर्माच्या नावाखाली अनेक कठोर निर्णय घेतले आणि अनेक लोकांवर अत्याचार झाले. त्यामुळे बाहेरच्या लोकांनी फक्त धार्मिक नेते म्हणून त्यांच्याकडे पाहण्याऐवजी इराणमधील परिस्थिती समजून घेण्याची गरज आहे, असे तिने स्पष्ट केले.
एलनाजनं इराणमधील काही कायदे आणि सामाजिक परिस्थितीवरही टीका केली. तिच्या म्हणण्यानुसार, इराणमध्ये अजूनही बालविवाहाला परवानगी आहे आणि महिलांना अनेक मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवले जाते. महिलांना पतीच्या परवानगीशिवाय प्रवास करता येत नाही, घटस्फोट मिळवणे कठीण असते, तसेच न्यायालयात पुरुषांच्या साक्षेला महिलांपेक्षा अधिक महत्त्व दिले जाते. वारसाहक्काच्या बाबतीतही मुलांना मुलींपेक्षा जास्त हिस्सा दिला जातो, अशी माहिती तिने दिली.
भारताबद्दल बोलताना एलनाज नोरोझीने भारतातील लोकशाही व्यवस्थेचे कौतुक केले. भारतात राहिल्यावर सुरक्षित वाटते आणि येथे सरकार नागरिकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देते, असे ती म्हणाली. याउलट इराणमध्ये सरकारसाठी नागरिक हा पहिला प्राधान्यक्रम नसल्याचे तिने नमूद केले.
महसा अमिनी आंदोलनाचा उल्लेख करताना एलनाजने त्या काळातील हिंसाचाराच्या घटनाही सांगितल्या. तिच्या एका मित्राच्या कुटुंबातील मुलाचा त्या आंदोलनात मृत्यू झाला होता. आंदोलनादरम्यान हजारो लोकांचा मृत्यू झाला आणि २०० हून अधिक मुलांनी जीव गमावला, मात्र या घटनांवर जगभरात फारशी चर्चा झाली नाही, असेही तिने सांगितले.
एलनाजच्या मते, इराणमधील आर्थिक परिस्थितीही अत्यंत गंभीर आहे. देशात दरवर्षी सुमारे 50 टक्के महागाई वाढत आहे, अनेक तलाव आणि जलस्रोत आटले आहेत, तर काही भागात दररोज ८ ते ९ तास वीजपुरवठा बंद ठेवला जातो. अनेक लोकांकडे रोजच्या अन्नासाठीही पैसे नाहीत आणि देशाची अर्थव्यवस्था मोठ्या संकटातून जात आहे, असे तिने सांगितले.
तिने असा आरोपही केला की, सरकार बिटकॉइन माइनिंगसाठी मोठ्या प्रमाणात वीज वापरते, त्यामुळे सामान्य नागरिकांना वीजपुरवठ्याचा फटका बसतो. या सर्व परिस्थितीमुळे इराणमधील सामान्य नागरिकांचे जीवन अत्यंत कठीण बनले आहे, असे एलनाज नोरोझीने स्पष्ट केले.