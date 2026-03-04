'प्रचंड तणाव'; दुबईत अडकलेल्या भारताच्या Former मिस युनिव्हर्सला बोलतानाच रडू कोसळलं, Video व्हायरल

Iran Israel War : इस्रायलनं अमेरिकेच्या (America) साथीनं इराणवर प्रचंड भीषण हल्ले केले आणि या हल्ल्यांनी युद्धाचं रुप धारण केलं. जगाला आणखी एका महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर लोटणाऱ्या या परिस्थितीमध्ये आखाती देशांमध्ये प्रचंड तणाव निर्माण केला, अनेक निष्पाप बळी केले आणि या देशांतील नागरिक परिस्थितीमुळं पुरते भेदरले. भारतावरही या युद्धाचा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष परिणाम होत असतानाच लाखो भारतीय नागरिक विविध आखाती देशांमध्ये अडकल्याची वस्तूस्थिती चिंतेत भर टाकून गेली. सोशल मीडियावर दरम्यानच्या काळात अनेक व्हिडीओ शेअर करण्यात आले. त्यातच बॉलिवूडमधील एक लोकप्रिय चेहरा आणि भारतातील सौंदर्यवती, माजी मिस युनिव्हर्ससुद्धा दुबईमध्ये अडकल्याचं सांगणारा एक व्हिडीओ समोर आला.
आपण सुरक्षित आहोत, पण इथं प्रचंड तणाव आहे असं सांगताना स्वत:लाच दिलासा देण्याचा प्रयत्न करत अखेर भावना दाटून येणारी ही अभिनेत्री आहे लारा दत्ता. युद्धजन्य स्थितीमुळं हवाई मार्ग बंद झाल्यानं देशात परतीच्या प्रतीक्षेत असणारी लारा दत्ता दुबईमध्ये तिच्या लेकीसह अडकली आहे. सोशल मीडियावर तिनं एका व्हिडीओच्या माध्यमातून नेमकी तिथं काय परिस्थिती आहे हे सांगणारा एक व्हिडीओ शेअर केला. परिस्थितीसंदर्भात बोलताना असंख्य प्रयत्न करूनही लाराला भीती आणि अश्रू लपवता आले नाहीत. ( Lara Dutta stuck in dubai)
''काय म्हणावं माहिती नाही, पण बहुतेक ही नकारात्मकताच व्यक्त होत आहे. तणाव आहे... काय म्हणू व्हिडीओ व्लॉग? आम्ही इथं इस्रायल इराण युद्ध सुरू झाल्यापासूनच दुबईमध्ये आहोत. मागील 3 वर्षांपासून दुबई माझं घरच झालं आहे मी इथं बराच वेळ घालवला आहे. इथं आता मी 28 तारखेचा एका स्टुडिओमध्ये शूटिंग करत होते आणि तेव्हात स्टुडिओपाशी दुबईत स्फोटांचे आवाज येण्यास सुरुवात झाली. मिसाईल भेदून जात होते. मी अजिबातच खोटं सांगणार नाही, कारण हे प्रचंड तणावाचे दिवस आहेत. आम्ही प्रयत्न करतोय, इथं आता माझी मुलगी सोबत आहे, महेश (महेश भूपती) काही कामानिमित्त बाहेर आहे, सुदैवानं तो इथं नाही. मला फक्त इतकंच सांगायचंय की हे सर्वकाही भयावह आहे, हो आम्ही घाबरलो आहोत.
आकाशात अनेक लढाऊ विमानं उड्डाण घेत आहेत. अनेक मोठे आवाज ऐकू येत आहेत. मात्र आम्ही अतिशय सुरक्षित शेजार असणाऱ्या एका परिसरात, बंगल्यात राहत आहोत, स्फोटानं इथं दारं, खिडक्याही हादरत आहेत. पण, मला इथं असुरक्षित मात्र एकदाही वाटलं नाही आणि मला इतकंच सांगायचंय की युएई सराकरनं अतिशय इथं असणाऱ्या प्रत्येक नागरिकासाठी उत्तम कामगिरी केली आहे. आम्हाला इथं सुरक्षित वाटत आहे. आम्ही कुठले नागरिक आहोत याचा विचार न करता इथं आमची काळजी घेतली जात आहे. आम्हाला असं वाटत आहे की आम्हीही इथं तितकेच महत्त्वाचे आहोत आणि युएई इथं असणाऱ्या प्रत्येक नागरिकासाठी त्यांना शक्य तितकं सर्वकाही करत त्यांना सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
मी भारावले आहे, इथं डिलिव्हरी रायडर काम करत आहेत. अन्नपाणी मागवता येत आहे, मला त्या सर्वांप्रती प्रचंड आदराची भावना आहे ज्यांच्याकडे या परिस्थितीतही घराबाहेर पडण्यावाचून कोणताही पर्याय नाही, त्या लोकांविषयी मला प्रचंड आदर वाटतोय जे हा देश चालवत आहेत. आम्हीही विमान प्रवासानं मुंबईत पोहोचण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत. मुलं जरा जास्त घाबरली आहे, अर्थात आम्हीही घाबरलो आहोत, पण त्यांच्यासाठी ही भीती दाखवता येत नाही. जे नागरिक या मध्यपूर्वेमध्ये राहतात त्यांच्याप्रती मी इतकं सांगू इच्छिते की इतक्या भीतीमध्ये जगणं हे कोणत्याही नागरिकाच्या वाट्याला येऊ नये. आपण अचानक एका दिवसाची सुरुवात युद्धानं करतो, जिथं जगाचा एक संपूर्ण भागच अस्थिर होतो.... मी आशा करते की या परिस्थितीत निर्णय घेणारे सद्सद्विवेकबुद्धीनं निर्णय घेतील...''
लारा दत्तानं शेअर केलेला हा व्हिडीओ इंटरनेटवर अनेकांनी पाहिला असून, तिला काळजी घेण्याचा सल्ला आणि या संकटसमयी दिला दिलासासुद्धा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.