'भारताने मला धोका दिला', ईराणहून आलेला मंदाना करिमीने सोडला देश; म्हणाली, 'सुरक्षित नाही'!

Mandana Karimi: ईराणी अभिनेत्री मंदाना करीमीने भारत सोडण्याचा निर्णय घेतलाय. भारताने मला धोका दिलाय असं वाटतं आणि मला सुरक्षित वाटत नाही, असं तिने मुलाखतीत सांगितलं. त्यामुळे तिचे हे विधान बॉलीवुडमध्ये चर्चेचा विषय बनलय. मंदाना बिग बॉस सीझन 9 मधून प्रसिद्ध झाली आणि तिने अनेक चित्रपट केले. आता ती ईराणमधील घडामोडींमुळे परत जाण्याच्या तयारीत आहे.
मंदाना करीमी ही ईराणची अभिनेत्री आहे. ती लहान वयात भारतात आली आणि येथे अभिनय आणि मॉडेलिंगमध्ये करिअर सुरू केले. सलमान खानच्या बिग बॉस शोमध्ये भाग घेऊन तिला मोठी ओळख मिळाली. त्यानंतर 'भाग जॉनी' सारख्या चित्रपटांत तिने काम केले. भारताने तिला भरपूर संधी दिल्या, याची ती कायम आभारी आहे. पण आता तिला येथे राहणे कठीण वाटत आहे. तिने सांगितले की, लहानपणापासून तिचे भारताशी नाते आहे, पण अलीकडच्या घटनांमुळे सर्व बदलले.
मिडल ईस्टमध्ये तणाव वाढला आहे. अमेरिका आणि इस्रायलने ईराणवर हल्ला केला, ज्यात ईराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांचा मृत्यू झाला. मंदानाने या घटनेवर आनंद व्यक्त केला आणि सांगितले की, खामेनेईचे शासन 'कॅन्सर' सारखे होते. ईराणमध्ये महिलांना पूर्ण स्वातंत्र्य हवे, जसे कॉलेजमध्ये शिकणे आणि मनासारखे कपडे घालणे सोपे व्हायला हवे, असे ती सांगते. या विधानामुळे तिला भारतात अडचणी आल्या. ईराणमध्ये नवीन नेते आले की मी परत जाईल, असे ती सांगते.
सुरक्षेच्या कारणामुळे मी भारत सोडत आहे. गेल्या दोन महिन्यांत तिला खूप एकटे वाटतय असे मंदानाने सांगितले. मी खुल्या मनाने बोलल्यामुळे मला माझ्या मित्र मंत्रिणींनी दूर ठेवले. भारताने मला धोका दिला असं वाटतं. 'बॉलीवुड हंगामा'ला दिलेल्या मुलाखतीत ती बोलत होती. आता मला माझ्या सुरक्षेची चिंता आहे म्हणून मी ईरानला जाण्याच्या तयारीत असल्याचे ती सांगते. तिच्या बॅगा पॅक झाल्या असून सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे.
मंदानाच्या विधानाने बॉलीवुडमध्ये वाद सुरू झालाय. काही लोक तिच्या मताशी सहमत आहेत, तर काहींना हे पटत नाही. ईराणमधील महिलांच्या स्वातंत्र्याबद्दल ती बोलते, पण भारतातील तिच्या अनुभवाबद्दल तक्रार करते. या घटनेमुळे इतर ईराणी कलाकारांच्या भूमिकाही चर्चेत आल्या आहेत. मला भारतात अभिनयाच्या संधी मिळाल्या पण आता सुरक्षित वाटत नाही. हा निर्णय तिच्यासाठी कठीण आहे, पण मी घेतेय, असे मदानाने सांगितले.
मंदाना म्हणते की, ईराणमध्ये बदल झाला की मी परत जाईल. मला तेथे महिलांसाठी चांगले वातावरण हवे. भारत सोडण्यामुळे तिचे चाहते दुःखी आहेत, पण हे आवश्यक आहे, असे ती सांगते. माझ्या या निर्णयाने ईरान-भारत संबंधांवरही चर्चा सुरू झाली आहे.स्वातंत्र्य आणि सुरक्षेसाठी लढणे गरजेचे आहे, असे मदाना सांगते.