‘रक्ताने माखलेला टी-शर्ट...’ बाबिल खानला झालंय तरी काय? डोळ्यात अश्रू आणत केली पोस्ट शेअर

Babil Khan Cryptic Post: दिग्गज अभिनेता इरफान खानचा मुलगा बाबिल खान पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर आपल्या भावना उघड करताना दिसला आहे. डिप्रेशनशी सुरू असलेल्या त्याच्या लढाईबद्दल त्याने केलेल्या नव्या पोस्टनं चाहत्यांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. या पोस्टमध्ये बाबिलने ‘रक्ताने माखलेला टी-शर्ट’ असा उल्लेख करत आपल्या मनस्थितीबद्दल सांगितलं आहे, ज्यामुळे फॅन्स पुन्हा चिंतेत आले आहेत. इरफान खानचा मुलगा म्हणून ओळखला जाणारा बाबिल अनेकदा चर्चेत राहिला आहे. तो नेहमीच आपल्या भावनिक पोस्ट्समुळे चर्चेत येतो आणि यावेळीही त्याने शेअर केलेल्या दोन फोटोंनी सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. या फोटोंमध्ये बाबिलच्या डोळ्यांत अश्रू दिसत आहेत आणि त्याच्या चेहऱ्यावरची उदासी स्पष्ट जाणवते. त्याने या फोटोंसोबत लिहिलेला कॅप्शन मात्र अनेकांना विचारात टाकणारा आहे.
लाल रंगाच्या स्वेटरमध्ये दिसणाऱ्या बाबिलने स्वतःचा क्लोज-अप शेअर करत लिहिलं ‘मी ऐकण्याचा मनःस्थितीत नव्हतो. या काचेच्या घराच्या भिंती पातळ आहेत. मी माझं हृदय पाहिलं तर टी-शर्ट रक्ताने माखलं आहे. मला बरा होण्यासाठी वेळ हवा होता. त्या राक्षसांनी मला खोल जखमा दिल्या. निद्रानाश आणि घबराटीनं मला बोलायला भाग पाडलं.’
त्याने पुढे लिहिलं की, ‘मी मदतीसाठी ओरडत होतो. मी माझ्या भावना दाबू शकलो नाही. त्याचं ओझं माझ्या आरोग्यावर पडलं. माझा आत्मा कंटाळला होता. तुम्ही तुमच्या गर्लफ्रेंडसोबत भांडत होतो, पण मी डिप्रेशनचा सामना करत होतो.... थांब…’ बाबिलचा ही पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. फॅन्सपासून ते सेलिब्रिटींपर्यंत सर्वजण त्याच्या या भावनिक पोस्टवर प्रतिक्रिया देत आहेत. अभिनेता विजय वर्माने कमेंट करत लिहिलं की ‘बाबिल, आम्ही तुझ्यासोबत आहोत.’ तर गुलशन देवैया आणि अपारशक्ति खुराना यांनी देखील त्याला पाठिंबा दर्शवला आहे.
चाहत्यांनीही बाबिलच्या मानसिक स्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. एका यूजरने लिहिलं, ‘बाबिल, तू ठीक आहेस ना? स्टारडम खूप कठोर असतं. जगासमोर काय शेअर करायचं याची काळजी घे. स्वतःला सावरण्यासाठी वेळ दे. तुझ्याकडे एक प्रेमळ कुटुंब आहे.’ तर दुसऱ्या यूजरने म्हटलं, ‘या मुलासोबत नेमकं काय घडतंय माहित नाही, पण इतक्या प्रतिभावान कलाकाराला असं तडफडताना पाहणं वेदनादायक आहे. काही सरासरी नेपो किड्स पीआर आणि कनेक्शन्सच्या जोरावर यश मिळवत आहेत, आणि बाबिलसारख्या खऱ्या टॅलेंटेड कलाकारांना संधीपासून वंचित ठेवत आहेत. हेच आहे बॉलिवूडचं कटू वास्तव.’