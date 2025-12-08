सुरज चव्हाण नंतर आता छोट्या पुढारीला ही झाली लगीनघाई

‘बिग बॉस मराठी’ सीझन 5चा विजेता सूरज चव्हाणने काही दिवसांपूर्वीच आपल्या मामाच्या मुली संजनासोबत विवाह करून सर्वांचे लक्ष वेधले. त्याच्या लग्नाचे फोटो-व्हिडीओ अजूनही सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात फिरत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आता त्याच सीझनमधील आणखी एक चर्चेतला स्पर्धक घन:श्याम दरोडे उर्फ ‘छोटा पुढारी’ हा लग्नाच्या चर्चेमुळे चांगलाच ट्रेंडमध्ये आला आहे.
घन:श्यामने आपल्या इंस्टाग्रामवर नुकताच एक भावनिक आणि पारंपरिक वातावरणातला व्हिडीओ शेअर केला. त्यात तो पारंपरिक पाटावर बसलेला दिसतो आणि त्याची आई त्याला प्रेमाने हळद लावताना दिसते. पार्श्वभूमीवर मराठमोळा साज आणि घरातली लगबग दिसल्याने चाहत्यांना वाटलं'छोटा पुढारी खरंच लग्न करतोय?’ या व्हिडीओला घन:श्यामने अत्यंत मजेशीर कॅप्शन दिले आहे 'नवरदेव झालो ना राव… हळद लागली एकदाची… माझं पण ठरलं बरं का… यायला लागतंय!' कॅप्शन आणि दृश्यं पाहून अनेकांना विश्वासच बसला की छोट्या पुढाऱ्याचा हळदीचा कार्यक्रम सुरू झाला आहे. त्यात पुढे तो शेरवानी आणि बुटांची खरेदी करताना दिसतो, ज्यामुळे चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आणखी वाढली.
व्हिडीओच्या शेवटी एक ट्विस्ट येतो ज्यामुळे हे सर्व ‘खरं लग्न’ नसल्याचे संकेत मिळतात. मात्र घन:श्यामने तो भाग तसा गूढच ठेवला आहे, ज्यामुळे चर्चा आणखी तापल्या आहेत. काहींच्या मते हा एखाद्या शो, रिअलिटी कंटेंट किंवा जाहिरातीचा भाग असू शकतो.
घन:श्यामचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर अक्षरशः धुमाकूळ घालत आहे. काही भन्नाट कमेंट्स 'किती फूटाची आहे नवरी?' 'छोटा पुढारी आता मोठा नवरदेव!' 'अरे घनश्या, बालविवाहाची केस होईल!' 'कायद्याने गुन्हा आहे राव, सावध!' 'बाळ आता मंडपात येणार!' काहींनी तर त्याला शुभेच्छाही दिल्या आणि मजेत लिखाण केलं 'सूरजनंतर आता घनश्या! ‘बिग बॉस 6’ वाले धडाधड नवरदेव होतायत!'
घन:श्याम विरुद्ध नेटकरी असा हा मजेशीर डिजिटल ‘लग्नसमारंभ’ आता चर्चेचा विषय बनला आहे. ‘बिग बॉस मराठी ५’मधील त्याच्या खोडकर प्रतिमेमुळेच लोकांना याची गंमत वाटतेय.
FAQ
घन:श्याम दरोडे खरंच लग्न करतोय का?
अद्याप घन:श्यामने अधिकृतपणे लग्नाची घोषणा केलेली नाही. त्याचा व्हायरल व्हिडीओ हा कंटेंट, प्रमोशन किंवा एखाद्या प्रोजेक्टचा भाग असू शकतो.
व्हिडीओतील हळद समारंभ खराखुरा आहे का?
व्हिडीओमध्ये पारंपरिक हळद समारंभ दाखवला असला तरी शेवटच्या भागात ट्विस्ट असल्याचे दिसते, त्यामुळे हा प्रत्यक्ष लग्नाचा सोहळा आहे की नाही याबाबत संभ्रम कायम आहे.
नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया कशा आहेत?
व्हिडीओवर नेटकऱ्यांनी मजेदार कमेंट्स केल्या आहेत. काहींनी शुभेच्छा दिल्या, तर काहींनी ‘बालविवाह’, ‘छोटा नवरदेव’ अशा गंमतीदार प्रतिक्रिया देत व्हिडीओला चांगलेच व्हायरल केले.