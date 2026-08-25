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गोविंदाची सून होणार जॉनी लिवरची मुलगी? जेमी लिवरने सांगितले लग्नाच्या व्हिडिओमागचे सत्य

गोविंदाचा मुलगा यशवर्धन आहुजा आणि जेमी लिव्हर यांच्या लग्नाची बातमी सोशल मीडियावर वाऱ्यासारखी पसरत आहे. यावर जेमी लिव्हरची प्रतिक्रिया आता समोर आली आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 25, 2026, 10:32 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 10:32 AM IST
गोविंदाची सून होणार जॉनी लिवरची मुलगी? जेमी लिवरने सांगितले लग्नाच्या व्हिडिओमागचे सत्य
Image Credit: Jamie marrying Govinda son Breaks Silence on Fake AI Marriage News

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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गोविंदाची सून होणार जॉनी लिवरची मुलगी? जेमी लिवरने सांगितले लग्नाच्या व्हिडिओमागचे सत्य
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