/गोविंदाची सून होणार जॉनी लिवरची मुलगी? जेमी लिवरने सांगितले लग्नाच्या व्हिडिओमागचे सत्य

बॉलिवूडचे अभिनेते जॉनी लिवर यांच्या घरात लवकरच लग्नाची धामधुम सुरू होणार असल्याच्या चर्चा सोशल मीडियावर रंगल्या आहेत. जॉनी लिवर यांची मुलगी जेमी लिव्हर ही अभिनेता गोविंदाची सून होणार असल्याचा दावा करण्यात येत होता. अलीकडेच एक व्हिडिओदेखील व्हायरल झाला होता. यात दावा करण्यात आला होता की, जेमी लवकरच गोविंदा आणि सुनीता आहुजा यांचा मुलगा यशवर्धनसोबत लग्न करणार आहे. व्हिडिओत दोघांच्या लग्नासंदर्भातील दृश्येदेखील दाखवण्यात आली होती. त्यानंतर सोशल मीडियावर जेमी लिवरच्या लग्नाची चर्चा रंगू लागली होती. मात्र या सगळ्या चर्चांवर जेमी लिवरने मौन सोडलं असून व्हायरल व्हिडिओवर स्पष्टच बोलली.
जेमी लिवरने अलीकडेच इन्स्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर केला होता. यात ती यशवर्धनसोबत तिच्या लग्नाच्या अफवांबाबत बोलताना दिसतेय. तिने म्हटलंय की, 'मला माहितीये की माझ्या लग्नाबाबत सगळेच लोक चिंतेत आहेत. माझं लग्न कधी होईल याचा विचार करत आहेत? माझ्या लग्नाचे फेक एआय व्हिडिओ बनवण्यात आले आहे. पहिल्यांदा तर मला खूप हसायला आलं. मात्र आता मला विचारणा करणारे खूप फोन येत आहेत.'
तिने पुढे म्हटलंय की, 'या सगळ्यात एक मोठा घोळ झालाय की माझ्यासाठी स्थळ येणे बंद झाले आहे. असं करु नका, मुलगा शोधण्यासाठी खूप मेहनत घ्यावी लागते आणि जेव्हा मला लग्नासाठी कोणी मिळेल तेव्हा माझं लग्न ठरेल. मी स्वतः तुम्हाला माझ्या लग्नाबद्दल सांगेन. मला माहितीये तुम्ही माझ्यावर प्रेम करता, मी पण तुमच्यावर करते. मी तुमच्यासोबत सगळं शेअर करते, हे सुद्धा सांगेन.'
जेमी लिवरने पुढे म्हटलं आहे की, ज्या व्यक्तीसोबत माझ्या लग्नाच्या अफवा पसरवल्या जात आहेत. तो मला लहान भावासारखा आहे. आम्ही एका चित्रपटातही एकत्र काम करतोय. त्यामुळं प्लीज असे वाह्यात व्हिडिओ बनवू नका. हे खूपच वाईट आहे.
गोविंदा आणि सुनीता अहुजा यांचा मुलगा यशवर्धन अहुजा लवकरच बॉलिवूडमध्ये पदार्पण करणार आहे. यशवर्धनच्या पहिल्या चित्रपटात त्याची आई सुनीता अहुजादेखील दिसणार आहे. या चित्रपटाचे नाव हिरो की हिरोइन असं असून हॉरर कॉमेडी चित्रपट असणार आहे. एकता कपूर, शोभा कपूर आणि अमर बुटाला यांची निर्मिती असणार आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन साजिद खान यांनी केले आहे. 'हीरो की हॉरर'मध्ये यशवर्धनसोबत 'लापता लेडीज' फेम अभिनेत्री नितंशी गोयल मुख्य भूमिकेत आहे. जेमी लिव्हर, चंकी पांडे, ब्रिजेंद्र काला आणि सिमरत कौर रंधावा हे देखील या चित्रपटाचा भाग आहेत. हा चित्रपट 7 जानेवारी 2027 रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.