करण कुंद्राने तेजस्वी प्रकाशशी केलं 'Cheat' ?

टीव्ही इंडस्ट्रीतील लोकप्रिय अभिनेता करण कुंद्रा आणि अभिनेत्री तेजस्वी प्रकाश हे दोघं ‘बिग बॉस १५’ पासून एकमेकांच्या प्रेमात असून नेहमीच चर्चेत असतात. ते सोशल मीडियावर खूप सक्रिय आहेत आणि ते त्यांचे फोटो एकत्र नेहमी पोस्ट करत असतात. त्यांच्या लग्नाच्या ही चर्चा अधूनमधून रंगताना दिसतात. मात्र, आता करण कुंद्राबाबत एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे, त्यांच्या फोटोंवर नेटकरी वेगवेगळे कमेंट करत आहेत. ज्यामुळे सोशल मीडियावर प्रचंड चर्चा सुरू झाली आहे.
एका चाहत्याने करण कुंद्राचा Bumble या प्रसिद्ध डेटिंग ॲपवरील प्रोफाइल पाहिल्याचा दावा केला आहे. या प्रोफाइलचा स्क्रीनशॉट लगेचच व्हायरल झाला. स्क्रीनशॉटमध्ये करण हा बेज रंगाच्या टी-शर्ट आणि जीन्समध्ये दिसत असून, त्याचं वय ४० वर्षे दाखवण्यात आलं आहे.
हा फोटो Reddit प्लॅटफॉर्मवर मोठ्या प्रमाणात शेअर केला जात आहे. अनेकांनी थेट प्रश्न विचारले आहेत. तेजस्वी प्रकाशसोबत रिलेशनशिपमध्ये असूनही करण कुंद्रा डेटिंग ॲपवर काय करतोय? काही युजर्सनी तर त्याच्यावर "फसवणुकीचे आरोप" करत, कमिटेड असूनही सेलिब्रिटी असे ॲप्स का वापरतात, असा प्रश्न केले आहे.
करणचा या ॲपसोबत जुना संबंध आहे. तो अनुषा दांडेकर सोबत रिलेशनमध्ये असताना या ॲपचा ब्रँड अॅम्बेसेडर होता. त्यामुळे काही युजर्सचा दावा आहे की, कदाचित हे त्याचं जुनं प्रोफाइल असू शकतं. मात्र, प्रोफाइलवर ‘Photo Verified’ टॅग असल्याने गोंधळ अधिकच वाढला आहे.
या साऱ्या वादग्रस्त प्रकरणावर करण कुंद्रा किंवा तेजस्वी प्रकाश यांच्याकडून अजूनतरी कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. त्यामुळे चाहत्यांमध्ये संभ्रम वाढला असून, हे प्रोफाइल खरे की बनावट? याचा खुलासा होणं आवश्यक ठरतोय. या चर्चेचा शेवट काय होईल, हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरणार आहे.
