English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

करण कुंद्राने तेजस्वी प्रकाशशी केलं 'Cheat' ?

तेजस्वी-करणच्या नात्यात वादळ? करण कुंद्राचं डेटिंग ॲपवरील अकाऊंट समोर!   

Intern | Updated: Aug 20, 2025, 04:54 PM IST
करण कुंद्राने तेजस्वी प्रकाशशी केलं 'Cheat' ?

टीव्ही इंडस्ट्रीतील लोकप्रिय अभिनेता करण कुंद्रा आणि अभिनेत्री तेजस्वी प्रकाश हे दोघं ‘बिग बॉस १५’ पासून एकमेकांच्या प्रेमात असून नेहमीच चर्चेत असतात. ते सोशल मीडियावर खूप सक्रिय आहेत आणि ते त्यांचे फोटो एकत्र नेहमी पोस्ट करत असतात. त्यांच्या लग्नाच्या ही चर्चा अधूनमधून रंगताना दिसतात. मात्र, आता करण कुंद्राबाबत एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे, त्यांच्या फोटोंवर नेटकरी वेगवेगळे कमेंट करत आहेत. ज्यामुळे सोशल मीडियावर प्रचंड चर्चा सुरू झाली आहे. 

करण कुंद्राचं डेटिंग ॲपवर प्रोफाइल

एका चाहत्याने करण कुंद्राचा Bumble या प्रसिद्ध डेटिंग ॲपवरील प्रोफाइल पाहिल्याचा दावा केला आहे. या प्रोफाइलचा स्क्रीनशॉट लगेचच व्हायरल झाला. स्क्रीनशॉटमध्ये करण हा बेज रंगाच्या टी-शर्ट आणि जीन्समध्ये दिसत असून, त्याचं वय ४० वर्षे दाखवण्यात आलं आहे.

या प्रकरणावर नेटकऱ्यांची प्रतिक्रिया

हा फोटो Reddit प्लॅटफॉर्मवर मोठ्या प्रमाणात शेअर केला जात आहे. अनेकांनी थेट प्रश्न विचारले आहेत.  तेजस्वी प्रकाशसोबत रिलेशनशिपमध्ये असूनही करण कुंद्रा डेटिंग ॲपवर काय करतोय? काही युजर्सनी तर त्याच्यावर "फसवणुकीचे आरोप" करत, कमिटेड असूनही सेलिब्रिटी असे ॲप्स का वापरतात, असा प्रश्न केले आहे.

जुना प्रोफाइल की नवीन सुरुवात?

करणचा या ॲपसोबत जुना संबंध आहे. तो अनुषा दांडेकर सोबत रिलेशनमध्ये असताना या ॲपचा ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर होता. त्यामुळे काही युजर्सचा दावा आहे की, कदाचित हे त्याचं जुनं प्रोफाइल असू शकतं. मात्र, प्रोफाइलवर ‘Photo Verified’ टॅग असल्याने गोंधळ अधिकच वाढला आहे.

दोघंकडून कोणतीही प्रतिक्रिया नाही

या साऱ्या वादग्रस्त प्रकरणावर करण कुंद्रा किंवा तेजस्वी प्रकाश यांच्याकडून अजूनतरी कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. त्यामुळे चाहत्यांमध्ये संभ्रम वाढला असून, हे प्रोफाइल खरे की बनावट? याचा खुलासा होणं आवश्यक ठरतोय. या चर्चेचा शेवट काय होईल, हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरणार आहे.

FAQ 
करण कुंद्राचं डेटिंग ॲपवरील प्रोफाइल खरोखरच त्याचं आहे का?
सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या स्क्रीनशॉटमध्ये करण कुंद्राचं Bumble ॲपवरील प्रोफाइल दिसत आहे. मात्र, हे प्रोफाइल खरं की बनावट याबाबत अजून कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.

करण कुंद्रा आणि तेजस्वी प्रकाश यांनी या प्रकरणावर काही प्रतिक्रिया दिली आहे का?
नाही, या संपूर्ण प्रकरणावर अजूनतरी ना करण कुंद्रा आणि ना तेजस्वी प्रकाश यांनी कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

नेटकऱ्यांचं या प्रकरणावर काय म्हणत आहेत?
अनेक नेटकऱ्यांनी आश्चर्य व्यक्त केलं असून काहींनी थेट करण कुंद्रावर "फसवणुकीचे" आरोप केले आहेत. काही युजर्सना वाटतं की कमिटेड असूनही सेलिब्रिटी डेटिंग ॲपवर का असतात, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.

About the Author
Tags:
Karan KundraACTRESS TEJASWI PRAKASHbigbosscheatingactress

इतर बातम्या

15 ऑगस्ट, साडी अन् ती टिप्पणी; 18 वर्षाच्या विद्यार्थ्याने...

भारत