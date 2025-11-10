English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'माझं करिअर संपलं की काय?' अभिनेता सांगतो, श्रीदेवींना पडली महागातली चूक

'श्रीदेवी पाय घसरून पडल्या…' बॉलिवूड अभिनेता आठवतो जुनी घटना.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Nov 10, 2025, 07:30 PM IST
'माझं करिअर संपलं की काय?' अभिनेता सांगतो, श्रीदेवींना पडली महागातली चूक

बॉलिवूडचे बहुगुणी कलाकार फरहान अख्तर हे आपल्या अभिनयासाठी, प्रोडक्शनसाठी आणि विविध कलात्मक प्रकल्पांसाठी ओळखले जातात. भाग मिल्खा भाग चित्रपटात मिल्खा सिंगची भूमिका साकारून त्यांनी प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. मात्र, करिअरच्या सुरुवातीच्या काळात फरहान अख्तरने केवळ अभिनेता म्हणून नव्हे तर असिस्टंट कॅमेरामन म्हणूनही बॉलिवूडमध्ये आपला अनुभव घेतला होता. साल 1991 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या लम्हे चित्रपटाच्या सेटवर फरहान अख्तर, श्रीदेवी, अनिल कपूर आणि प्रसिद्ध सिनेमॅटोग्राफर मनमोहन सिंह उपस्थित होते. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत फरहानने त्या सेटवर घडलेल्या एका अनोख्या प्रसंगाचा खुलासा केला, ज्यामुळे त्यांना लगेचच भीती वाटली होती.

Add Zee News as a Preferred Source

फरहान म्हणाले, 'मी त्या वेळी मनमोहन सिंहचा सातवा-आठवा असिस्टंट होतो. एका डान्स सीनसाठी मला फ्लोअर साफ करण्याचे काम दिले गेले. मी एक बादली पाणी आणि कापड घेऊन डाग पुसत होतो. अचानक, श्रीदेवी सराव करत असताना त्यांचा पाय घसरला आणि त्या माझ्या समोर पडल्या. त्या क्षणी मला वाटलं की माझं इंडस्ट्रीतील करिअर संपलं!' फरहानने पुढे सांगितले की, ही घटना घडल्यानंतर श्रीदेवी हसल्या आणि उपस्थित सगळे कलाकारही हसले, त्यामुळे त्यांनी लगेचच आपली भीती झटकली. या अनुभवामुळे फरहानला बॉलिवूडच्या सेटवरील अप्रत्याशित आणि मजेशीर क्षणांचा अनुभव मिळाला. हा प्रसंग आजही त्यांच्यासाठी एक आठवण म्हणून जिवंत आहे.

फरहान अख्तर सध्या ‘120 बहादूर’ या युद्धपटाच्या शूटिंगमध्ये व्यस्त आहेत. हा चित्रपट खऱ्या लष्करी घटनेवर आधारित असून, 21 नोव्हेंबर 2025 रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या चित्रपटात फरहान पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या समोर एक वेगळी छटा उलगडणार आहेत. फरहानच्या या खुलास्यानंतर चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली असून, त्यांचा अभिनय आणि श्रीदेवीसोबतचा जुना सेटवरचा अनुभव बॉलिवूड चाहत्यांसाठी एक धक्कादायक आणि मजेशीर आठवण म्हणून चर्चेत आहे.

FAQ
फरहान अख्तरने सेटवर श्रीदेवीसोबत घडलेला प्रसंग कधी सांगितला?
फरहान अख्तरने हा प्रसंग नुकतीच दिलेल्या मुलाखतीत सांगितला. तेव्हा त्यांनी खुलासा केला की करिअरच्या सुरुवातीला त्यांनी लम्हे चित्रपटाच्या सेटवर असिस्टंट कॅमेरामन म्हणून काम करताना हा प्रसंग घडला होता.

सेटवर काय घडलं होतं?
एक डान्स सीनच्या दरम्यान फरहान फ्लोअरवर डाग पुसत होते, त्याचवेळी श्रीदेवी सराव करत असताना त्यांचा पाय घसरला आणि त्या फरहानच्या समोर पडल्या. फरहानला त्यावेळी भीती वाटली की त्यांच्या इंडस्ट्रीतील करिअरवर परिणाम होईल, पण श्रीदेवी हसल्यामुळे परिस्थिती हलकी झाली.

फरहान अख्तर आता कोणत्या चित्रपटात दिसणार आहेत?
फरहान अख्तर लवकरच ‘१२० बहादूर’ या युद्धपटात प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत. हा चित्रपट खऱ्या लष्करी घटनेवर आधारित असून, २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी रिलीज होणार आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

Tags:
sridevi fast for this actorsridevi fast for rajinikanthsridevi rajinikanthentertainment newsEntertainment

इतर बातम्या

IPL च्या स्टार क्रिकेटरला केलं जातंय ब्लॅकमेल, इंटरनॅशनल नं...

स्पोर्ट्स