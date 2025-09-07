'या' व्यक्तीसोबत रश्मिका मंदानाने उरकला साखरपुडा? व्हायरल व्हिडीओमधील ती गोष्ट चर्चेत

Rashmika Mandanna : दक्षिण चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय जोडी रश्मिका मंदाना आणि विजय देवराकोंडा यांचं प्रेमप्रकरण बऱ्याच दिवसांपासून चर्चेत आहे. मात्र, दोघांनी अजूनही सार्वजनिकपणे आपले नाते कबूल केले नाही. तरीही अनेक वेळा त्यांना एकत्र पाहिलं गेलं आहे.
वेकेशनदरम्यान शेअर केलेल्या फोटोंमुळेही त्यांच्या डेटिंगच्या अफवांना बळ मिळालं होतं. पण अलीकडेच अशी चर्चा सुरू झाली आहे की, दोघांनी साखरपुडा देखील केला आहे. या चर्चेचं कारण ठरलं रश्मिकाने परिधान केलेली एक चमकदार अंगठी!
रश्मिका मंदाना नुकतीच साउथ इंडियन इंटरनॅशनल मूवी अवॉर्ड्स (SIIMA) मध्ये सहभागी होण्यासाठी दुबईला पोहोचली. तिथे तिच्या सौंदर्याची जितकी चर्चा झाली त्याहून अधिक चर्चेचा तिच्या हातातील अंगठीची होतेय. मिलानला जाण्यासाठी विमानतळावर पोहोचलेल्या रश्मिकाच्या हातात ही सुंदर अंगठी दिसली आणि लगेचच चाहत्यांमध्ये चर्चांना उधाण आलं. 'ही अंगठी साखरपुड्याची आहे का?'
सोशल मीडियावर या व्हिडिओने धुमाकूळ घातला आहे. अनेकांनी कमेंट करत रश्मिकाला साखरपुड्याबद्दल अभिनंदन दिलं. एका चाहत्याने विनोदाने लिहिलं – 'कोणी देवराकोंडाचा हातही तपासा!' तर दुसऱ्याने लिहिलं 'अभिनंदन! शेवटी झालं!' अनेक चाहत्यांनी रश्मिकाला खरी गोष्ट सांगण्याची विनंती केली.
रश्मिका आणि विजय यांचं नातं यापूर्वीही चर्चेत आलं होतं. विशेषतः ऑगस्ट 2025 मध्ये न्यूयॉर्कमध्ये झालेल्या इंडिया डे परेडदरम्यान दोघे हातात हात घालून फिरताना दिसले होते. त्यानंतर अफवांना अधिक वेग आला. त्याचप्रमाणे काही महिन्यांपूर्वी ‘द हॉलीवुड रिपोर्टर’ला दिलेल्या मुलाखतीत विजय देवराकोंडाने आपल्या रिलेशनशिप स्टेटसबद्दल प्रतिक्रिया दिली होती. तो म्हणाला होता की, 'आता मी सिंगल नाही,' पण त्याने कोणाचे नाव घेतले नाही. त्यामुळे चाहत्यांनी त्याचा आणि रश्मिकाचा संबंध असल्याचे मानले.
आजही रश्मिका आणि विजय यांनी आपले नाते अधिकृतपणे जाहीर केलेले नाही. तरीही त्यांच्या प्रत्येक हालचालीवर चाहत्यांचे लक्ष आहे. अंगठीमुळे निर्माण झालेल्या चर्चांनी पुन्हा एकदा त्यांच्या नात्याला केंद्रस्थानी आणले आहे. या चर्चांनी दक्षिणेच्या सिनेसृष्टीत खळबळ उडवली असून, चाहत्यांना त्यांच्या प्रेमकथेचे पुढे काय होणार याची उत्सुकता आहे.
FAQ
1. रश्मिका मंदाना आणि विजय देवराकोंडा यांच्या साखरपुड्याच्या अफवांचे कारण काय आहे?
रश्मिका मंदाना यांनी 5 सप्टेंबर 2025 रोजी दुबई विमानतळावर साउथ इंडियन इंटरनॅशनल मूवी अवॉर्ड्स (SIIMA 2025) साठी येताना तिसऱ्या बोटावर (रिंग फिंगर) चमकदार अंगठी घातली होती. यामुळे चाहत्यांनी आणि सोशल मीडियावर साखरपुड्याच्या अफवा पसरवल्या, ज्यामध्ये तिचा रूमर्ड बॉयफ्रेंड विजय देवराकोंडाशी संबंध जोडला गेला.
2. रश्मिका मंदाना आणि विजय देवराकोंडा यांचे नाते कसे चर्चेत आहे?
रश्मिका आणि विजय यांनी ‘गीता गोविंदम’ (2018) आणि ‘डिअर कॉमरेड’ (2019) मध्ये एकत्र काम केले, ज्यामुळे त्यांच्या ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्रीने चाहत्यांचे लक्ष वेधले. त्यांना अनेकदा एकत्र सुट्ट्यांवर, कौटुंबिक कार्यक्रमांमध्ये, आणि ऑगस्ट 2025 मध्ये न्यूयॉर्कच्या इंडिया डे परेडमध्ये हातात हात घालून पाहिले गेले. याशिवाय, त्यांच्या इन्स्टाग्राम पोस्ट्समधील समान पार्श्वभूमीमुळे डेटिंगच्या अफवांना बळ मिळाले. तथापि, दोघांनीही त्यांचे नाते अधिकृतपणे कबूल केलेले नाही.
3. रश्मिका आणि विजय यांनी साखरपुड्याबाबत काय सांगितले आहे?
रश्मिका आणि विजय यांनी साखरपुड्याच्या अफवांवर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. विजयने ‘द हॉलीवुड रिपोर्टर’ला 2025 मध्ये सांगितले की, “मी आता सिंगल नाही,” परंतु त्याने कोणाचे नाव घेतले नाही. रश्मिकानेही तिच्या रिलेशनशिप स्टेटसबाबत मौन बाळगले आहे. त्यांनी नेहमीच एकमेकांना “चांगले मित्र” म्हटले आहे.