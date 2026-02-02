बिश्नोई गँगचा नवा टार्गेट रोहित शेट्टी? शुभम लोनकर नेमका कोण?

Who is Shubham Lonkar : मुंबईत पुन्हा एकदा अंडरवर्ल्ड आणि संघटित गुन्हेगारी टोळ्यांची दहशत जाणवू लागली असून, शहराच्या सुरक्षेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. सलमान खान यांचे जवळचे मित्र आणि माजी आमदार बाबा सिद्दीकी यांच्या नुकत्याच झालेल्या सनसनाटी हत्येचे घाव अद्याप ताजे असतानाच, आता प्रसिद्ध चित्रपट दिग्दर्शक रोहित शेट्टी यांच्या जुहू येथील ‘शेट्टी टॉवर’ या निवासस्थानी झालेल्या गोळीबाराच्या घटनेने संपूर्ण बॉलिवूडसह मुंबईत खळबळ उडाली आहे.
आज पहाटेच्या सुमारास रोहित शेट्टी यांच्या घराबाहेर गोळीबार झाल्याची माहिती समोर आली. घटनेची माहिती मिळताच जुहू पोलीस ठाण्याचे पथक तसेच वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. प्राथमिक तपासात ही घटना कोणालाही इजा न करता केवळ धमकावण्यासाठी करण्यात आल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत होता. मात्र, काही तासांतच सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका पोस्टमुळे या प्रकरणाचे गांभीर्य अधिकच वाढले.
ही पोस्ट लॉरेन्स बिश्नोई गँगशी संबंधित कुख्यात गँगस्टर शुभम लोनकर याच्या नावाने शेअर करण्यात आली असून, त्यामध्ये रोहित शेट्टी यांच्या घरावर झालेल्या गोळीबाराची जबाबदारी स्वीकारल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या पोस्टमध्ये केवळ रोहित शेट्टीच नव्हे तर संपूर्ण बॉलिवूडला थेट धमकी देण्यात आली आहे. “आम्ही अनेकदा इशारा दिला होता, पण त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. आजची फायरिंग हा फक्त ट्रेलर आहे. पुढची गोळी थेट बेडरूममध्ये छातीवर लागेल,” असा खळबळजनक मजकूर या पोस्टमध्ये असल्याचे सांगितले जात आहे.
विशेष म्हणजे या धमकीच्या पोस्टमध्ये बाबा सिद्दीकी यांच्या हत्येचा संदर्भ देत बॉलिवूडला अधिक भयभीत करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. “वेळेत ऐकले नाही तर बाबा सिद्दीकी यांच्यापेक्षाही वाईट अवस्था केली जाईल,” असा थेट इशाराही या पोस्टमध्ये देण्यात आला आहे. तसेच आरजू बिश्नोई, हरि बॉक्सर आणि हरमन संधू यांची नावेही या संदेशात नमूद करण्यात आली असून, हे सर्व लॉरेन्स बिश्नोई गँगशी संबंधित असल्याचे मानले जाते.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे मुंबई पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणा अलर्ट मोडवर गेल्या आहेत. रोहित शेट्टी यांच्या निवासस्थानी तसेच इतर बॉलिवूड कलाकारांच्या घराबाहेर सुरक्षा वाढवण्यात आली असून, गुन्हे शाखा आणि दहशतवादविरोधी पथक या प्रकरणाचा संयुक्त तपास करत आहेत. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या पोस्टची सत्यता, तिचा स्रोत आणि त्यामागील नेटवर्क शोधण्यासाठी सायबर सेलही सक्रिय करण्यात आला आहे.
शुभम लोनकर हा सध्या मुंबई पोलिसांच्या मोस्ट वाँटेड यादीतील एक महत्त्वाचा आरोपी आहे. तो मूळचा महाराष्ट्रातील अकोला जिल्ह्यातील रहिवासी असून, काही वर्षांपूर्वीपर्यंत तो तेथे डेअरी व्यवसाय करत होता. मात्र, कालांतराने लॉरेन्स बिश्नोई आणि त्याच्या टोळीच्या संपर्कात येत तो गुन्हेगारी विश्वात सक्रिय झाला. पोलीस तपासानुसार, शुभम लोनकर हा बिश्नोई गँगचा केवळ एक शूटर किंवा फील्ड ऑपरेटर नसून, तो टोळीचा तांत्रिक आणि सोशल मीडिया हँडलर असल्याचेही समोर आले आहे. धमकीचे संदेश, जबाबदारी स्वीकारणाऱ्या पोस्ट्स आणि गँगची ऑनलाइन उपस्थिती सांभाळण्याची जबाबदारी त्याच्याकडे असल्याचा संशय आहे.
बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरणातही शुभम लोनकरचे नाव मुख्य कटकारस्थानी म्हणून पुढे आले होते. तपासात असे निष्पन्न झाले होते की, शुभमनेच शूटरांना शस्त्रपुरवठा केला होता आणि त्यांचा संपर्क लॉरेन्स बिश्नोईचा भाऊ अनमोल बिश्नोई याच्याशी जोडून दिला होता. या प्रकरणानंतर शुभम लोनकर भूमिगत झाला असून, विविध राज्यांतून त्याचा शोध सुरू आहे. दरम्यान, मुंबईत पुन्हा एकदा अंडरवर्ल्ड सक्रिय होत असल्याच्या या घटनांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बॉलिवूडमधील नामवंत व्यक्तींना उघडपणे धमक्या दिल्या जात असल्याने राज्य सरकार आणि पोलिस प्रशासनावरही दबाव वाढला असून, येत्या काळात या गँगविरोधात मोठी कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.