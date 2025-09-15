सचिन पिळगांवकर ज्येष्ठ? दिलीप प्रभावळकरांचं उत्तर चर्चेत

मराठी चित्रपटसृष्टीत गेल्या आठवड्यात प्रेक्षकांसमोर एकाच वेळी तीन बहुप्रतिक्षित चित्रपट आले. ‘दशावतार’, ‘आरपार’ आणि ‘बिन लग्नाची गोष्ट’. मात्र, या तिन्हींपैकी दिलीप प्रभावळकर यांचा ‘दशावतार’ सध्या सर्वाधिक चर्चेत आहे. प्रेक्षकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद, सकारात्मक समीक्षणं आणि माऊथ पब्लिसिटी यामुळे चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर दमदार कामगिरी करताना पहिल्याच दोन दिवसांत कोटींचा टप्पा पार केला आहे.
या चित्रपटाच्या प्रमोशनदरम्यान दिलीप प्रभावळकर एका मुलाखतीसाठी हजर होते. त्यावेळी त्यांना एक वेगळाच प्रश्न विचारण्यात आला 'सचिन पिळगांवकर तुम्हाला सिनिअर आहेत का?” हा प्रश्न ऐकून दिलीप प्रभावळकर यांनी विलक्षण नम्रतेनं उत्तर दिलं. ते म्हणाले 'हो! सचिन पिळगांवकर मला सिनिअर आहेत. कारण मी अभिनयाच्या क्षेत्रात तुलनेनं उशिरा आलो. मला या क्षेत्रात येऊन जवळपास 50 वर्षं झाली आहेत. पण सचिन पिळगांवकर यांनी लहानपणीच ‘हा माझा मार्ग एकला’ या चित्रपटातून अभिनयाची सुरुवात केली होती. त्यामुळे अनुभव आणि प्रवासाच्या दृष्टीने ते माझ्यापेक्षा नक्कीच सिनिअर आहेत.' त्यांच्या या वक्तव्यामुळे प्रेक्षक, पत्रकार आणि चाहत्यांना त्यांच्या विनयशील स्वभावाची पुन्हा एकदा जाणीव झाली.
'दशावतार’मध्ये दिलीप प्रभावळकर यांनी ‘बाबुली मेस्त्री’ ही भूमिका साकारली आहे. ही भूमिका त्यांच्यासाठी अत्यंत वेगळी आणि आव्हानात्मक ठरली आहे. चित्रपट पाहिल्यानंतर प्रेक्षक त्यांच्या अभिनयाचं कौतुक करत आहेत. विशेष म्हणजे, अभिनेता सिद्धार्थचं काम पाहून त्याच्या पत्नीला अश्रू अनावर झाले आणि ती सिनेमागृहातच पतीला मिठी मारून रडली, अशी भावनिक प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर चर्चेत आहे.
चित्रपट व्यापार विश्लेषक सॅकनिल्कच्या रिपोर्टनुसार, ‘दशावतार’ने पहिल्या दिवशी 58 लाख रुपयांचा व्यवसाय केला. मात्र, दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे शनिवारी चित्रपटाने तब्बल 1.39 कोटींची कमाई करत कोटींचा आकडा गाठला. अशा प्रकारे फक्त दोन दिवसांत चित्रपटाची जागतिक कमाई 2.2 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. व्यापार तज्ज्ञांच्या मते, प्रेक्षकांकडून मिळणारा जोरदार प्रतिसाद आणि चांगली वर्ड ऑफ माऊथ पब्लिसिटी लक्षात घेता, येत्या काही दिवसांत ‘दशावतार’ची कमाई अजून वेगाने वाढण्याची शक्यता आहे.
चित्रपटगृहांतून बाहेर पडणारे प्रेक्षक दिलीप प्रभावळकरांच्या अभिनयाची प्रशंसा करताना दिसत आहेत. अनेकांनी सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया देताना, “हा चित्रपट वेगळा आहे”, 'दिलीपजींचा अभिनय हृदयाला भिडणारा आहे' अशा प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
