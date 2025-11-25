चाळीशीत संतोष जुवेकर लग्नाच्या तयारीत? अभिनेत्याने दिलं संकेतपूर्ण उत्तर

मनोरंजन विश्वात सध्या लगीनसराईचा उत्साह दिसत आहे. अनेक कलाकारांनी विवाहबंधनात अडकत आपल्या नव्या आयुष्याची सुरुवात केली आहे. अशातच मराठी इंडस्ट्रीतील लोकप्रिय अभिनेता संतोष जुवेकर लवकरच लग्न करणार असल्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. कारण स्वतः संतोषनेच एका मुलाखतीदरम्यान त्याच्या लग्नाविषयी संकेतपूर्ण विधान करत चाहत्यांची उत्सुकता वाढवली आहे. ही बातमी समोर आल्यानंतर त्याच्या चाहत्यांनीही मोठ्या आनंदाने प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.
संतोष जुवेकर शेवटचा ‘छावा’ चित्रपटात झळकला होता, ज्यात त्याने अभिनेता विकी कौशलबरोबर स्क्रीन शेअर केली होती. या चित्रपटानंतर संतोषचा नवा मराठी सिनेमा ‘स्मॉर्ट सूनबाई’ प्रदर्शित झाला आहे. या चित्रपटात तो महत्त्वाच्या भूमिकेत आहे आणि प्रमोशनच्या निमित्ताने तो सतत माध्यमांशी संवाद साधत आहे. या मुलाखतींमध्ये त्याने लग्नाविषयी दिलेल्या हिंटने प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले.
झी २४ तासशी संवाद साधताना संतोषला विचारण्यात आलं 'तुझा प्रेमावर आणि लग्नावर विश्वास आहे का? 'या प्रश्नाला उत्तर देताना तो म्हणाला, 'माझा प्रेमावर खूप विश्वास आहे. पण मी अजून लग्न केलं नाही, त्यामुळे लग्नाचा अनुभव नाही.' त्याच्या या candid उत्तरानेच चाहत्यांनी 'लग्नाची चर्चा खरी आहे का?' असा प्रश्न विचारायला सुरुवात केली. यानंतर पत्रकारांनी पुढचा थेट प्रश्न विचारला 'तुझ्या घरी सूनबाई कधी येणार?' यावर संतोषनं हलक्याफुलक्या अंदाजात उत्तर दिलं, 'माहिती नाही… may be coming soon. अजून ‘मस्त’ मिळाली नाहीये.'
या एका वाक्याने सोशल मीडियावर खळबळच उडाली. चाहत्यांनी संतोषचं लग्न लवकरच होणार असा अंदाज व्यक्त केला. प्रेमाविषयी बोलताना संतोषने मनमोकळेपणाने सांगितलं, 'मी प्रेमात पडलोय. शाळेपासूनच हे अनुभव सुरू झाले. प्रत्येकाकडे अशी एक प्रेमकथा असतेच. ‘कधी प्रेमात पडलो नाही’ असं सांगण्यासारखं काही वाईट नाहीये. मी अनेक वेळा प्रेमात पडलो आहे.' त्याच्या या वक्तव्याने तो भावनांसंबंधी किती प्रामाणिक आहे हेही स्पष्ट झालं.
मुलाखतीदरम्यान संतोषने लग्नाविषयीचं स्वतःचं तत्त्वज्ञानही मांडलं. तो म्हणाला, 'लग्नात एकमेकांना समजून घेणं खूप महत्त्वाचं असतं. मुलगी म्हणते मला समजून घेणारा जोडीदार हवा, मुलगा म्हणतो मला समजून घेणारी हवी. पण मला वाटतं जिथे प्रेम असतं तिथे अॅडजस्टमेंट नसतं. आणि जिथे अॅडजस्टमेंट आहे तिथे प्रेम नसतं.' तो पुढे म्हणाला, 'प्रेम झालं की समोरची व्यक्ती ‘टेढा है पर मेरा’ असं म्हणत आपण तिला सगळ्या गुणदोषांसह स्वीकारतो. जेव्हा ‘चल ठीक आहे, तो असा आहे… मी करते अॅडजस्ट’ असं सांगावं लागतं, तिथे खरं प्रेम नसतं. प्रेम म्हणजे स्वीकार compelled अॅडजस्टमेंट नव्हे.'
संतोष जुवेकरच्या या प्रामाणिक आणि स्पष्ट उत्तरांमुळे त्याच्या लग्नाच्या चर्चा अधिकच गडद होत आहेत. आता खरोखरच संतोष लवकरच बोहल्यावर चढणार का? की ही केवळ त्याची मजेशीर hint होती? हे जाणून घेण्यासाठी त्याचे चाहते उत्सुकतेने वाट पाहत आहेत.
FAQ
संतोष जुवेकर लवकरच लग्न करणार का?
मुलाखतीत त्याने “may be coming soon” असं म्हटलं आहे, ज्यामुळे लग्नाच्या चर्चांना उधाण आलं आहे. मात्र त्याने अधिकृत घोषणा अद्याप केलेली नाही.
संतोष जुवेकरचा सध्या कोणता नवा चित्रपट प्रदर्शित झाला आहे?
त्याचा नवा मराठी सिनेमा ‘स्मॉर्ट सूनबाई’ नुकताच रिलीज झाला असून यात तो महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसतो आहे.
संतोषने प्रेमाविषयी आणि लग्नाविषयी काय मत व्यक्त केले?
तो म्हणाला की त्याचा प्रेमावर पूर्ण विश्वास आहे, तो अनेक वेळा प्रेमात पडला आहे. तसेच त्याच्या मते, “जिथे प्रेम असतं तिथे अॅडजस्टमेंट नसतं आणि जिथे अॅडजस्टमेंट असतं तिथे प्रेम कमी असतं.”