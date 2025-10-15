सोनाक्षी सिन्हा आई होणार आहे का? बेबी बंप ओढणीने लपवताना पाहायला मिळाला

बॉलिवूड अभिनेत्री कतरिना कैफ लवकरच आई होणार असल्याची खुशखबर नुकतीच सोशल मीडियावर समोर आली. कतरिनानंतर आता बॉलिवूडमध्ये आणखी एका अभिनेत्रीच्या गुडन्यूजच्या चर्चांना प्रचंड उधाण आले आहे. अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा गरोदर असल्याच्या अफवा जोर धरत आहेत आणि या चर्चांना चालना मिळाली आहे सोनाक्षीच्या एका व्हिडीओमुळे, ज्यामध्ये तिने ओढणीने आपला बेबी बंप लपवताना दिसते.
सोनाक्षी सिन्हा आणि तिचा पती झहीर इक्बाल नुकत्याच मुंबईतील एका इव्हेंटमध्ये हजेरी लावण्यासाठी गेले होते. इव्हेंटसाठी सोनाक्षीने लाल रंगाचा डिझायनर ड्रेस परिधान केला होता. केस मोकळे ठेवून तिने कपाळावर टिकलीही लावली होती, ज्यामुळे तिचा संपूर्ण लूक अत्यंत पारंपरिक आणि आकर्षक दिसत होता.
इव्हेंटमधील काही फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर समोर आले आहेत. या व्हिडीओमध्ये सोनाक्षी पतीसोबत पापाराझींना पोझ देताना दिसत आहे. विशेष लक्ष वेधून घेतलेले आहे तिचे बेबी बंप, जे ती ओढणीने लपवत आहे. चाहत्यांना तिच्या चेहऱ्यावर दिसणारा प्रेग्नंसी ग्लोही लगेच लक्षात आला आहे. या व्हिडीओवर चाहत्यांनी सोशल मीडियावर अनेक कमेंट्सही केल्या आहेत, ज्यात तिच्या लूकची आणि भावनांची प्रशंसा केली आहे.
सोनाक्षी सिन्हा आणि झहीर इक्बाल यांनी २०२४ मध्ये रजिस्टर मॅरेज केली होती. तेव्हापासून दोघांच्या वैयक्तिक आयुष्यावर चाहत्यांचे लक्ष आहे. आता दोघे आईबाबा होणार आहेत अशी चर्चा जोर धरू लागली आहे, आणि या बातमीनं चाहत्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण केली आहे.
सोनाक्षी सिन्हा बॉलिवूडमध्ये तिच्या दमदार अभिनयासाठी ओळखली जाते. 'दबंग २', 'अक्कड़ बक्कड़ आनंदबख्शो', 'मिशन मजनू' आणि 'भानु अथवा तुम्ही' सारख्या सिनेमांमधील तिचा अभिनय प्रेक्षकांना नेहमीच भावला आहे. सोशल मीडियावर ती सतत सक्रिय असल्यामुळे तिच्या चाहत्यांना तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल ताज्या अपडेट्स मिळतात.
गेल्या काही दिवसांत सोनाक्षीच्या गरोदर असल्याच्या अफवांनी सोशल मीडिया हळूहळू तळमळायला लागली होती. आता व्हिडीओ आणि इव्हेंटमधील तिच्या लूकने या अफवांना जोर दिला आहे. चाहत्यांसाठी ही बातमी निश्चितच आनंददायक ठरत आहे, कारण बॉलिवूडमधील या लोकप्रिय अभिनेत्रीला आई होण्याचा अनुभव लवकरच मिळणार आहे.
सोनाक्षी सिन्हाच्या गरोदरपणाच्या बातम्या चाहत्यांमध्ये खळबळ निर्माण करत आहेत, आणि सोशल मीडियावर तिच्या लूकसह प्रत्येक पोस्ट चर्चेत येत आहे. आगामी काळात या चर्चांना अधिक पुष्टी मिळेल की नाही, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.
FAQ
सोनाक्षी सिन्हा आई होणार आहेत का?
अफवा आणि चर्चांनुसार, सोनाक्षी सिन्हा लवकरच आई होणार असल्याच्या चर्चांना सोशल मीडियावर उधाण आले आहे. तिच्या एका व्हिडीओमध्ये ती ओढणीने बेबी बंप लपवत दिसली आहे.
सोनाक्षी सिन्हा आणि झहीर इक्बालने लग्न कधी केले?
सोनाक्षी सिन्हा आणि झहीर इक्बाल यांनी 2024 मध्ये रजिस्टर मॅरेज केली होती. त्यानंतर दोघे आपले वैयक्तिक आयुष्य आणि आगामी बाळाबाबत चर्चा सुरू आहे.
चर्चेला चालना मिळालेली घटना काय आहे?
सोनाक्षी सिन्हाच्या एका इव्हेंटमधील व्हिडीओमुळे चर्चांना चालना मिळाली आहे. या व्हिडीओमध्ये ती लाल डिझायनर ड्रेसमध्ये पती झहीरसोबत पोझ देताना दिसते आणि ओढणीने बेबी बंप लपवते, ज्यामुळे गरोदर असल्याच्या अफवा पसरल्या आहेत.