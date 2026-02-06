जिया शंकरच्या आयुष्यात नव्या प्रेमाची चाहूल? हातात दिसली हिऱ्याची अंगठी ; एल्विश यादवच्या क्यूट फोटोमुळे चर्चांना उधाण !

सोशल मीडियावर वादग्रस्त पण लोकप्रिय स्टार एल्विश यादव पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. यावेळी चर्चा कोणत्याही भांडणाशी संबंधित नाही, तर त्याच्या लव्ह लाइफशी आहे.
२८ वर्षीय एल्विशने नुकताच इंस्टाग्रामवर एक रोमँटिक फोटो शेअर केला आहे. या फोटोमध्ये त्याने ३० वर्षीय अभिनेत्री जिया शंकरचा हात हातात धरला असून, जियाच्या बोटात हिऱ्याची अंगठी चमकताना दिसत आहे. फोटोसोबत एल्विशने कॅप्शन लिहिले आहे, “मी प्रेमाला आणखी एक संधी दिली आहे आणि मला माझं प्रेम सापडलं आहे!” त्याने जियाच्या अकाउंटला देखील टॅग केले आहे.
जियाने या फोटोला आपल्या स्टोरीवर शेअर करत फक्त लाल हार्ट इमोजी टाकला. या एका इमोजीने चाहत्यांमध्ये चर्चेला वेग दिला आहे. काहींना वाटते की ही जोडी खरंच साखरपुड्यातील आहे, तर काहींना ही फक्त पब्लिसिटी स्टंट असण्याची शक्यता वाटत आहे.
जियाचे नाव याआधीही अनेकदा चर्चेत राहिले आहे. ‘बिग बॉस’मध्ये असताना तिचं आणि अभिषेक मल्हानचं नाव जोडले गेले होते, पण जियाने त्या सर्व अफवा फेटाळून लावल्या होत्या. काही दिवसांपूर्वी तिने एका ‘मिस्ट्री मॅन’सोबत फोटो शेअर करून आपल्या आयुष्यात कोणी खास असल्याचं सूचित केलं होतं. मात्र त्या व्यक्तीचं नाव एल्विश यादव असेल, असा अंदाज कोणीही केला नव्हता. जिया नेहमीच आपलं खाजगी आयुष्य खाजगी ठेवायला प्राधान्य देते, पण या फोटोमुळे तिचं गुपित समोर आलं आहे.
आजकाल सेलिब्रिटींमध्ये एक नवा ट्रेंड दिसून येतो. एखादा नवीन म्युझिक व्हिडिओ, वेब सीरिज किंवा चित्रपट लॉन्च होणार असेल, तर अशा सस्पेन्स वाढवणाऱ्या फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले जातात. एल्विश नुकताच ‘लाफ्टर शेफ्स’मध्ये जन्नत जुबैरसोबतच्या जवळीकीमुळे चर्चेत होता. आता जियासोबतचा हा फोटो समोर आल्याने या जोडीबाबत अफवा आणि अनुमान अधिकच वाढले आहेत.
सोशल मीडियावर चाहत्यांच्या प्रतिक्रिया मिश्र आहेत. काहींनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत, तर काहींना हा फोटो फक्त पब्लिसिटीसाठी असण्याची शक्यता वाटत आहे. चाहत्यांमध्ये चर्चेला वेग आला आहे की जिया आणि एल्विशची ही जोडी खऱ्या आयुष्यात एकत्र येईल की फक्त सोशल मीडियावर चर्चा बनवण्यासाठी आहे, हे येणारा काळ ठरवेल.
या घटनेमुळे सोशल मीडियावर फोटो, कमेंट्स, मेम्स आणि रिएक्शन्सचा पूर येतो आहे. एका अंगठीने या जोडीने सोशल मीडियाची सिस्टीम पूर्णपणे हँग केली असल्याचे चाहत्यांचे म्हणणे आहे.