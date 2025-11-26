‘लक्ष्मीच्या पावलांनी’ सोडण्यामागचा सत्यार्थ ईशा केसकरने सांगितला 'जीवतोड मेहनत करून सुद्धा…'

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका ‘लक्ष्मीच्या पावलांनी’ सध्या प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवत आहे. अनेक वर्षांपासून ही मालिका प्रेक्षकांच्या आवडीस उतरली आहे. मालिकेतील अद्वैत-कलाची जोडी प्रेक्षकांना भरभरून भावली आहे, आणि त्यांच्या कथानकातील ट्विस्ट सध्या चर्चेचा विषय बनला आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून मालिकेत कलाचा लग्नसोहळा सुरू होता. मात्र, या काळात एक मोठा ट्विस्ट घडवून आणला गेला. कलाचा अपघात होतो आणि त्यात अद्वैतची पत्नी आपला जीव गमावते, हा प्रसंग प्रेक्षकांसाठी भावनिक ठरतो. मालिकेत आता सुकन्या नावाच्या नव्या पात्राची एन्ट्री झाली असून, त्यानंतर प्रेक्षकांमध्ये कलाची भूमिका साकारणारी अभिनेत्री ईशा केसकर मालिकेतून बाहेर पडल्याच्या चर्चा जोरात सुरु झाल्या.
या चर्चांवर ईशाने नुकताच स्पष्टता दिली. ‘मुंटा’सोबतच्या संवादात तिने खुलासा केला की, प्रकृतीच्या कारणास्तव मालिकेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. ईशाने सांगितलं की, 'मी गेली दोन वर्ष सलग काम करत होते. जून महिन्यात माझ्या डोळ्याला फोड आला होता. पण मी त्या अवस्थेतही शूटिंग करत होते. या दुखापतीमुळे डॉक्टरांनी विश्रांती घेण्याचा सल्ला दिला. जर मी विश्रांती घेतली नाही, तर गंभीर परिणाम होऊ शकतात आणि भविष्यात डोळ्यावर शस्त्रक्रिया करावी लागू शकते.' ईशा पुढे म्हणाली, 'म्हणून मी 15-20 दिवस सूर्यप्रकाशही बघू शकणार नाही. परिस्थितीचं गांभीर्य लक्षात घेऊन आणि सर्व बाबी विचारात घेऊन मी सप्टेंबरमध्येच मालिकेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.'
तिने आणखी सांगितले, "जीवतोड मेहनत करून आपण पैसे कमावत असतो, पण त्याचा उपभोग घेता येत नसेल, तर त्याचा काही अर्थ नाही. त्यामुळे मी थोडी विश्रांती घेणार आहे. विश्रांतीनंतर पुन्हा कामाला सुरुवात करणार आहे."
मालिकेतील हा ट्विस्ट प्रेक्षकांसाठी चांगला सरप्राइज ठरला आहे. कलाचा अपघात आणि सुकन्या पात्राची एन्ट्री मालिकेत नवीन वळण आणत आहे. प्रेक्षक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर या घटनेवर जोरदार प्रतिक्रिया देत आहेत. काही चाहत्यांनी ईशाच्या आरोग्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे, तर काहींनी तिच्या निर्णयाचे कौतुक केले आहे. ‘लक्ष्मीच्या पावलांनी’ मालिकेतील पुढील भाग प्रेक्षकांसाठी आणखी उत्सुकतेचे ठिकाण ठरणार आहे. मालिकेतील ट्विस्ट आणि पात्रांची नवीन घडामोडी प्रेक्षकांना मनोरंजनासह भावनिक अनुभव देतील.
FAQ
ईशा केसकरने ‘लक्ष्मीच्या पावलांनी’ सोडण्यामागचं कारण काय सांगितलं?
ईशा केसकरने स्पष्ट केलं की, डोळ्याला झालेल्या दुखापतीमुळे तिला विश्रांती घेण्याची गरज होती. सलग काम आणि वाढती दुखापत यामुळे डॉक्टरांनी आराम करण्याचा सल्ला दिला. त्यामुळे तिने सप्टेंबरमध्येच मालिकेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.
मालिकेत कोणता ट्विस्ट घडला आहे?
मालिकेत कलाचा लग्नसोहळा सुरू असताना कलाचा अपघात घडतो आणि अद्वैतची पत्नी आपला जीव गमावते. त्यानंतर सुकन्या नावाच्या नव्या पात्राची एन्ट्री होते, जी कथानकात नवे वळण आणते.
ईशा केसकरने भविष्यात काम सुरू करण्याबाबत काय सांगितलं?
ईशाने म्हटलं की, विश्रांतीनंतर ती पुन्हा कामाला सुरुवात करणार आहे. ती म्हणाली की, “जीवतोड मेहनत करून पैसे कमवले तरी त्याचा उपभोग घेता आला नाही, तर त्याचा अर्थ नाही, त्यामुळे थोडा वेळ विश्रांतीसाठी घेणे गरजेचे होते.”