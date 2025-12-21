English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 21, 2025, 06:07 PM IST
ईशा मालवीयने 'मराठी मुलगी' म्हणून केला धमाका, व्हिडीओ पाहून चाहते झाले खूश!

लोकप्रिय अभिनेत्री ईशा मालवीय नेहमीच तिच्या ग्लॅमरस फोटोशूट्स आणि हटके स्टाईलमुळे चर्चेत असते, पण यावेळी तिच्या एका अस्सल मराठमोळ्या लूकने सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला आहे. सध्या ईशा सोशल मीडियावर आपल्या खास मराठमोळ्या अदा आणि लूकसाठी प्रचंड चर्चेत आहे. ग्लॅमरस व्हिडीओ आणि फोटोंपेक्षा या वेळी तिच्या मराठी परिधानाने चाहत्यांचे लक्ष वेधले आहे.

ईशा मालवीयने आपल्या सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ पोस्ट केला आहे, ज्यामध्ये ती ‘बाजीराव मस्तानी’ चित्रपटातील ‘पिंगा’ गाण्यावर डान्स करत आहे. तिच्या शरीराच्या हावभावात आणि तिच्या नृत्य कलेत एक वेगळीच आकर्षकता आहे. विशेषतः तिचा मराठमोळा लूक पाहून ते पाहणाऱ्यांना तिच्या लुकने आणि डान्सने भावूक केलं आहे. व्हिडीओला ‘मराठी मुलगी’ असा कॅप्शन दिल्यामुळे तिचा लूक आणखी अधिक लक्षवेधी बनला आहे.

ईशाने गडद मरून रंगाची नऊवारी साडी परिधान केली आहे, जी तिच्या सौंदर्याला अधिक उठावदार बनवते. तिच्या लुकमध्ये गळ्यात चोकर, मोत्यांची माला, आणि नाकात नथ दिसत आहेत, जी तिच्या पारंपरिक स्वरूपाला आणि सौंदर्याला अधोरेखित करत आहेत. पारंपरिक कंबरपट्ट्यामुळे तिचा लूक अधिक राजेशाही आणि शाही वाटतो. याव्यतिरिक्त, अंबाडा मध्ये बांधलेले गजरे आणि केसांचा चोका ही तिच्या मराठमोळ्या लूकला पूर्ण करता, आणि त्यात तिच्या डान्सचं सुसंस्कृत, परिपूर्ण संयोजन झळकते.

वाढते फॉलोअर्स आणि व्हायरल होणारा व्हिडीओ पाहून ईशाचे चाहत्यांचे हृदय द्रवित झाले आहे. अनेक नेटकऱ्यांनी तिच्या व्हिडीओवर प्रतिक्रिया दिली आहे आणि "लय भारी!" अशी कमेंट्स केली आहेत. काही चाहत्यांनी ईशाच्या मराठमोळ्या स्टाइलला आणि तिच्या नृत्य कलेला अगदी दाद दिली आहे.

ईशाच्या कुटुंबाबद्दल सांगायचं झालं, तर सध्या ती पती डॅनियल आणि तीन मुलांसोबत आनंदाने जीवन जगते. ईशाचा 'मराठी मुलगी' लूक आणि ‘पिंगा’ गाण्यावर तिच्या नृत्याचा व्हिडीओ चाहत्यांना खूप आवडला आहे. तिच्या चाहत्यांच्या प्रतिक्रियांमधून यावर आणखी विश्वास ठेवता येतो की, ईशा हिच्या मराठी इमेजने तिला एक वेगळं स्थान दिलं आहे.

ईशा मालवीयच्या या व्हिडीओने आणि तिच्या लूकने सोशल मीडियावर एका वेगळ्या चर्चेला उधाण दिलं आहे. यामुळेच ती एक नवा ट्रेंड सेट करत आहे आणि तिच्या चाहत्यांमध्ये नवीन चाहत निर्माण करीत आहे. तिच्या अभिनयाची विविधता आणि स्टाईल हे तिच्या फॅन्सला नवा उत्साह देतात.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

