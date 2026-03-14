  • स्वरा भास्करच्या आईने धुरंधरच्या निर्मात्यांना सुनावलं; म्हणाल्या, मुस्लिम अन् पाकिस्तानचं चुकीचं चित्रण केलं

स्वरा भास्करच्या आईने 'धुरंधर'च्या निर्मात्यांना सुनावलं; म्हणाल्या, 'मुस्लिम अन् पाकिस्तानचं चुकीचं चित्रण केलं'

2025 च्या अखेरीस प्रदर्शित झालेला ‘धुरंधर’ चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर एक मोठा हिट ठरला होता. चित्रपटाने रेकॉर्डब्रेक कमाई केली, आणि त्यामध्ये दाखवलेल्या कलाकारांच्या अभिनय, गाण्यां आणि तंत्रज्ञानामुळे चित्रपटाला प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड लोकप्रियता मिळाली. तथापि, या चित्रपटाच्या कथानकावर आणि त्यातून दिले गेलेले राजकीय संदेशांवर अनेक तटस्थ समीक्षकांनी आपली चिंता व्यक्त केली आहे.

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 14, 2026, 10:31 AM IST
स्वरा भास्करच्या आईने 'धुरंधर'च्या निर्मात्यांना सुनावलं; म्हणाल्या, 'मुस्लिम अन् पाकिस्तानचं चुकीचं चित्रण केलं'

मुंबई : 2025 च्या अखेरीस प्रदर्शित झालेला ‘धुरंधर’ चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर एक मोठा हिट ठरला होता. चित्रपटाने रेकॉर्डब्रेक कमाई केली, आणि त्यामध्ये दाखवलेल्या कलाकारांच्या अभिनय, गाण्यां आणि तंत्रज्ञानामुळे चित्रपटाला प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड लोकप्रियता मिळाली. तथापि, या चित्रपटाच्या कथानकावर आणि त्यातून दिले गेलेले राजकीय संदेशांवर अनेक तटस्थ समीक्षकांनी आपली चिंता व्यक्त केली आहे.

अभिनेत्री स्वरा भास्करच्या आई आणि प्रसिद्ध चित्रपट समीक्षक इरा भास्कर यांनी ‘धुरंधर’ चित्रपटावर आणि त्यातून दिलेल्या राजकीय संदेशावर आपले मत मांडले आहे. इरा भास्कर यांच्या मते, ‘धुरंधर’ चित्रपटाने मुस्लिम समुदाय आणि पाकिस्तानला नकारात्मक आणि हिंसक प्रकाशात दाखवले आहे, जे समाजात नकारात्मक भावना निर्माण करू शकते.

इरा भास्करचे टीकास्त्र

इरा भास्कर यांनी हे विचार हर्ष मंदर यांच्या यूट्यूब चॅनेलवरील एका कार्यक्रमात मांडले. हर्ष मंदर हे एक प्रसिद्ध समाजसेवक आणि लेखक असून, त्यांच्या चॅनेलवर विविध सामाजिक आणि राजकीय विषयांवर चर्चा केली जाते. इरा भास्कर यावेळी म्हणाल्या, 'आदित्य धर हा एक उत्तम दिग्दर्शक आहे आणि ‘धुरंधर’ तांत्रिकदृष्ट्या उत्कृष्ट बनला आहे, परंतु, या चित्रपटात जे संदेश दिले जातात, ते नकारात्मक आणि समाजात वाद निर्माण करणारे आहेत. एक गोष्ट विचार करण्यासारखी आहे की, चित्रपट कलेला संबंधित विचारांपासून वेगळे करून, त्यात दिले जाणारे संदेश कसे बदलता येतील.'

इरा भास्कर यांच्या म्हणण्यानुसार, चित्रपटाच्या नरेटिव्हमध्ये मुस्लिम समुदायाला हिंसात्मक आणि नकारात्मक दृष्टीकोनातून दाखवले गेले आहे. “चित्रपटामध्ये मुस्लिम समाजाला हिंसक आणि पाकिस्तानला एक हिंसक देश म्हणून दाखवले आहे. हे समाजाला चुकीचे संकेत देऊ शकते,” असे इरा भास्कर म्हणाल्या.

‘धुरंधर’ चित्रपटाचा संदेश

‘धुरंधर’ चित्रपटाची कथा एक राजकीय आणि संघर्षात्मक पार्श्वभूमीवर आधारित आहे. या चित्रपटात नायकाची भूमिका आणि त्याच्या संघर्षाचे चित्रण केले आहे, परंतु इरा भास्कर यांच्या म्हणण्यानुसार, चित्रपटाचा संदेश मुस्लिम आणि पाकिस्तानविरोधी एक नकारात्मक दृष्टिकोन स्वीकारतो. “हिंसक दृष्टीकोणातून मुस्लिम आणि पाकिस्तानाला दाखवणारे संवाद आणि दृश्ये, समाजात गैरसमज निर्माण करू शकतात,” असे इरा भास्कर यांनी स्पष्ट केले.

धुरंधर द रिव्हेंज

चित्रपट ‘धुरंधर’चा पुढील भाग ‘धुरंधर द रिव्हेंज’ प्रदर्शित होण्याच्या ऐन आधीच इरा भास्कर यांच्या या टीकेने सोशल मीडियावर चर्चेला उधाण दिले आहे. या चित्रपटाच्या आगामी भागाबद्दल अनेक अटकळी लावल्या जात आहेत आणि प्रेक्षकांच्या मनात प्रश्न उपस्थित होत आहे की, पुढील भागातही असेच संदेश दिले जातील का?

सोशल मीडियावर प्रतिसाद

इरा भास्करच्या या टीकेनंतर सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया उमठू लागल्या आहेत. काहींनी इरा भास्करच्या टीकेला समर्थन दिले आहे, तर काहींनी या चित्रपटाच्या सकारात्मक बाजूंवर जोर दिला आहे. काही युझर्सने चित्रपटाच्या अभिनय आणि तांत्रिक बाबींचे कौतुक केले आहे, तर इरा भास्करच्या टीकेचा विरोध करणाऱ्यांनी चित्रपटाच्या कथानकाची योग्यता आणि सुसंगतता तितकीच महत्त्वाची आहे, असे म्हटले आहे.

चित्रपट उद्योगातील चर्चेचा मुद्दा

चित्रपटाचे निर्माता, दिग्दर्शक आणि कलाकार यांचेही इरा भास्कर यांच्या टीकेवर विविध मत आहेत. काही तज्ञांना असा विश्वास आहे की चित्रपट कलेला नेहमीच समाजातील सत्य परिस्थिती किंवा नकारात्मक घटनांची सुस्पष्ट आणि इन्फॉर्मेटिव्ह पद्धतीने मांडणी करणे आवश्यक आहे, पण दुसरीकडे इरा भास्कर जशा विचार करतात, त्यावरच चित्रपट कलेचा प्रेक्षकांवर प्रभाव पडतो.

‘धुरंधर’ चित्रपटावर इरा भास्कर यांच्या टीकेने एक महत्त्वाचा संवाद सुरू केला आहे, जो चित्रपटाच्या कथानकाचा आणि त्यातून दिले गेलेले संदेशांचे पुनर्विलोकन आवश्यक आहे. आता ते पाहणे महत्त्वाचे ठरेल की, पुढील चित्रपटांमध्ये निर्माता, दिग्दर्शक आणि कलाकार समाजातील विविध मुद्द्यांवर जास्त संवेदनशील दृष्टिकोनातून विचार करतात का?

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या 'झी २४ तास डिजिटल'मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

