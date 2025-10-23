'माझ्यासारखी बोल्ड सून मुस्लीम घरात टिकवणं कठीण,' अभिनेत्रीचा ठाम बयान

बॉलिवूड अभिनेत्री आणि मॉडेल पूजा बेदी हिनं नुकत्याच दिलेल्या एका खास मुलाखतीत तिच्या वैयक्तिक आयुष्याविषयी मनमोकळेपणाने संवाद साधला आहे. 1990च्या दशकात तिनं एका पारंपरिक मुस्लीम कुटुंबात लग्न केलं आणि त्यानंतर चित्रपटसृष्टीपासून जवळपास पूर्णपणे दूर राहण्याचा निर्णय घेतला. तिच्या या निर्णयामागचं कारण तिनं पहिल्यांदाच इतक्या स्पष्ट शब्दांत मांडलं आहे.
पूजा बेदीनं व्यावसायिक फरहान फर्निचरवाला यांच्याशी लग्न केलं होतं. फरहान हे एका अत्यंत पारंपरिक आणि संस्कारप्रिय मुस्लीम कुटुंबातून येतात. सिद्धार्थ काननला दिलेल्या मुलाखतीत पूजा म्हणाली 'मी फरहानशी लग्न केलं, जो एका पारंपरिक मुस्लीम घरातून होता. त्यांच्या कुटुंबासाठी चित्रपटात काम करणारी, कॅमेऱ्यासमोर बोल्ड भूमिका साकारणारी सून स्वीकारणं अत्यंत अवघड होतं.' ती पुढे म्हणाली, '1990च्या दशकात चित्रपटसृष्टीबद्दल अनेक अफवा आणि गैरसमज पसरलेले होते. प्रत्येक अभिनेत्रीचं नाव तिच्या हिरोसोबत जोडलं जायचं. अशा काळात माझी ‘बोल्ड सून’ किंवा ‘सेक्सी बहू’ ही प्रतिमा त्यांच्या कुटुंबासाठी सांभाळणं खरंच मोठं आव्हान होतं.'
पूजा बेदी म्हणते, 'मी विचार केला की, जर मला हे लग्न टिकवायचं असेल, तर मला त्यांचा आदर राखावा लागेल. मला सासरच्यांना अस्वस्थ करायचं नव्हतं. त्यामुळे मी ठरवलं एकतर लग्न करू नका, किंवा त्या जगाशी स्वतःला जुळवून घ्या. मी दुसरा पर्याय निवडला.' तिनं सांगितलं की, लग्नानंतर अनेक सिनेमांच्या ऑफर्स आल्या, पण तिनं सर्व नाकारल्या. अगदी वादग्रस्त ‘कामसूत्र’ जाहिरातीसाठी तिला मूळ मानधनाच्या आठपट जास्त रक्कम देण्याची ऑफर आली होती, तरीसुद्धा तिनं तो प्रस्ताव फेटाळला. 'त्या वेळी माझं आयुष्य नवीन वळणावर होतं. मला माझ्या नात्यांचा आदर राखायचा होता, आणि म्हणूनच मी चित्रपटसृष्टीपासून दूर राहण्याचं ठरवलं,' ती म्हणाली.
पूजा बेदी आणि फरहान फर्निचरवाला यांचा 2003 मध्ये घटस्फोट झाला, पण आजही त्यांच्या नात्यात परस्पर आदर आणि मैत्री कायम आहे. त्यांना मुलगी अलाया एफ (Alaya F) जी आज बॉलिवूडमध्ये आपलं स्वतंत्र स्थान निर्माण करत आहे आणि मुलगा ओमर आहे. पूजा म्हणते, 'आमचं लग्न तुटलं, पण नात्यातली आदरभावना तुटली नाही. आम्ही दोघांनी नेहमी एकमेकांना सन्मान देण्याचा निर्णय घेतला. आज आम्ही चांगले मित्र आहोत. मला फरहानची सध्याची पत्नी लैला देखील खूप आवडते.'
पूजा बेदी आजही तिच्या स्पष्ट आणि निःसंकोच स्वभावासाठी ओळखली जाते. ती म्हणते, 'मी नेहमी माझ्या मनाचं ऐकलं. जे निर्णय घेतले, ते माझ्या परिस्थितीनुसार योग्य होते. मी कोणाचं अनुकरण केलं नाही. मी आयुष्य जगले समाजाला खूश करण्यासाठी नव्हे, तर स्वतःशी प्रामाणिक राहण्यासाठी.'
आज पूजा बेदी सोशल मीडियावर खूप सक्रिय आहे. तिच्या मुलगी अलाया एफच्या यशाबद्दल ती अभिमानाने बोलते. पूजाचं म्हणणं आहे की 'माझ्या आयुष्यातील प्रत्येक टप्पा मला काहीतरी शिकवून गेला. बोल्ड असणं म्हणजे फक्त कपड्यांमधील धाडस नव्हे तर विचारांमधील स्वातंत्र्य आहे.'
FAQ
पूजा बेदीने चित्रपटसृष्टीपासून दूर जाण्याचा निर्णय का घेतला?
पूजा बेदीने सांगितलं की, लग्नानंतर ती एका पारंपरिक मुस्लीम कुटुंबात गेली होती आणि सासरच्यांचा आदर राखण्यासाठी तिनं चित्रपटसृष्टीपासून दूर जाण्याचा निर्णय घेतला. तिच्या ‘बोल्ड’ प्रतिमेमुळे सासरच्यांना अस्वस्थ वाटू नये, म्हणून तिनं स्वतःहून चित्रपटांपासून ब्रेक घेतला.
पूजा बेदी आणि फरहान फर्निचरवाला यांचा घटस्फोट कधी झाला?
पूजा बेदी आणि फरहान फर्निचरवाला यांचा घटस्फोट 2003 साली झाला. तरीही दोघांमध्ये आजही आदर आणि मैत्रीचं नातं टिकून आहे.
पूजा बेदी आणि फरहान फर्निचरवाला यांना किती मुले आहेत?
या दोघांना दोन मुले आहेत मुलगी अलाया एफ, जी बॉलिवूडमध्ये अभिनेत्री आहे, आणि मुलगा ओमर (Omar).