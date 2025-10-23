English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'मनापासून बोलणाऱ्यांना पाठिंबा देणं गरजेचं' मेघा धाडे महेश कोठारेच्या बाजूने स्पष्ट

Megha Dhade Support Mahesh Kothare: अभिनेत्री मेघा धाडेने महेश कोठारेंना पाठिंबा दिला आहे. अत्यंत स्पष्ट शब्दात मेघाने तिचं मत व्यक्त केलंय  

Intern | Updated: Oct 23, 2025, 03:39 PM IST
काही दिवसांपूर्वी मराठी सिनेसृष्टीतील सुप्रसिद्ध दिग्दर्शक आणि अभिनेता महेश कोठारे यांनी भाजपाला जाहीर पाठिंबा दिला. दिवाळीनिमित्त आयोजित भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यक्रमात कोठारे सहभागी झाले आणि ते म्हणाले 'हा कार्यक्रम आपल्या घरचा आहे. भाजप म्हणजे आपलं घर आहे, कारण मी स्वतः भाजपचा भक्त आहे. मी पंतप्रधान मोदींचा भक्त आहे. पुढच्या वर्षीच्या दिवाळीपर्यंत मुंबईवर कमळ फुललेलं असेल याची मला गॅरंटी आहे. आपल्याला नगरसेवक निवडून द्यायचा आहे, पण यावेळचा महापौरही इथून निवडून गेलेला असेल.' महेश कोठारे यांचे हे विधान राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय बनले. शिवसेनेचे नेते संजय राऊत आणि इतर राजकीय व्यक्तींनी कोठारेवर टीका केली, तर काहींनी त्यांच्या मराठीपणावर शंका देखील घेतली.

मेघा धाडेची प्रतिक्रिया

अभिनेत्री मेघा धाडे यांनी महेश कोठारे यांचे समर्थन केले आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट करत तिने म्हटले 'अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकरने उध्दव सेना जॉइन केली तेव्हा कोणत्याही भाजप प्रवक्त्याने तिच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावर आक्षेप घेतला नव्हता. सुप्रसिद्ध दिग्दर्शक महेश मांजरेकरने तर मनसेच्या तिकिटावर लोकसभा लढवली होती तरी कोणी आक्षेप घेतला नाही. परंतु महेश कोठारेंनी मोदींची तारीफ केली की उध्दव सेनेला इंगळ्या डसल्या! कोठारेंवर टीकेची झोड उठवली गेली आणि त्यांच्या मराठीपणावर शंका घेतली गेली.'

तिने पुढे स्पष्ट केले 'कोठारे जे बोलले ते मनापासून बोलले, कोणत्याही तिकीटाच्या लालसेपोटी किंवा कोणाचे पाकीट मिळवण्यासाठी नाही. ते सामान्य मुंबईकरांच्या भावना प्रकट करतात जो मुंबईकर आधी रस्त्यावर धक्के खायचा, तो आता मेट्रोमध्ये गार वाऱ्यात वेगाने प्रवास करतो; जो आधी ट्रॅफिकमध्ये अडकायचा, तो आता अटल सेतूवरून सुसाट चालतो. महेश कोठारेंच्या भाषणात ही भावना प्रकट झाली आणि म्हणूनच उध्दव सेनेच्या पायाखालची जमीन सरकली आहे. हे सत्यात उतरेल.'

महेश कोठारे काय म्हणाले होते?

भाजपच्या दिवाळी कार्यक्रमात महेश कोठारे यांनी स्पष्टपणे सांगितले 'हा कार्यक्रम आपल्या घरचा आहे. भाजप म्हणजे आपलं घर आहे, कारण मी स्वतः भाजपचा भक्त आहे. मी पंतप्रधान मोदींचा भक्त आहे. पुढच्या वर्षीच्या दिवाळीपर्यंत मुंबईवर कमळ फुललेलं असेल याची मला गॅरंटी आहे. आपल्याला नगरसेवक निवडून द्यायचा आहे, पण यावेळचा महापौरही इथून निवडून गेलेला असेल.' या विधानामुळे राजकीय वर्तुळात तसेच सोशल मीडियावर जोरदार प्रतिक्रिया पाहायला मिळाल्या.

महेश कोठारे यांचे हे विधान एका सामाजिक आणि राजकीय संदर्भात घेतले गेले. त्यांनी व्यक्त केलेले विचार मोदी भक्ती आणि भाजप समर्थकतेवर आधारित होते. परंतु, काही राजकीय नेत्यांनी यावर टीका केली आणि त्याच्या मराठीपणावर शंका घेतली. या पार्श्वभूमीवर मेघा धाडे यांनी खुल्या मनाने महेश कोठारे यांचा पाठिंबा व्यक्त केला. तिने आपल्या पोस्टमध्ये उर्मिला मातोंडकर आणि महेश मांजरेकरच्या उदाहरणांचा उल्लेख करून स्पष्ट केले की, फक्त पक्षप्रेम किंवा व्यक्तिस्वातंत्र्य व्यक्त केल्यामुळे कोणावर टीका करणे योग्य नाही.

महेश कोठारे यांचे भाजप आणि पंतप्रधान मोदींवरील कौतुकाचे विधान आणि मेघा धाडे यांचा पाठिंबा या घटनेमुळे महाराष्ट्रातील राजकीय चर्चांना वेग आला आहे. या घटनेमुळे चाहत्यांमध्ये विविध प्रतिक्रिया पाहायला मिळत आहेत, तसेच मराठी सिनेसृष्टीतील राजकीय व्यक्तिमत्वांची सामाजिक भूमिका यावर नव्या चर्चांना सुरुवात झाली आहे.
FAQ
महेश कोठारे यांनी भाजपाला काय कारणाने पाठिंबा दिला?

महेश कोठारे यांनी भाजपच्या दिवाळी कार्यक्रमात सहभाग घेत भाजप आणि पंतप्रधान मोदी यांचे कौतुक केले. त्यांनी म्हटले की ते स्वतः भाजपचे भक्त आहेत आणि मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपचे कमळ फुलणार असल्याची त्यांना खात्री आहे.

मेघा धाडे यांनी महेश कोठारे यांचा पाठिंबा का दिला?

मेघा धाडे म्हणाल्या की, महेश कोठारे मनापासून बोलले, कोणत्याही तिकीटाच्या लालसेसाठी नाही. तिने आपल्या सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये स्पष्ट केले की, कोठारे यांचे विधान सामान्य मुंबईकरांच्या भावना प्रकट करते आणि त्यांना टीकेला सामोरे जाणे योग्य नाही.

राजकीय व्यक्तींनी महेश कोठारेवर काय प्रतिक्रिया दिली?

शिवसेनेचे नेते संजय राऊत आणि इतर राजकीय नेत्यांनी महेश कोठारेवर टीका केली, त्यांचे विधान मराठीपणावर शंका घेणारे असल्याचे म्हटले. मेघा धाडे यांनी त्याच्या बाजूने उभे राहून या टीकेला विरोध केला.

