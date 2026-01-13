English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  एका क्षणात सगळं बदललं! किशोरी शहाणेंच्या गाडीचा अपघात नेमका कसा घडला?

एका क्षणात सगळं बदललं! किशोरी शहाणेंच्या गाडीचा अपघात नेमका कसा घडला?

Kishori Shahane's road accident : अभिनेत्री किशोरी शहाणेंच्या गाडीचा अपघात; व्हिडीओ शेअर करत केला खुलासा.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 13, 2026, 02:54 PM IST
एका क्षणात सगळं बदललं! किशोरी शहाणेंच्या गाडीचा अपघात नेमका कसा घडला?

लोकप्रिय अभिनेत्री किशोरी शहाणे यांच्या गाडीचा अपघात झाल्याची घटना समोर आली असून, या घटनेमुळे चाहत्यांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे. सुदैवाने या अपघातात अभिनेत्रीला कोणतीही दुखापत झाली नसली, तरी या घटनेमुळे त्यांना मोठा मानसिक त्रास सहन करावा लागला आहे. या संपूर्ण प्रकाराबाबत किशोरी शहाणेंनी सोशल मीडियावर व्हिडीओ शेअर करत सविस्तर माहिती दिली आहे.

किशोरी शहाणे यांनी हिंदी आणि मराठी चित्रपट, तसेच अनेक लोकप्रिय मालिकांमधून प्रेक्षकांच्या मनात वेगळं स्थान निर्माण केलं आहे. अशातच त्यांच्या गाडीचा अपघात झाल्याची बातमी समोर येताच चाहत्यांनी त्यांची विचारपूस सुरू केली. अभिनेत्रीने शेअर केलेल्या व्हिडीओमध्ये त्यांच्या गाडीचा साईड मिरर पूर्णपणे तुटलेला दिसत असून, अपघाताची तीव्रता लक्षात येते.

या व्हिडीओमध्ये किशोरी शहाणे सांगतात की, 'इतरांच्या नुकसानाबाबत आपण थोडी तरी संवेदनशीलता दाखवायला हवी. एक मोठी कार अचानक माझ्या उजव्या बाजूने आली, माझ्या गाडीचा आरसा तुटला आणि सिग्नलवरून उजवीकडे वळत ती कार वेगाने निघून गेली. त्या व्यक्तीने थांबण्याची किंवा माफी मागण्याचीही तसदी घेतली नाही. हे पाहून खूप दुःख झालं.'

पुढे त्या म्हणतात, 'आपण सगळेच आपापल्या आयुष्यात खूप व्यस्त असतो. पण आपल्याला उशीर होत आहे, याचा अर्थ असा नाही की आपण बेदरकारपणे वाहन चालवून दुसऱ्याचं नुकसान करावं. आजकाल कोणाकडेच वेळ नसतो, पण अशा घटनांमुळे दुसऱ्याला विनाकारण त्रास सहन करावा लागतो. आता पुन्हा गाडी मेकॅनिककडे नेऊन दुरुस्त करावी लागणार आहे, त्यामुळे वेळ आणि पैशांचा अपव्यय तर होतोच, शिवाय मानसिक ताणही वाढतो. या संपूर्ण घटनेत माझी काहीही चूक नव्हती,' अशा शब्दांत त्यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली.

या घटनेनंतर किशोरी शहाणेंनी वाहनचालकांना अधिक जबाबदारीने व काळजीपूर्वक वाहन चालवण्याचं आवाहन केलं आहे. रस्त्यावर थोडीशी बेपर्वाईही मोठ्या अपघाताला कारणीभूत ठरू शकते, याची जाणीव ठेवणं आवश्यक असल्याचं त्यांनी सांगितलं. सुदैवाने किशोरी शहाणे सुरक्षित असल्याने चाहत्यांनीही सुटकेचा निश्वास टाकला आहे.

