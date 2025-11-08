'वडिलांचं जाणं आयुष्यातला मोठा धक्का होता,' अभिनेता भाऊ कदमांचा भावनिक खुलासा

मराठी मनोरंजनसृष्टीतील विनोदी कलाकारांमध्ये भाऊ कदम हे एक अतिशय लोकप्रिय नाव आहे. त्यांच्या सहजसुंदर अभिनयशैलीने आणि विनोदी टायमिंगने त्यांनी प्रेक्षकांच्या हृदयात आपली एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. ‘चला हवा येऊ द्या’ या झी मराठीवरील सुपरहिट कॉमेडी शोमुळे भाऊ कदम यांना घराघरात प्रसिद्धी मिळाली. पण, या यशामागे त्यांनी भोगलेला संघर्ष, आयुष्यातील कठीण प्रसंग आणि अडथळ्यांशी लढण्याची त्यांची जिद्द फार कमी लोकांना ठाऊक आहे. अलीकडेच भाऊ कदम यांनी सौमित्र पोटे यांच्या ‘मित्र म्हणे’ या यूट्यूब चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांच्या आयुष्यातील सर्वात वेदनादायक आणि परिवर्तन घडवणारा प्रसंग सांगितला. या मुलाखतीदरम्यान त्यांनी वडिलांच्या निधनानंतर कसा सारा संसार त्यांच्या खांद्यावर आला आणि त्या काळात त्यांनी आयुष्याला नव्याने उभं केलं, हे त्यांनी प्रामाणिकपणे मांडलं.
भाऊ कदम म्हणाले 'मी कॉलेजमध्ये असताना वडील नोकरी करत होते. त्यामुळे माझ्यावर कोणतीही जबाबदारी नव्हती. मी त्यांना नेहमी सांगायचो ‘तुमच्याकडे माझ्यासाठी काही काम बघा.’ पण ते नेहमी नकार द्यायचे. कारण त्यांना माझी भीती वाटायची की, त्यांच्या क्लिअरिंग एजंटच्या कामात कोणी मला फसवू नये. त्यामुळे मी त्या काळात नाटकं, एकांकिका करत राहिलो.' ते पुढे म्हणाले 'वडील रिटायर झाले आणि दुसऱ्याच दिवशी त्यांचं निधन झालं. त्या क्षणानंतर माझ्या आयुष्यात सगळं काही उलटलं. आम्हाला बीपीटीमध्ये लाईट बिल, पाणी बिल कसं भरायचं, हे देखील माहित नव्हतं. कारण हे सगळं कंपनी करत असे. अचानक सगळं आमच्यावर आलं आणि माझ्यासमोर प्रश्न उभा राहिला ‘आता काय करायचं?’
भाऊ कदमांनी पुढे वडिलांच्या निधनाचा प्रसंग सांगताना भावनिक होत म्हणाले 'वडील कधी कोणाच्या बाईकवर बसले नव्हते. पण रिटायर होण्याच्या पंधरा दिवस आधी ते कोणाच्यातरी बाईकवर बसले आणि ती बाईक स्पीड-ब्रेकरवर आदळली. त्यांच्या कमरेचं हाड सटकलं. ते खूप घाबरट स्वभावाचे होते, त्यामुळे ते घाबरले. रिटायर होण्याच्या दिवशी त्यांनी सही केली आणि दुसऱ्याच दिवशी गेले. त्यांनी कधी पैशासाठी जगलं नाही. आज त्यांना जे दाखवायचं होतं, ते दाखवता आलं नाही, ही खंत कायम राहते.' वडिलांच्या जाण्यानंतर भाऊ कदमांना जबाबदारी, घरखर्च आणि भविष्यासंबंधी अनेक प्रश्नांचा सामना करावा लागला.
'वडिलांचं निधन झाल्यानंतर आम्हाला सहा महिन्यांत घर रिकामं करायचं होतं. त्या काळात मी काहीच काम करत नव्हतो. वडिलांचे थोडे पैसे होते, त्यातून डोंबिवलीला छोटं घर आणि दुकान घेतलं. त्यावेळी मी चार-पाच नोकऱ्या केल्या कुठे सेल्समन, कुठे ऑफिस असिस्टंट. पण मन नेहमी अभिनयातच होतं. म्हणूनच मी नाटकांमध्ये परत गुंतलो. छोट्या भूमिकांपासून सुरुवात केली आणि हळूहळू लोक माझं काम ओळखू लागले,' असं त्यांनी सांगितलं. भाऊ कदम यांनी नाटकांच्या माध्यमातून आपल्या अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात केली. अनेक वर्षे त्यांनी रंगभूमीवर छोट्या पण लक्षवेधी भूमिका केल्या. त्यांच्या अभिनयामुळे प्रेक्षकांचा प्रतिसाद मिळत राहिला आणि अखेरीस ‘चला हवा येऊ द्या’ या कार्यक्रमातून त्यांना खरी ओळख मिळाली.
आज भाऊ कदम हे केवळ विनोदी कलाकार नाहीत, तर मराठी मनोरंजनविश्वातील प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व मानले जातात. त्यांच्या विनोदामध्ये वास्तवतेचा स्पर्श आणि जीवनाचा अनुभव जाणवतो. भाऊ कदम यांनी ‘इन्स्पेक्टर झेंडे’ या हिंदी चित्रपटात अभिनेता मनोज बाजपेयी यांच्यासोबतही भूमिका साकारली आहे. मराठी चित्रपट, मालिका आणि रंगभूमी या तिन्ही क्षेत्रांमध्ये त्यांनी आपलं नाव अढळ केलं आहे.
FAQ
भाऊ कदम प्रसिद्ध का आहेत?
भाऊ कदम हे झी मराठीवरील ‘चला हवा येऊ द्या’ या लोकप्रिय कॉमेडी शोमुळे घराघरात ओळखले जाणारे विनोदी अभिनेते आहेत.
भाऊ कदम यांनी त्यांच्या संघर्षाबद्दल काय सांगितलं?
त्यांनी सांगितलं की, वडिलांच्या निधनानंतर सगळी जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर आली आणि त्या काळात त्यांनी अनेक नोकऱ्या करत आयुष्य पुन्हा उभं केलं.
भाऊ कदम यांनी अभिनयाची सुरुवात कशी केली?
त्यांनी नाटकं आणि एकांकिका यांमधून अभिनयाची सुरुवात केली आणि नंतर टीव्ही तसेच चित्रपट क्षेत्रात आपली ओळख निर्माण केली.