'दोन लग्नं मोडली ते चांगलंच झालं!' वयाच्या साठीत तिसऱ्यांदा प्रेमात पडलेल्या आमिर खानचं वक्तव्य चर्चेत

बॉलिवूडचा बहुमुखी आणि संवेदनशील अभिनेता आमिर खान याने यावर्षी आपला ६० वा वाढदिवस अत्यंत खास पद्धतीने साजरा केला. वाढदिवसाचे सेलिब्रेशन सुरु असतानाच त्याने आपल्या चाहत्यांना मोठं आश्चर्य देत तिसऱ्यांदा प्रेमात पडल्याची कबुली दिली. एवढंच नाही तर आपल्या गर्लफ्रेंड गौरी स्प्राट हिचं नाव जगासमोर उघड करत तिची ओळख सर्वांना करून दिली. या घोषणेनंतर आमिर पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
आमिर खान दोनवेळा घटस्फोटित आहे आणि तीन मुलांचा वडील आहे. 1986 मध्ये रिना दत्ताशी केलेलं त्याचं पहिलं वैवाहिक जीवन 16 वर्षांनंतर संपुष्टात आलं. त्यानंतर त्याने 2005 मध्ये दिग्दर्शिका किरण रावशी लग्न केलं. हे नातंही 16 वर्ष टिकून 2021 मध्ये दोघांनी विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला. दोन वैवाहिक नात्यांमध्ये आलेल्या अपयशानंतरही आमिरनं स्वतःला गोळा केलं आणि आयुष्याकडे नव्या नजरेने पाहण्याचा निर्णय घेतला. अखेर त्याच्या आयुष्यात पुन्हा प्रेमाची चाहूल लागली तीही साठीत! सध्या तो गौरी स्प्राटसोबत रिलेशनशिपमध्ये आहे आणि दोघांचा हा प्रवास अत्यंत शांत, समजूतदार आणि विश्वासपूर्ण असल्याचं जवळच्या सूत्रांचं म्हणणं आहे.
हिंदुस्तान लीडरशिप समिट 2025 मध्ये आमिरने आपल्या नव्या नात्याबद्दल उघडपणे बोलत प्रेक्षकांना थक्क केलं. तो म्हणाला 'मला कधी वाटलंच नव्हतं की मी पुन्हा रिलेशनशिपमध्ये असेन. पण गौरीने माझ्या आयुष्यात जी शांतता, प्रेम आणि स्थिरता आणली आहे, ती अवर्णनीय आहे. मी खूप भाग्यवान आहे.' याचवेळी त्याने आपल्या पहिल्या दोन पत्नींबद्दलही अत्यंत आदराने बोललं 'रिना, किरण आणि आता गौरी या तिघींनी माझं आयुष्य समृद्ध केलं आहे. माझ्या व्यक्तिमत्त्वाला आकार देण्यात त्यांचं मोठं योगदान आहे. माझी दोन लग्नं टिकली नाहीत याचं दुःख नाही, उलट त्या प्रवासांनी मला आजचं प्रेम दिलं.'
गौरी मूळची बेंगळुरूची आहे. ती एका कॉर्पोरेट पार्श्वभूमी असलेली, अत्यंत सुशिक्षित आणि खाजगी स्वभावाची महिला आहे. तिची सहा वर्षांची मुलगी आहे. आमिर आणि गौरी अनेक वर्षांपासून परिचित होते, परंतु प्रेमाची ठिणगी अलीकडेच पडली. दोघांच्या स्वभावातील साधेपणा आणि परिपक्वता त्यांना एकमेकांच्या अधिक जवळ आणत आहे.
दोन्ही नाती संपल्यानंतर आमिरने स्वतःवर लक्ष केंद्रित करून आयुष्यात शांतता शोधण्याचा प्रयत्न केला. त्याच काळात गौरीसोबतचा संबंध अधिक दृढ झाला. आज दोघंही आयुष्याचा प्रत्येक क्षण परिपक्वतेने आणि आनंदाने जगत आहेत. आमिरच्या या प्रामाणिक, उघड आणि धाडसी स्वीकृतीमुळे त्याची मुलाखत सध्या देशभर चर्चेत आहे. एकूणच, साठीत प्रेमात पडलेला आमिर पुन्हा एकदा दाखवून देतो की नाती कधी संपतात, तर कधीकधी नवं आयुष्य त्याच क्षणापासून सुरू होतं.
FAQ
आमिर खानने आपलं आणि गौरी स्प्राटचं नातं कधी सार्वजनिक केलं?
आमिर खानने आपल्या 60 व्या वाढदिवसाच्या दिवशी गौरी स्प्राटसोबतच्या नात्याची घोषणा केली.
आमिर खानची आधीची दोन लग्नं कोणाशी झाली होती?
त्याचं पहिलं लग्न रिना दत्ता हिच्याशी झालं आणि दुसरं लग्न किरण रावसोबत झालं. दोन्ही लग्नांतून त्याला एकूण तीन मुलं आहेत.
आमिर खानने गौरी स्प्राटबद्दल काय म्हटलं आहे?
त्याच्या मते गौरी त्याच्या आयुष्यात शांतता, स्थिरता आणि आनंद घेऊन आली आहे. तिसऱ्यांदा प्रेम मिळाल्याबद्दल तो स्वतःला अतिशय ‘भाग्यवान’ समजतो.