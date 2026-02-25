जॅकी श्रॉफ यांची मुलगी अफगाणी बॉयफ्रेंडसोबत Live-in रिलेशनमध्ये ; सांगितली स्वतःची प्रेमकहाणी

सुप्रसिद्ध बॉलिवूड अभिनेता जॅकी श्रॉफ यांची मुलगी कृष्णा श्रॉफ तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे सध्या चर्चेत आहे. कृष्णा सध्या ‘द ५०’ या रिअॅलिटी गेम शोमध्ये सहभागी झाली असून, अलीकडच्या भागात तिने तिच्या लव्हस्टोरीबाबत मोठा खुलासा केला. तिने सांगितले की, ती सध्या अफगाणी बॉयफ्रेंडसोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये आहे आणि तिचा जोडीदार एक प्रोफेशनल एमएमए फायटर आहे. या खुलाश्यामुळे इतर स्पर्धक आणि प्रेक्षकांमध्ये आश्चर्याची लाट पसरली.
शो दरम्यान, जेव्हा प्रिन्स नरुला आणि युविका चौधरीसह इतर स्पर्धकांनी कृष्णाला तिच्या रिलेशनशिपबाबत प्रश्न विचारला, तेव्हा तिने सांगितले की प्रेम म्हणजे फक्त स्वतःसाठी नाही, तर जोडीदाराच्या आनंदासाठी असते. तिने स्पष्ट केले की, तिचा बॉयफ्रेंड अफगाणिस्तानचा आहे आणि त्याची आत्मविश्वासाने भरलेली व्यक्तिमत्त्व तिच्या सर्वात आवडत्या गुणांपैकी एक आहे. कृष्णा म्हणाली की, ती आणि तिचा जोडीदार पहिल्यांदा मुंबईत भेटले. भाऊ टायगर श्रॉफ यांच्या टीमला पाठिंबा देण्यासाठी एका फाईट इव्हेंटमध्ये तिने सहभाग घेतला आणि तिथेच दोघांची पहिली भेट झाली.
कृष्णाने सांगितले की, दोघे पहिल्या भेटीनंतर जवळपास आठ महिने व्हिडिओ कॉलवर बोलत होते. त्यानंतर त्यांनी गोव्यात भेटून दोन आठवडे एकत्र घालवले. त्यानंतर तिचा बॉयफ्रेंड मुंबईला आलेला आणि कृष्णा त्याला भेटायला दिल्लीला गेली, जिथे तीन आठवडे एकत्र राहून त्यांच्यात जवळीक अधिक वाढली. अखेर कृष्णाने विचारले, ‘तुला मुंबईत यायचं आहे का? तू माझ्यासोबत राहू शकतोस?’ आणि यानंतर दोघांनी लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्याचा निर्णय घेतला.
कृष्णाचा बॉयफ्रेंड अब्दुल अझीम बदख्शी आहे, जो अफगाण एमएमए फायटर म्हणून काम करतो. कृष्णाने खुलासा केला की, तिचा बॉयफ्रेंड ‘छोरियां चली गाव’ या शोच्या फॅमिली वीक दरम्यान तिला पाठिंबा देण्यासाठी उपस्थित होता. कृष्णाचे हे प्रेमप्रकरण सोशल मीडियावर प्रेक्षकांमध्ये खूप चर्चेत आले आहे.
कृष्णा श्रॉफने आधीही तिच्या वादग्रस्त निर्णयांबद्दल उघडपणे बोलले आहे. तिने एका मुलाखतीत सांगितले की, तिला करिअरसाठी अनेक वेळा कठीण निर्णय घ्यावे लागले. काही गोष्टींमध्ये तिने आंधळेपणाने विश्वास ठेवला, पण आता तिला समजले की काही निर्णय चुकीचे ठरले. तिच्या अफगाणी बॉयफ्रेंडसोबतचे हे रिलेशनशिप तिला स्वतःच्या निर्णयांवर आत्मविश्वास देत आहे.
कृष्णा या रिलेशनशिपमुळे सोशल मीडियावर आणि मीडिया चर्चांमध्ये पुन्हा लक्षवेधक ठरली आहे. तिने स्वतःचा अनुभव उघडपणे शेअर केल्यामुळे अनेक चाहते आणि अनुयायी तिच्या निर्णयांचे कौतुक करत आहेत. या खुलाश्यामुळे तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दलची जिज्ञासा आणि चाहत्यांची उत्सुकता अधिक वाढली आहे.