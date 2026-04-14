आशाताईंच्या अंत्यदर्शनानंतर 'आप को कैसे लग रहा है?' प्रश्न ऐकताच जॅकी श्रॉफ संतापून म्हणाला, 'तुझ्या...'

Jackie Shroff Loses Cool Schools Paparazzi: सर्वांच्या लाडक्या ज्येष्ठ गायिका आशा भोसलेंना सोमवारी अखेरचा निरोप देण्यात आला. रविवारी वयाच्या 92 व्या वर्षी ब्रीच कॅण्डी रुग्णालयात आशा भोसलेंचं निधन झाल्याची बातमी समोर आल्यानंतर त्यांच्या पार्थिवाचं अत्यंदर्शन घेण्यासाठी अगदी अंत्यसंस्कार होईपर्यंत चाहत्यांबरोबरच अति महत्त्वाच्या व्यक्तींची गर्दी झाल्याचं पाहायला मिळालं. मनोरंजन क्षेत्रासोबतच राजकारण, क्रीडा क्षेत्रातील दिग्गजांनी रांगा गर्दी केल्याचं पाहायला मिळालं. यामध्ये अभिनेता जॅकी श्रॉफचाही समावेश होता. सोमवारी जॅकी श्रॉफने आशा भोसलेंच्या पार्थिवाचं लोअर परळ येथील 'कासा ग्रांडे' इमारतीमधील निवासस्थानी जाऊन अंत्यदर्शन घेतलं.
अनेक व्हिडिओमध्ये जॅकी श्रॉफ आशाताईंची नात जनाई भोसलेचे सांत्वन करताना दिसतला. आशाताईंच्या निधनामुळे जनाई पूर्णपणे कोलमडून गेल्याने तिला जॅकी श्रॉफ धीर देत होता. आशा भोसलेंच्या घरातून बाहेर पडून आपल्या गाडीतून निघताना, आशाताईंविषयी विचारण्यात आलेला असवेंदनशील प्रश्न ऐकून जॅकी श्रॉफ पापाराझींवर (छायाचित्रकारांवर) चांगलाच संतापला. जॅकीने या पापाराझींना सर्वांसमोर झापले. जॅकीचा हा संतापलेला अवतार कॅमेरात कैद झाला आहे.
व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये, जॅकी श्रॉफ मराठीमधून पापाराझींनाच प्रतिप्रश्न करताना दिसतोय. आप को कैसे लग रहा है? असा प्रश्न एका पापाराझीने कारमध्ये बसत असलेल्या जॅकी श्रॉफला विचारला. हा प्रश्न ऐकताच जॅकी श्रॉफ संतापला. "आई गमावल्यानंतर एखाद्याला कसे वाटेल?" असा उलट प्रश्न जॅकीनेच पापाराझींना विचारला. "आमची आई (आशाताई) आता निघून गेली," असं जॅकी त्या पापाराझीला म्हणाला. तसेच पुढे बोलताना, "तुझ्या प्रश्नाचा काय अर्थ आहे? 'कसे वाटले' म्हणजे काय? कोणाची तरी आई गेली तर तुला कसं वाटेल? आमची आईच गेली आहे. चला, आता जा... जा, निघ इथून. ही वेळ नाहीये बोलायची," असं म्हणत जॅकी यांनी पापाराझींना पळवून लावलं.
आशाताईंची अंत्ययात्रा मुंबईच्या गजबजलेल्या रस्त्यांतून शिवाजी पार्कमधील स्मशानभूमीपर्यंत पोहोचली. या अंत्ययात्रेदरम्यान कडेकोट पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. आपल्या लाडक्या गायिकेला एकदा शेवटचं पाहण्यासाठी त्यांच्या चाहत्यांचा अथांग जनसागर लोटला होता. "जब तक सूरज-चाँद रहेगा, आशा ताई का नाम रहेगा" आणि "आशा ताई अमर रहे" अशा घोषणा चाहत्यांकडून दिल्या जात होता.
रणवीर सिंग, आशा पारेख, रितेश देशमुख, तब्बू, विवेक ओबेरॉय, ललित पंडित, पद्मिनी कोल्हापुरे, मोहम्मद सिराज, राहुल वैद्य, सचिन पिळगावकर, यांच्यासह अनेक नामवंत कलाकारांनी आशा भोसले यांच्या मुंबईतील निवासस्थानी जाऊन त्यांना अखेरची श्रद्धांजली अर्पण केली. क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर आशाताईंना श्रद्धांजली अर्पण केल्यानंतर, अत्यंत भावूक होऊन रडताना दिसला. नील नितीन मुकेश, जावेद अली, राकेश रोशन, सुदेश भोसले, ए.आर. रहमान यांसारख्या इतर बॉलिवूड कलाकारांनीही आशाताईंना आपली अखेरची श्रद्धांजली वाहिली.
अंत्यसंस्काराच्या वेळी स्मशानभूमीमध्ये आशाताईंना अखेरचा निरोप देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, राज ठाकरे, आशिष शेलार यांच्यासहीत अन्य नेतेही उपस्थित होते.