English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

"जर तुमच्या घरात..." पंकज धीरच्या प्रार्थना सभेत जॅकी श्रॉफ पापाराझींवर संतापले, VIDEO VIRAL

Jackie Shroff Schools Paparazzi: पंकज धीरच्या प्रार्थना सभेतून बाहेर पडताना, जॅकी श्रॉफ एका पापाराझीवर रागावला आणि त्याला फटकारले. त्याला संवेदनशील क्षणी कसं वागावं याबद्दल आठवण करून दिली.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 18, 2025, 01:40 PM IST
"जर तुमच्या घरात..." पंकज धीरच्या प्रार्थना सभेत जॅकी श्रॉफ पापाराझींवर संतापले, VIDEO VIRAL
Jackie Shroff Schools Paparazzi At Pankaj Dheer Prayer Meet Viral Video

Jackie Shroff Schools Paparazzi At Pankaj Dheer Prayer Meet : ‘महाभारत’ मालिकेत कर्णची भूमिका साकारणारे ज्येष्ठ अभिनेते पंकज धीर यांच्या निधनानंतर 17 ऑक्टोबर रोजी त्यांच्या सन्मानार्थ प्रार्थना सभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेला चित्रपटसृष्टी आणि टीव्ही इंडस्ट्रीतील अनेक नामांकित व्यक्ती उपस्थित होते. प्रार्थना सभेत रोहित शेट्टी, जॅकी श्रॉफ, सुरेश ओबेरॉय, शरत सक्सेना, मुकेश ऋषी, आदित्य पंचोली, ईशा देओल, पुनीत इस्सर आणि मुकेश खन्ना यांचा त्यात समावेश होता. या दरम्यान एक प्रसंग असा घडला की जॅकी श्रॉफ पपाराझींवर भडकले. 

Add Zee News as a Preferred Source

नक्की काय झालं?

पंकज धीर यांच्या प्रार्थना सभेचे कव्हरेज करताना काही फोटोग्राफर्स अतिशय जवळून शूट करत असल्याचे पाहून जॅकी श्रॉफना राग आला. त्यांनी एका पपाराझीकडे जाऊन थेट विचारलं  "तेरे घर में होगा तो? समझ रहा है ना?" म्हणजे ते म्हणाले की, तुझ्या घरी झालं तर? समजतंय का काही?  जॅकी श्रॉफ यांनी स्पष्ट सांगितले की, अशा संवेदनशील प्रसंगी मीडिया प्रतिनिधींनी थोडीशी संवेदना आणि आदर दाखवायला हवा. त्यांनी पपाराझींना विनंती केली की अशा क्षणी कलाकारांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना थोडी प्रायव्हसी द्यावी.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zoom TV (@zoomtv)

व्हिडीओ व्हायरल 

त्यांचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे. अनेक युजर्सनी जॅकी श्रॉफच्या भूमिकेचे समर्थन करत पपाराझींना धडा शिकवला पाहिजे, असे मत व्यक्त केले आहे. दरम्यान, पंकज धीर यांच्या प्रार्थना सभेला जॉनी लिव्हर, रंजीत, रमेश तौरानी, रजत बेदी आणि शीबा आकाशदीप यांच्यासह अनेक कलाकार उपस्थित होते.

 

मिळालेल्या माहितीनुसार, पंकज धीर गेल्या वर्षभरापासून कॅन्सरशी झुंज देत होते. ‘महाभारत’मधील दुर्योधनची भूमिका साकारणारे त्यांचे जिवलग मित्र पुनीत इस्सर यांनी सांगितले की, कॅन्सर एकदा बरा झाला होता, परंतु नंतर पुन्हा परत आला आणि त्यांच्या प्रकृतीत आणखी बिघाड झाला. अखेर 15 ऑक्टोबर रोजी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.

त्यांच्या पश्चात पत्नी, मुलगा निकितन धीर, सून कृतिका सेंगर आणि नात देविका असा परिवार आहे.

 

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Jackie ShroffPankaj Dheer funeralPaparazzi

इतर बातम्या

दिवाळी साजरी करताना डोळ्यांची घ्या विशेष काळजी, नाही तर...

Lifestyle