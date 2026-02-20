नशेत बुडालेल्या अभिनेत्याने तब्बूला बेडरुममध्ये नेलं अन्..., 'त्या 'रात्री नेमकं काय घडलं?

Jackie Shroff : जॅकी श्रॉफ हे बॉलिवूडमधील लोकप्रिय कलाकारांपैकी एक आहेत. जॅकी श्रॉफ यांचं नाव फक्त त्यांच्या कामामुळेच नाही तर त्यासोबतच त्यांच्या खासगी आयुष्यामुळेही तितकेच चर्चेत होते. जॅकी श्रॉफ एकदा एका मोठ्या कॉन्ट्रोव्हर्सीमुळे चर्चेत आले होते. ही कॉन्ट्रोव्हर्सी अभिनेत्री तब्बू संबंधीत आहे. त्या दोघांमध्ये झालेल्या एका घटनेमुळे त्या दोघांनी कधी एकत्र काम केलं नाही.
तब्बू आणि जॅकी श्रोफ यांची पहिली भेट
तब्बूचं करिअर सुरु होण्याआधी ती तिची बहीण फराह नाजसोबत दिसली होती. या पार्टीत जॅकी श्रॉफ हे देखील उपस्थित होते. या पार्टीत काही असं झालं की तब्बूनं चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केल्यानंतरही त्यांनी एकत्र काम केलं नाही. 1986 मध्ये ही पार्टी झाली होती आणि ही पार्टी डॅनीच्या घरी होती. या दरम्यान, तब्बूची बहीण फराह नाज आणि जॅकी श्रॉफ दिलजले या चित्रपटात एकत्र काम करत होते. तर चित्रपटाची टीम ही अनेकदा डॅनी यांच्या घरी पार्टी करायचे. अशीच एका पार्टीत फराह नाज तब्बूला घेऊन गेली होती. या पार्टीला खास बनवण्यासाठी जेवणापासून ड्रिंक्स पर्यंत सगळ्या गोष्टींची योजना करण्यात आली होती.
सगळ्यांनी आपल्या आपल्या सवयीनुसार, ड्रिंक्स घेतले आणि खूप काही खाल्लं. मात्र, रिपोर्ट्सनुसार, जॅकी श्रॉफ यांनी खूप जास्त दारू पिली होती. त्यानंतर तब्बूसोबत असं काही केलं की फराह नाज संतापली होती.
नेमकं काय घडलं?
पार्टीत जॅकी श्रॉफ यांनी इतकं मद्यपान केलं होतं की जॅकी श्रॉफ खूप अनियंत्रीत झाला. त्यावेळी त्याला फराहची बहिणी म्हणजेच तब्बू दिसली जॅकी जवळजाण्याचा प्रयत्न करत होते. जॅकी तिली किस करणार इतक्यातच डॅनी यांनी पाहिलं, तेव्हा ते त्यांच्या जवळ गेले आणि जॅकीला थांबवण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर तब्बूपासून जॅकीला डॅनी यांनी लांब नेले. मात्र, हे सगळं पाहिल्यानंतर फराह नाज नाराज झाली. त्यावेळी मीडियामध्ये या सगळ्या गोष्टींवर वाद सुरु केला. त्यानंतर हा गैरसमज असल्याचे सांगत त्यांनी सगळ्यांना शांत होण्यास सांगितले होते. मात्र, या पार्टीनंतर तब्बू आणि जॅकी श्रॉफ यांनी कधीच एकत्र काम केलं नाही.
जॅकी श्रॉफ आणि तब्बू याबाबत कधीच उघडपणे बोलले नाहीत. मात्र या गोष्टीची चर्चा बराच काळ चालली होती.