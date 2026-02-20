English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • नशेत बुडालेल्या अभिनेत्याने तब्बूला बेडरुममध्ये नेलं अन्..., त्या रात्री नेमकं काय घडलं?

Jackie Shroff and Tabbu : जॅकी श्रॉफ आणि तब्बू यांची जोडी कधी मोठ्या पडद्यावर का नाही दिसली? अखेर सगळ्या चाहत्यांच्या प्रश्नाचं कारण आलं समोर, जाणून घ्या त्यांच्यात नेमकं काय घडलं?

प्रिती वेद | Updated: Feb 20, 2026, 04:01 PM IST
(photo Credit- Social Media)

Jackie Shroff : जॅकी श्रॉफ हे बॉलिवूडमधील लोकप्रिय कलाकारांपैकी एक आहेत. जॅकी श्रॉफ यांचं नाव फक्त त्यांच्या कामामुळेच नाही तर त्यासोबतच त्यांच्या खासगी आयुष्यामुळेही तितकेच चर्चेत होते. जॅकी श्रॉफ एकदा एका मोठ्या कॉन्ट्रोव्हर्सीमुळे चर्चेत आले होते. ही कॉन्ट्रोव्हर्सी अभिनेत्री तब्बू संबंधीत आहे. त्या दोघांमध्ये झालेल्या एका घटनेमुळे त्या दोघांनी कधी एकत्र काम केलं नाही. 

तब्बू आणि जॅकी श्रोफ यांची पहिली भेट
तब्बूचं करिअर सुरु होण्याआधी ती तिची बहीण फराह नाजसोबत दिसली होती. या पार्टीत जॅकी श्रॉफ हे देखील उपस्थित होते. या पार्टीत काही असं झालं की तब्बूनं चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केल्यानंतरही त्यांनी एकत्र काम केलं नाही. 1986 मध्ये ही पार्टी झाली होती आणि ही पार्टी डॅनीच्या घरी होती. या दरम्यान, तब्बूची बहीण फराह नाज आणि जॅकी श्रॉफ दिलजले या चित्रपटात एकत्र काम करत होते. तर चित्रपटाची टीम ही अनेकदा डॅनी यांच्या घरी पार्टी करायचे. अशीच एका पार्टीत फराह नाज तब्बूला घेऊन गेली होती. या पार्टीला खास बनवण्यासाठी जेवणापासून ड्रिंक्स पर्यंत सगळ्या गोष्टींची योजना करण्यात आली होती.

सगळ्यांनी आपल्या आपल्या सवयीनुसार, ड्रिंक्स घेतले आणि खूप काही खाल्लं. मात्र, रिपोर्ट्सनुसार, जॅकी श्रॉफ यांनी खूप जास्त दारू पिली होती. त्यानंतर तब्बूसोबत असं काही केलं की फराह नाज संतापली होती. 

हे ही वाचा: एक बंगला, तीन माणसं आणि अनपेक्षित क्लायमॅक्स; साउथला टक्कर देणारा 'हा' मराठी चित्रपट पाहिलाय का?

नेमकं काय घडलं?
पार्टीत जॅकी श्रॉफ यांनी इतकं मद्यपान केलं होतं की जॅकी श्रॉफ खूप अनियंत्रीत झाला. त्यावेळी त्याला फराहची बहिणी म्हणजेच तब्बू दिसली जॅकी जवळजाण्याचा प्रयत्न करत होते. जॅकी तिली किस करणार इतक्यातच डॅनी यांनी पाहिलं, तेव्हा ते त्यांच्या जवळ गेले आणि जॅकीला थांबवण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर तब्बूपासून जॅकीला डॅनी यांनी लांब नेले. मात्र, हे सगळं पाहिल्यानंतर फराह नाज नाराज झाली. त्यावेळी मीडियामध्ये या सगळ्या गोष्टींवर वाद सुरु केला. त्यानंतर हा गैरसमज असल्याचे सांगत त्यांनी सगळ्यांना शांत होण्यास सांगितले होते. मात्र, या पार्टीनंतर तब्बू आणि जॅकी श्रॉफ यांनी कधीच एकत्र काम केलं नाही.

हे ही वाचा: 'या' अभिनेत्यामुळे लक्ष्मीकांत बेर्डेेना खावा लागलेला मार; स्वतः च सांगितला रंजक किस्सा

जॅकी श्रॉफ आणि तब्बू याबाबत कधीच उघडपणे बोलले नाहीत. मात्र या गोष्टीची चर्चा बराच काळ चालली होती. 

 

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

Tags:
Jackie ShroffTabubollywood controversyFarah NaazDanny Denzongpa party

