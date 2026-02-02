जॅकलिन फर्नांडिस वाराणसीत, काशी विश्वनाथच्या मंदिरात ध्यान करताना

Jacqueline Fernandez : महादेवाची नगरी वाराणसीने रविवारी एका खास पाहुण्याचे स्वागत केले. बॉलिवूडची ग्लॅमरस अभिनेत्री जॅकलिन फर्नाडिस काही दिवसांच्या विश्रांतीसाठी वाराणसीला पोहोचली. तिने येथे येऊन फक्त पर्यटन नाही, तर आध्यात्मिक अनुभव घेणे हेच उद्देश असल्याचे सांगितले.
अभिनेत्री काशी विश्वनाथ मंदिरात दर्शनासाठी पोहोचली. सुरुवातीला चेहऱ्यावर मास्क लावून ती एका सामान्य भक्तासारखी प्रवेश करताना दिसली, मात्र जॅकलिन असल्याचे कळल्यावर चाहत्यांची गर्दी झपाट्याने वाढली. सुरक्षेची व्यवस्था कडक होती, परंतु भक्त आणि चाहत्यांना तिच्या दर्शनाची संधी मिळाली.
जॅकलिनने मंदिराच्या गर्भगृहात प्रवेश करून मुख्य पुजाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली विधीवत पूजा आणि अभिषेक केला. तिने फक्त दर्शनापुरतेच नाही, तर मंदिर परिसरात बराच वेळ ध्यानधारणाही केली. तिच्या कपाळावर त्रिपुंड आणि गळ्यात रुद्राक्ष माळ पाहून लोक तिच्या आध्यात्मिक रूपानेही प्रभावित झाले. चाहत्यांना पाहून तिने आनंद व्यक्त करत "हर हर महादेव" असा जयघोषही केला, ज्याने वातावरण अधिक उत्साहपूर्ण झाले.
दर्शनानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना जॅकलिनने सांगितले 'मी काशीबद्दल जेवढं ऐकलं होतं, हे शहर त्यापेक्षाही कित्येक पटीने सुंदर आणि दिव्य आहे. येथील आध्यात्मिक ऊर्जा माझ्या मनाला शांती आणि आनंद देणारी आहे. घाटांचे वातावरण, गंगा किनाऱ्यावरील शांती, आणि मंदिरातील भक्तीभाव हे सर्व अनुभव अद्वितीय आहेत.'
तिने काशीच्या प्रसिद्ध घाटांचेही कौतुक केले आणि सांगितले की संध्याकाळी गंगा आरती अनुभवणे हा आयुष्यातला अविस्मरणीय अनुभव आहे. तिने म्हणाले की, येथील वातावरण आणि भक्तीभावामुळे तिला मानसिक आणि आध्यात्मिक शांती लाभली आहे.
जॅकलिन फर्नांडिस यांचे वाराणसी दर्शन केवळ चाहत्यांसाठीच नव्हे तर स्थानिक लोकांसाठीही एक खास क्षण ठरला. चाहत्यांनी तिच्या दर्शनाचा आनंद सोशल मीडियावरही शेअर करत तिच्या स्वागताची झलक दिली.
वाराणसीच्या वारंवार येणाऱ्या सेलिब्रिटी भेटींमध्ये ही एक आध्यात्मिक भेट म्हणून लक्षवेधी ठरली, जिथे ग्लॅमर आणि श्रद्धा यांचा सुंदर संगम पाहायला मिळाला.